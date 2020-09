Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler hangi hayvan beslemeli, hangisi daha karlı?

Koyun Yetiştiriciliği

Ülkemizin hemen her bölgesinde koyun yetiştiriciliğine rastlamak mümkündür. İnsanlar koyun eti, derisi ve sütünden yararlanır. Koyun, merada yetişen hayvanlardan biridir. Mera, yem bakımından zengin bir alandır. Bu nedenle merada yetiştirilen hayvanların et ve sütünün daha kaliteli olduğu söylenmektedir. Meranın yapısı hafif eğimli olabilir. Bu nedenle toprak suyu tam olarak ememez ve bu nedenle kuru kalır. Bunun için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle meralarda bulunan yabancı ot türlerinin artması, verim ve kalitede de artış anlamına gelecektir. Mera ayrıca yem harcamalarının azaltılmasına da yardımcı olacaktır. Hayvanlar doğal ortamlarında kolaylıkla dolaşacak ve farklı yiyecekler yiyecektir. Ayrıca hazır yemlerin üretimi azaltacağını söylemek yanlış olmaz.

Koyun Kar Marjı Nedir?

İş yaparken kar / zarar oranı doğru hesaplanmalıdır. Bu ancak oturup tüm masrafları kalemle yazarak hesaplanabilir. Meralarda otlayan hayvanların yem maliyetlerini düşürebileceğinden bahsetmiştik. Mera için ayrılmış alanı güncellemek için başka yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle tarlanız varsa, mahsulleri hasat ettikten sonra kalan bitki atıklarını yemek için tarlaya hayvanları getirebilirsiniz.

Koyun yetiştiriciliği biraz bilgi gerektirir. Öncelikle bu çalışmayı yapmayı planladığınız alan coğrafi olarak koyun yetiştiriciliğine uygun olmalıdır. Hayvancılık için uygun bir iklim olan koyunları otlatmak için kaç otlak bulunabileceği gibi soruların cevaplarını aramalısınız. Bu nedenle, planlar ve projeler üzerinde çalışmaya başlamalısınız. Sonrasında tüm detayları düşünmek, konunun gelişimini olumsuz etkileyecek ve hatta zarar verecektir.

Damızlık hayvanların nereden temin edileceği ve onlara kimin bakacağı gibi soruların cevapları da önemlidir. Hayvanlar sağlıklı bir ortamda ve sıhhi şartlara göre tutulmalıdır. Koyun yetiştiriciliğinde anaç çok önemlidir. Kuzu sayısının artırılması ve sağlığının korunması için bu aşamaya dikkat edilmelidir. Hayvan sağlıklı değilse, yine de çok fazla uyuşturucu harcamanız gerekecek ve yine de para kazanamayacaksınız. Devlet, geri göç eden gençlere ve girişimcilere 300 koyun hibesi veriyor!

Süt genellikle sığır yetiştiriciliğinde satılır. Küçükbaş et yemede tercih edilir. Kasap ile anlaşarak beslediğiniz hayvanları satabilirsiniz. Her durumda koyun sağmak zordur. Tarımsal ürünlerin üretiminde et yerine koyun gübresine çok ihtiyaç duyulmaktadır.

İnek Yetiştiriciliği

Sığır yetiştiriciliği bir gelir alanıdır. Ancak maliyet hesaplanırken koyun ve keçi yetiştiriciliğinden daha zahmetli ve pahalı olacaktır. Bu, ineğin her gün tükettiği yem miktarını hesaplarken çok sakıncalıdır. Bu nedenle büyükbaş hayvancılık meralara ve koyun yetiştiriciliğine yönelik meralara ihtiyaç duyulacaktır. Hayvan yemi ve çeşitli otların bu meraların verimini artırabileceği söylenebilir. Hala bir yem satın alıyorsanız, lütfen aynı tür yem satın almayın. Farklı yem türleri, aldığınız süt oranını artıracaktır. Ayrıca gıda olarak saman tüketilmelidir. Bu, sığır yetiştirmek için her gün bir balya saman koymak anlamına gelir. Sığır yetiştiriciliği karlı bir sektördür. Özellikle süt satarak çok para kazanabilirsiniz. Benzer şekilde, tarlada inek dışkısına çok ihtiyaç vardır. 50 yetişkine kadar.

