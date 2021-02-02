Hayvancılık destekleme ödemeleri ve desteklere başvuru tarihleri

2021 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvurusu Tarihleri Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2020 tarihli 3190 sayılı (Mükerrer Sayılı) Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, yürürlüğe konulan yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan karara dayanılarak hazırlanmış olan Tebliğ, 4 Aralık 20 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ kapsamında Türkiye’de hayvancılık alanının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerlerinde korunmaya alınması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel olması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

2021 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Neler?

2021 yılında hayvancılıkla uğraşan kişi ve kişilere aşağıdaki alanlarda desteklemeler verilecektir. Bunlar;

Buzağı destekleri,

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi,

Malak Desteği,

Dişi Manda Desteği,

Düve Alım Desteği,

Besilik Erkek Sığır ve Manda Desteği,

Hastalıktan Ari İşletme Desteği,

Çoban Desteği,

Anaç Koyun Keçi Desteği,

Sürü Büyütme Yenileme Desteği,

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği,

İpekböceği Yetiştiriciliği,

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği, Tiftik Üretim Desteği,

Atık Desteği,

Arılı Kovan Desteği,

Damızlık Ana Arı Desteklemesi,

Programlı Aşı ve Küpe Desteği,

DİTAP Desteği,

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık destek ödemeleri çerçevesinde büyük ve küçük baş hayvancılıkla uğraşan kişilere verilecek olan desteklerin başvuru tarihleri ve kalemleri aşağıdaki tablodadır.

Hayvancılık Destekleme Başvuru Tarihleri!

Buzağı destekleri, birinci dönemi; 31/12/2020 İkinci dönemi ise 15/6/2021 tarihlerinde olacaktır.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, 01/02/2021

Malak Desteği, Birinci dönemi 31/12/2020 İkinci dönemi 01/08/2021

Dişi Manda Desteği, 31/12/2020

Düve Alım Desteği, bakanlık tarafından başvuru tarihi belirtilecektir.

Besilik Erkek Sığır ve Manda Desteği, İl ve ilçe müdürlüğüne başvurulacaktır.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği, Sertifika tanziminden sonra İl ve ilçe müdürlükleri tarafından hakediş düzenlenecektir.

Çoban Desteği, 31/12/2020

Anaç Koyun Keçi Desteği, 04/12/2020

Sürü Büyütme Yenileme Desteği, 04/12/2020

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği, 29/01/2021

İpekböceği Yetiştiriciliği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği, Tiftik Üretim Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.

Atık Desteği, Aşılamanın ardından en geç 72 saat sonra İl ve İlçe müdürlüklerine bildirilecektir.

Arılı Kovan Desteği, 18/12/2020

Damızlık Ana Arı Desteklemesi, 18/12/2020

Programlı Aşı ve Küpe Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.

DİTAP Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.

Hayvan ırkı koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında yer alan ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılacaktır.

Irk İl Toplam Desteklenecek Hayvan Sayısı ( Baş/ Arılı Kovan/ Yaş Koza) Boz Sığır Irkı Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 2.500 Boz Sığır Irkı (Pedigrili Koruma Desteği Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 500 Yerli Kara Sığırı Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman 3.000 Yerli Kara Sığırı (Pedigrili Koruma Desteği Ankara, Çankırı, Konya, Karaman 500 Yerli güney Sığırı Adana, Hatay Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye 3.000 Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin 1.000 Kilis Sığırı (Güney Anadolu Kırmızısı) Hatay, Şanlıurfa, Mersin 2.000 Zavot Sığırı Ardahan, Kars 1.000 Sakız Koyunu İzmir 1.000 Kıvırcık Koyunu Kırklareli 1.000 Gökçeada Koyunu Çanakkale, 1.500 Karagül Koyunu Tokat 1.000 Çine Çaparı Koyunu Aydın 500 Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum 1.000 Norduz Koyunu Van 1.000 Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya 1.500 Tuj Koyunu Ardahan, Kars 200 Karakaçan Koyunu Balıkesir 200 Kilis Keçisi Kilis, Hatay 1.000 Honamlı Keçisi Antalya, Isparta 1.000 Abaza Keçisi Artvin 500 Kaçkar Keçisi Artvin 500 Osmanlı Keçisi Ardahan 500 Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt, Kırıkkale 1.500 Halep Keçisi Gaziantep, Hatay 1.000 Norduz Keçisi Van 500 İspir Keçisi Rize, Erzurum 500 Mahalli Keçisi Diyarbakır 1.000 Kafkas Arısı Ardahan, Artvin 12.000 İpekböceği (Bursa beyazı) Bursa, Bolu, Eskişehir 150 (kg) İpekböceği (Bursa beyazı alaca) Bursa, Bolu, Eskişehir 150 (kg)

