İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Hayvancılık destekleme ödemeleri ve desteklere başvuru tarihleri

2021 yılı hayvancılık destek ödemesi başvuru tarihleri ne ? Hayvancılığa destek başvurusu nereye yapılır? Hayvancılık destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Devlet destekli tarım ödemelerini almak için gerekli şartlar neler? Hayvancılığa destek ödemeleri ne kadar? Hayvancılığa destek ödemeleri hangi illere yapılacak? Hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlar 2021 yılında hayvancılık destek ödemeleri için başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyorlar.

02 Şubat 2021 Salı 03:22
Hayvancılık destekleme ödemeleri ve desteklere başvuru tarihleri
Takip Et:

2021 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvurusu Tarihleri Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2020 tarihli 3190 sayılı (Mükerrer Sayılı) Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, yürürlüğe konulan yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan karara dayanılarak hazırlanmış olan Tebliğ, 4 Aralık 20 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ kapsamında Türkiye’de hayvancılık alanının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerlerinde korunmaya alınması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel olması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

2021 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Neler?

2021 yılında hayvancılıkla uğraşan kişi ve kişilere aşağıdaki alanlarda desteklemeler verilecektir. Bunlar;

  • Buzağı destekleri,
  • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi,
  • Malak Desteği,
  • Dişi Manda Desteği,
  • Düve Alım Desteği,
  • Besilik Erkek Sığır ve Manda Desteği,
  • Hastalıktan Ari İşletme Desteği,
  • Çoban Desteği,
  • Anaç Koyun Keçi Desteği,
  • Sürü Büyütme Yenileme Desteği,
  • Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği,
  • İpekböceği Yetiştiriciliği,
  • Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği, Tiftik Üretim Desteği,
  • Atık Desteği,
  • Arılı Kovan Desteği,
  • Damızlık Ana Arı Desteklemesi,
  • Programlı Aşı ve Küpe Desteği,
  • DİTAP Desteği,

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık destek ödemeleri çerçevesinde büyük ve küçük baş hayvancılıkla uğraşan kişilere verilecek olan desteklerin başvuru tarihleri ve kalemleri aşağıdaki tablodadır.

Hayvancılık Destekleme Başvuru Tarihleri!

  • Buzağı destekleri, birinci dönemi; 31/12/2020 İkinci dönemi ise 15/6/2021 tarihlerinde olacaktır.
  • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, 01/02/2021
  • Malak Desteği, Birinci dönemi 31/12/2020 İkinci dönemi 01/08/2021
  • Dişi Manda Desteği, 31/12/2020
  • Düve Alım Desteği, bakanlık tarafından başvuru tarihi belirtilecektir.
  • Besilik Erkek Sığır ve Manda Desteği, İl ve ilçe müdürlüğüne başvurulacaktır.  
  • Hastalıktan Ari İşletme Desteği, Sertifika tanziminden sonra İl ve ilçe müdürlükleri tarafından hakediş düzenlenecektir.
  • Çoban Desteği, 31/12/2020
  • Anaç Koyun Keçi Desteği, 04/12/2020
  • Sürü Büyütme Yenileme Desteği, 04/12/2020
  • Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği, 29/01/2021
  • İpekböceği Yetiştiriciliği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
  • Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği, Tiftik Üretim Desteği,  Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
  • Atık Desteği, Aşılamanın ardından en geç 72 saat sonra İl ve İlçe müdürlüklerine bildirilecektir.
  • Arılı Kovan Desteği, 18/12/2020
  • Damızlık Ana Arı Desteklemesi, 18/12/2020
  • Programlı Aşı ve Küpe Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.
  • DİTAP Desteği, Başvuru tarihi bakanlık tarafından belirtilecektir.

Hayvan ırkı koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında yer alan ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılacaktır.

Irk

İl

Toplam Desteklenecek Hayvan Sayısı ( Baş/ Arılı Kovan/ Yaş Koza)

Boz Sığır Irkı

Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

2.500

Boz Sığır Irkı (Pedigrili Koruma Desteği

Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

500

Yerli Kara Sığırı

Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman

3.000

Yerli Kara Sığırı (Pedigrili Koruma Desteği

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

500

Yerli güney Sığırı

Adana, Hatay Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye

3.000

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı

Erzurum, Kars, Artvin

1.000

Kilis Sığırı (Güney Anadolu Kırmızısı)