Büyükbaş Yetiştiriciliği Kar Marjı

Yem maliyetlerinden bahsettik. Ama önce hayvan barınağı için bir ahır inşa etmeniz gerektiğini belirtelim. Ahırda elektrik ve su tesisatı bulunmalıdır. İçme çeşmeleri hayvanların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bu işe başlamak ve hatırı sayılır karlar elde etmek istiyorsanız, küçük hayvanlar almanızı tavsiye ederiz. Belirli bir yaşa ulaşmış hayvanlar satın alıyorsanız, lütfen bu hayvanların neden satıldığını öğrenin. Bazı insanlar işi anlamıyor ve karar verme piyasasında hayvancılıkla uğraşamıyor. Para kazanmak bir yana, hayvanlara bile bakamıyorlar. Bu, verimliliği büyük ölçüde azaltır. Farklı insanlar verimli değilse, bu size yardımcı olmaz. Bu nedenle hayvanları kendi ahırlarınızda ve otlaklarınızda kendi yöntemlerinizle tutmak daha uygundur. Bu hayvanlar hasta oldukları için de satılabilir. Alışveriş yaparken, kendinizi tanımıyorsanız, bir uzmanla gidebilir, hatta sağlık kontrolü için bir veteriner hekim gözetiminde alışveriş yapabilirsiniz.

Bir sağım makinesini kolayca satın alabileceksiniz. Şimdi, manuel sağım zaman kaybı olmalı. Ayrıca süt toptan veya elle de satabilirsiniz. Şu anda köyde kilogram başına sütün fiyatı 2,5 Türk Lirası ve daha yüksek fiyattan satılıyor. Değişikliklere rağmen evcil sığırlar günde 5-10 kg süt üretebilmektedir. Bir inek, vücut ağırlığının% 2,5'ini yem olarak tüketebilir. Öneğin, 500 kg'lık bir inek günde 12,5 kg yem tüketir. Günde 20 kg süt sağlayan ineklere de rastlamak mümkündür. Buzağı 6-7000 TL iken damızlık buzağı fiyatı 10-15 TL civarında.

Tavuk Yetiştiriciliği

Tavuk ırkı para kazanabileceğiniz alanlardan biridir. Tavuk yumurtası ve etten yararlanabilirsiniz. Özellikle ülke yumurta satışlarından gelir elde edilebilir. Kümes hayvancılığı endüstrisinden sığır veya koyun karı elde etmek için büyük bir tesise ihtiyacınız var. Toptan tavuk çiftliklerinden para kazanabilirsiniz. Ancak bu, bir veya iki tavuğun yumurta bırakmasını izleyerek yapılmaz. Bak, birkaç inek kazanabilir. Bazı insanlar bir inek satarak 15.000 yuan kazandı ve o ve yavrusu birlikte 4-5 bin lira harcadı. Ancak tavukların böyle bir geliri olamaz. Prefabrik bir tavuk çiftliği mi inşa etmek istiyorsunuz? Tavuklar kolayca hasta hayvanlardır. Bakımları da çok zordur. Sıhhi koşullara dikkat edilmelidir. Ayrıca bu işten para kazanmak istiyorsanız yumurtlama kabiliyeti yüksek hayvanları tercih etmelisiniz. Tavuklar küçük hayvanlar olduğu için et oranları da oldukça düşüktür. Ağırlıkları 1,5 ile 2,5 kg arasındadır. Ancak tavukların diğer hayvanlar gibi meraya ihtiyacı yoktur. Ayrıca çevrelerindeki bitkilerle de beslenebilirler. Tavuk için organik yemler de var.

Tavuk Yetiştiriciliği Kar Oranları

Etlik piliç neredeyse 5-6 hafta tüketime hazırdır. Yeterli büyüme seviyesine ulaşan tavuklar araçlara yerleştirilerek mezbahaya götürülür. Bu işten para kazanmak için fiyatların derinlemesine incelenmesi gerekir. Para kazanmak isteyenler için önerimiz tavuk yetiştiriciliğini izlemek olabilir. Bu tavukları sevenler tarafından satın alınabilir. Çünkü bu tavuklar çok güzel ve görkemli. Genellikle yabancı tavuklar ABD doları cinsinden satılır.

Mera Hayvancılığı Nasıl Yapılır?

Geniş otlak alanı Bitki örtüsü ve hayvan dağıtımı Geniş otlaklı koyun çiftliği, İklim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle süt ve et üretimi değişiklik gösterecektir.

Mera Verimliliğini Arttırmak

Meralara ve bakımsız meralara gübre serpmek, Yabani otları çıkarmak, Açık alanlarda yıpranmayı önlemek için, Daha kaliteli dayanıklı tohumlar kullanılmalıdır.

Mera Besisinde Dikkat Edilecek Önemli Noktalar

Meraları uygun mevsimde otlatmak, Kapasiteye göre doldurma ve otlatma, Yem türüne uygun bir hayvanla otlatma, Düzgün Otlatma: Meranın en doğru ve eşit otlatılmasıdır. Gibi unsurlara dikkat edilmelidir.