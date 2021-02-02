Hayvancılık destekleme ödemeleri ve desteklere başvuru tarihleri

2021 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvurusu Tarihleri Ne Zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2020 tarihli 3190 sayılı (Mükerrer Sayılı) Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, yürürlüğe konulan yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan karara dayanılarak hazırlanmış olan Tebliğ, 4 Aralık 20 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ kapsamında Türkiye’de hayvancılık alanının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerlerinde korunmaya alınması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel olması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.
2021 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Neler?
2021 yılında hayvancılıkla uğraşan kişi ve kişilere aşağıdaki alanlarda desteklemeler verilecektir. Bunlar;
- Buzağı destekleri,
- Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi,
- Malak Desteği,
- Dişi Manda Desteği,
- Düve Alım Desteği,
- Besilik Erkek Sığır ve Manda Desteği,
- Hastalıktan Ari İşletme Desteği,
- Çoban Desteği,
- Anaç Koyun Keçi Desteği,
- Sürü Büyütme Yenileme Desteği,
- Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği,
- İpekböceği Yetiştiriciliği,
- Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği, Tiftik Üretim Desteği,
- Atık Desteği,
- Arılı Kovan Desteği,
- Damızlık Ana Arı Desteklemesi,
- Programlı Aşı ve Küpe Desteği,
- DİTAP Desteği,
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık destek ödemeleri çerçevesinde büyük ve küçük baş hayvancılıkla uğraşan kişilere verilecek olan desteklerin başvuru tarihleri ve kalemleri aşağıdaki tablodadır.
Hayvancılık Destekleme Başvuru Tarihleri!
- Buzağı destekleri, birinci dönemi; 31/12/2020 İkinci dönemi ise 15/6/2021 tarihlerinde olacaktır.
- Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, 01/02/2021
- Malak Desteği, Birinci dönemi 31/12/2020 İkinci dönemi 01/08/2021
- Dişi Manda Desteği, 31/12/2020
- Düve Alım Desteği, bakanlık tarafından başvuru tarihi belirtilecektir.
- Besilik Erkek Sığır ve Manda Desteği, İl ve ilçe müdürlüğüne başvurulacaktır.
- Hastalıktan Ari İşletme Desteği, Sertifika tanziminden sonra İl ve ilçe müdürlükleri tarafından hakediş düzenlenecektir.
- Çoban Desteği, 31/12/2020
- Anaç Koyun Keçi Desteği, 04/12/2020
- Sürü Büyütme Yenileme Desteği, 04/12/2020
- Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği, 29/01/2021
- İpekböceği Yetiştiriciliği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
- Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği, Tiftik Üretim Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
- Atık Desteği, Aşılamanın ardından en geç 72 saat sonra İl ve İlçe müdürlüklerine bildirilecektir.
- Arılı Kovan Desteği, 18/12/2020
- Damızlık Ana Arı Desteklemesi, 18/12/2020
- Programlı Aşı ve Küpe Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
- DİTAP Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
Hayvan ırkı koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında yer alan ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılacaktır.
|
Irk
|
İl
|
Toplam Desteklenecek Hayvan Sayısı ( Baş/ Arılı Kovan/ Yaş Koza)
|
Boz Sığır Irkı
|
Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
|
2.500
|
Boz Sığır Irkı (Pedigrili Koruma Desteği
|
Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
|
500
|
Yerli Kara Sığırı
|
Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman
|
3.000
|
Yerli Kara Sığırı (Pedigrili Koruma Desteği
|
Ankara, Çankırı, Konya, Karaman
|
500
|
Yerli güney Sığırı
|
Adana, Hatay Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye
|
3.000
|
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı
|
Erzurum, Kars, Artvin
|
1.000
|
Kilis Sığırı (Güney Anadolu Kırmızısı)
|
Hatay, Şanlıurfa, Mersin