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır. Yeni başlatılacak olan alt projeler ile geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Irk ve Proje Sayısı İl ve Proje Sayısı Hayvan Sayısı (Baş) Akkaraman Koyunu (32) Aksaray (2), Ankara (1), Bingöl (1), Çankırı (2), Çorum (2), Kayseri (3), Karaman (2), Kırşehir (2), Konya (4), Malatya (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (4) 201.600 Şavak Akkaraman Koyunu (9) Elazığ (4), Erzincan (4), Tunceli (1) 56.700 Ankara (Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5), Siirt (1) 37.800 Dağlıç Koyunu (1) Afyonkarahisar (1) 6.300 Eşme Koyunu (1) Uşak (1) 6.300 Güney Karaman Koyunu (3) Karakoyun Mersin (3) 18.900 Hemşin Koyunu (4) Artvin (4) 25.200 Honamlı Keçisi(3) Antalya (2), Burdur (1) 18.900 İvesi Koyunu (10) Adana (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3) 63.000 Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas (8) 50.400 Karacabey Merinosu Koyunu (4) Balıkesir (1), Edine (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1) 25.200 Karayaka Koyunu (8) Ordu (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2), Giresun (1) 50.400 Karakaş Koyunu (3) Diyarbakır (3) 18.900 Karya Koyunu (3) Aydın (1), Denizli (2) 18.900 Kıl Keçisi (22) Adana (2), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman (1), Mersin (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (1) 138.600 Kıvırcık Koyunu (8) Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1) 50.400 Kilis Keçisi (4) Gaziantep (2), Kilis (2) 25.200 Koçeri Koyunu (2) Batman (2) 12.600 Maltız Keçisi (1) Kırklareli (1) 6.300 Morkaraman Koyunu (11) Ağrı (2), Bingöl (5), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1) 69.300 Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara (2), Eskişehir (2), Karaman 44.100 Ramlıç Koyunu (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir (2) 18.900 Pırlak Koyunu (6) Afyonkarahisar (2), Eskişehir (1), Antalya (1), Kütahya (2) 37.800 Pırıt Koyunu (2) Isparta (2) 12.600 Sakız koyunu (1) Çanakkale (1) 6.300 Zom Koyunu (2) Diyarbakır (2) 12.600 Türk Saanen Keçisi (3) Çanakkale (2), İzmir (1) 18.900 Toplam (27 ırk/ 167 Alt Proje) 56 İl 1.052.100 Anadolu Mandası (18) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat Yozgat 30.000

Yetiştirici ve üretici örgütlerine üyelik şartı olan destekleme ödemelerinde, belirtilen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesintiler yapılacaktır. Arta kalan miktar da üreticinin hesabına yatırılacaktır.

Desteklemeler 2021 yılı için bütçeden hayvancılığa ayrılan ödenekten yapılacaktır. Bütçe imkanlarınca, Bakanlık tarafından banka aracılığıyla ödenecektir.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliği taşımasından dolayı hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilmeyecektir. Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.