Hatay, Şanlıurfa, Mersin

2.000

Zavot Sığırı

Ardahan, Kars

1.000

Sakız Koyunu

İzmir

1.000

Kıvırcık Koyunu

Kırklareli

1.000

Gökçeada Koyunu

Çanakkale,

1.500

Karagül Koyunu

Tokat

1.000

Çine Çaparı Koyunu

Aydın

500

Hemşin Koyunu

Artvin, Erzurum

1.000

Norduz Koyunu

Van

1.000

Dağlıç Koyunu

Afyonkarahisar, Konya

1.500

Tuj Koyunu

Ardahan, Kars

200

Karakaçan Koyunu

Balıkesir

200

Kilis Keçisi

Kilis, Hatay

1.000

Honamlı Keçisi

Antalya, Isparta

1.000

Abaza Keçisi

Artvin

500

Kaçkar Keçisi

Artvin

500

Osmanlı Keçisi

Ardahan

500

Ankara (Tiftik) Keçisi

Siirt, Kırıkkale

1.500

Halep Keçisi

Gaziantep, Hatay

1.000

Norduz Keçisi

Van

500

İspir Keçisi

Rize, Erzurum

500

Mahalli Keçisi

Diyarbakır

1.000

Kafkas Arısı

Ardahan, Artvin

12.000

İpekböceği (Bursa beyazı)

Bursa, Bolu, Eskişehir

150 (kg)

İpekböceği (Bursa beyazı alaca)

Bursa, Bolu, Eskişehir

150 (kg)

 

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır. Yeni başlatılacak olan alt projeler ile geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Irk ve Proje Sayısı

İl ve Proje Sayısı

Hayvan Sayısı (Baş)

Akkaraman Koyunu (32)

Aksaray (2), Ankara (1), Bingöl (1), Çankırı (2), Çorum (2), Kayseri (3), Karaman (2), Kırşehir (2), Konya (4), Malatya (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (4)

201.600

Şavak Akkaraman Koyunu (9)

Elazığ (4), Erzincan (4), Tunceli (1)

56.700

Ankara (Tiftik) Keçisi (6)

Ankara (5), Siirt (1)

37.800

Dağlıç Koyunu (1)

Afyonkarahisar (1)

6.300

Eşme Koyunu (1)

Uşak (1)

6.300

Güney Karaman Koyunu (3) Karakoyun

Mersin (3)

18.900

Hemşin Koyunu (4)

Artvin (4)

25.200

Honamlı Keçisi(3)

Antalya (2), Burdur (1)

18.900

İvesi Koyunu (10)

Adana (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3)

63.000

Kangal Akkaraman Koyunu (8)

Sivas (8)

50.400

Karacabey Merinosu Koyunu (4)

Balıkesir (1), Edine (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1)

25.200

Karayaka Koyunu (8)

Ordu (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2), Giresun (1)

50.400

Karakaş Koyunu (3)

Diyarbakır (3)

18.900

Karya Koyunu (3)

Aydın (1), Denizli (2)

18.900

Kıl Keçisi (22)

Adana (2), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman (1), Mersin (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (1)

138.600

Kıvırcık Koyunu (8)

Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1)

 

50.400

Kilis Keçisi (4)

Gaziantep (2), Kilis (2)

25.200

Koçeri Koyunu (2)

Batman (2)

12.600

Maltız Keçisi (1)

Kırklareli (1)

6.300

Morkaraman Koyunu (11)

Ağrı (2), Bingöl (5), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1)

69.300

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7)

Ankara (2), Eskişehir (2), Karaman

44.100

Ramlıç Koyunu (3)

Afyonkarahisar (1), Eskişehir (2)

18.900

Pırlak Koyunu (6)

Afyonkarahisar (2), Eskişehir (1), Antalya (1), Kütahya (2)

37.800

Pırıt Koyunu (2)

Isparta (2)

12.600

Sakız koyunu (1)

Çanakkale (1)

6.300

Zom Koyunu (2)

Diyarbakır (2)

12.600

Türk Saanen Keçisi (3)

Çanakkale (2), İzmir (1)

18.900

Toplam (27 ırk/ 167 Alt Proje)

56 İl

1.052.100

Anadolu Mandası (18)

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat Yozgat

30.000

Yetiştirici ve üretici örgütlerine üyelik şartı olan destekleme ödemelerinde, belirtilen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesintiler yapılacaktır. Arta kalan miktar da üreticinin hesabına yatırılacaktır.

Desteklemeler 2021 yılı için bütçeden hayvancılığa ayrılan ödenekten yapılacaktır. Bütçe imkanlarınca, Bakanlık tarafından banka aracılığıyla ödenecektir.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliği taşımasından dolayı hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilmeyecektir. Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 03:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 Hayvancılığa Destek ödemesiHayavncılık Destek BaşvurusuHayvancılığa Destek Yapılacak Iller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu!
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Öğretmen dizisi Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Bensu Uğur hakkında bilgiler
Elimi Bırakma Şirin kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Şenel hakkında bilgiler
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
2021 yılı için Pasaport, MTV, Harç ücretleri ve trafik cezalarına zam yapıldı!
Kanalların yayın akışları 26 Ağustos Pazartesi - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
E-Devlet YÖK Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama işlemleri
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
3003 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3003 nitelik kodu özel şartı nedir?
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.