|
2.000
|
Zavot Sığırı
|
Ardahan, Kars
|
1.000
|
Sakız Koyunu
|
İzmir
|
1.000
|
Kıvırcık Koyunu
|
Kırklareli
|
1.000
|
Gökçeada Koyunu
|
Çanakkale,
|
1.500
|
Karagül Koyunu
|
Tokat
|
1.000
|
Çine Çaparı Koyunu
|
Aydın
|
500
|
Hemşin Koyunu
|
Artvin, Erzurum
|
1.000
|
Norduz Koyunu
|
Van
|
1.000
|
Dağlıç Koyunu
|
Afyonkarahisar, Konya
|
1.500
|
Tuj Koyunu
|
Ardahan, Kars
|
200
|
Karakaçan Koyunu
|
Balıkesir
|
200
|
Kilis Keçisi
|
Kilis, Hatay
|
1.000
|
Honamlı Keçisi
|
Antalya, Isparta
|
1.000
|
Abaza Keçisi
|
Artvin
|
500
|
Kaçkar Keçisi
|
Artvin
|
500
|
Osmanlı Keçisi
|
Ardahan
|
500
|
Ankara (Tiftik) Keçisi
|
Siirt, Kırıkkale
|
1.500
|
Halep Keçisi
|
Gaziantep, Hatay
|
1.000
|
Norduz Keçisi
|
Van
|
500
|
İspir Keçisi
|
Rize, Erzurum
|
500
|
Mahalli Keçisi
|
Diyarbakır
|
1.000
|
Kafkas Arısı
|
Ardahan, Artvin
|
12.000
|
İpekböceği (Bursa beyazı)
|
Bursa, Bolu, Eskişehir
|
150 (kg)
|
|
Bursa, Bolu, Eskişehir
|
150 (kg)
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır. Yeni başlatılacak olan alt projeler ile geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|
Irk ve Proje Sayısı
|
İl ve Proje Sayısı
|
Hayvan Sayısı (Baş)
|
Akkaraman Koyunu (32)
|
Aksaray (2), Ankara (1), Bingöl (1), Çankırı (2), Çorum (2), Kayseri (3), Karaman (2), Kırşehir (2), Konya (4), Malatya (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (4)
|
201.600
|
Şavak Akkaraman Koyunu (9)
|
Elazığ (4), Erzincan (4), Tunceli (1)
|
56.700
|
Ankara (Tiftik) Keçisi (6)
|
Ankara (5), Siirt (1)
|
37.800
|
Dağlıç Koyunu (1)
|
Afyonkarahisar (1)
|
6.300
|
Eşme Koyunu (1)
|
Uşak (1)
|
6.300
|
Güney Karaman Koyunu (3) Karakoyun
|
Mersin (3)
|
18.900
|
Hemşin Koyunu (4)
|
Artvin (4)
|
25.200
|
Honamlı Keçisi(3)
|
Antalya (2), Burdur (1)
|
18.900
|
İvesi Koyunu (10)
|
Adana (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3)
|
63.000
|
Kangal Akkaraman Koyunu (8)
|
Sivas (8)
|
50.400
|
Karacabey Merinosu Koyunu (4)
|
Balıkesir (1), Edine (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1)
|
25.200
|
Karayaka Koyunu (8)
|
Ordu (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2), Giresun (1)
|
50.400
|
Karakaş Koyunu (3)
|
Diyarbakır (3)
|
18.900
|
Karya Koyunu (3)
|
Aydın (1), Denizli (2)
|
18.900
|
Kıl Keçisi (22)
|
Adana (2), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman (1), Mersin (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (1)
|
138.600
|
Kıvırcık Koyunu (8)
|
Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1)
|
50.400
|
Kilis Keçisi (4)
|
Gaziantep (2), Kilis (2)
|
25.200
|
Koçeri Koyunu (2)
|
Batman (2)
|
12.600
|
Maltız Keçisi (1)
|
Kırklareli (1)
|
6.300
|
Morkaraman Koyunu (11)
|
Ağrı (2), Bingöl (5), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1)
|
69.300
|
Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7)
|
Ankara (2), Eskişehir (2), Karaman
|
44.100
|
Ramlıç Koyunu (3)
|
Afyonkarahisar (1), Eskişehir (2)
|
18.900
|
Pırlak Koyunu (6)
|
Afyonkarahisar (2), Eskişehir (1), Antalya (1), Kütahya (2)
|
37.800
|
Pırıt Koyunu (2)
|
Isparta (2)
|
12.600
|
Sakız koyunu (1)
|
Çanakkale (1)
|
6.300
|
Zom Koyunu (2)
|
Diyarbakır (2)
|
12.600
|
Türk Saanen Keçisi (3)
|
Çanakkale (2), İzmir (1)
|
18.900
|
Toplam (27 ırk/ 167 Alt Proje)
|
56 İl
|
1.052.100
|
Anadolu Mandası (18)
|
Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat Yozgat
|
30.000
Yetiştirici ve üretici örgütlerine üyelik şartı olan destekleme ödemelerinde, belirtilen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesintiler yapılacaktır. Arta kalan miktar da üreticinin hesabına yatırılacaktır.
Desteklemeler 2021 yılı için bütçeden hayvancılığa ayrılan ödenekten yapılacaktır. Bütçe imkanlarınca, Bakanlık tarafından banka aracılığıyla ödenecektir.
Destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliği taşımasından dolayı hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilmeyecektir. Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.