Hayvan Çiftliği kurulum maliyetleri nelerdir? Uygun maliyetle Hayvan Çiftliği nasıl kurulur?

Bazı kurumlar aracılığıyla hayvan çiftliği kurmak isteyen vatandaşlara,girişimcilere destek vermektedir. Firmalar, sermayeye göre çiftliğin üretime hazır edilmesini sağlamaktadır. Hayvan çiftliği kurulum detayları neler?

Hayvan çiftliği kurulum

Hayvan çiftliği kurulumunda bazı yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Betonarme yapı malzemeleri, çelik konsültasyon ve Prefabrik malzemeler kullanılmaktadır. Prefabrik yapı malzemeleri, genellikle tavuk,ördek gibi kanatlı kümes hayvanları yetiştiriciliği için kullanılır. Büyükbaş hayvanlar ve koyun yetiştiriciliği için daha çok çelik kolsültasyon kullanılmaktadır.

Hayvan çiftliği kuran firmalar

Ser Çiftlik, Profil, Ataks çiftlik, Fen ka, nadas tarım, Gencar, Paysa, Usda Group, Erenoğlu, Doğal çiftlik, Manas gibi firmalar,anahtar teslim şekilde hayvan çiftliğini sizin için kurmaktadır. Detaylı bilgileri bu firmaların sayfalarından sağlayabilirsiniz. Bu firmaları tercih ederken projenin ne kadar sürede tamamlanacağına, hizmetlerin listesini, alt yapıların neler olduğuna, Yapının garanti süresi ve ilave prosedürlere dikkat edilmesi gerekir.

Hayvan çiftlğini kendiniz de kurabilirsiniz

Bir firmanın sizin için çiftlik kurmasını istemiyorsanız kendiniz de hayvan çiftliği kurabilirsiniz. İlk olarak çiftlik için uygun bir yer seçmeniz gerekmektedir. Hangi tür hayvan yetiştiriciliği yapacaksanız buna uygun bir alan bulmanız gerekmektedir. Çiftliğin her türlü açıdan koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kapalı alan inşası için eğer Büyükbaş hayvancılık düşünüyorsanız hayvanların sayısına göre değişiklik gösterir. İnşa maliyetleri ,üretim kapasitesi ve bölümlerin hesaplanması gerekiyor. 20 adet inek bulunacaksa en az 400 metrekarelik ahır alanının olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak diğer bölümlerde hesaplanınca 500 metrekarelik başlangıç alanıyla başlanması yeterli olacaktır.

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapmayı düşünüyorsanız büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine göre daha az maliyet bulunmaktadır.Tesisi kurarken kaç sene boyunca hizmet verileceğini ve sürünün büyüme durumunu hesaplamak gerekiyor.

Tavuk çiftliği inşaat maliyetleri

Tavuk çiftliği son zamanlarda popülerliğini arttırdı. Organik yumurta yetiştiriciliğine olan ilgili her geçen gün artıyor. Hazır tavuk çiftliklerini gezerek,tavuk çiftlikleri hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz. 3 bin tavuk kapasiteli bir tavuk çiftliğinin maliyeti 200 bin TL ve 500 bin TL arasında değişmektedir.

Hayvan yem maliyetleri

Besleyeceğiniz hayvana göre yem türleri de değişmektedir. İnek ve koyun yetiştiriciliğinde ya hayvan yem üretimini kendi sağlayacak ya da hayvan yem üretimi sağlayan firmalardan satın alınmalıdır.

Ahır ruhsat maliyetleri

Ahır ruhsatı almadan önce ahıra yönelik Pazar araştırması ve yatırım faaliyetlerinin konusu belirlenmelidir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra ahır ruhsat işlemleri gerçekleşmektedir.

Koyun çiftliği maliyeti

Ahırın yeri seçilirken elektrik, su, meraya yakınlık, bitki örtüsü, iklim gibi standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca işinizin gelecekte büyüyebileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Ahırın yapıldığı yerin çok dik ve çok sıcak olmamasına özen gösterilmelidir. Güneşin tadını çıkarmak için ahır girişi güneye bakmalıdır. 1.5 metrekare koyun için, 2 metrekare koç için ayrılmalıdır. Koral duvar da yüksek olmalıdır.1 dönüm alana 1500 koyun konulabilir. Her kuzuya 0,75 metrekare, kuzusuz 1 metrekare, 1 kuzu 2 metrekare ve her 2 kuzu 3 metrekare olmak üzere tahsis edilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, çitte hayvan barınağının iki katı büyüklüğünde bir yaya alanı olmalıdır.

Mera otlatma kapasitesi

Ülkemizde mera hayvancılığının çok yaygın olduğundan bahsetmiştik. 1 dönümden fazla otlak konusuna gelelim. İnekleri düşünürsek 1 dekar alan 1 ineği otlatmak için uygundur. 1 dönüm arazi 10 koyunu besleyebilir çünkü buzağı daha az yer kaplar. Elbette sadece merada yenen yem yeterli değildir. Sabah tarladan ayrılmadan önce ve akşam çiftlikten döndükten sonra hayvanlara 150 gram konsantre yem verilmeli . Ancak kışın mera uygun değilse ot miktarı az olacağından kesif yem 400 grama çıkarılmalıdır. Teslim süresi yaklaştıkça konsantre yemi artırmak gerekiyor.

Hayvan çiftliği kurulumunda devlet desteği

Bu tesisleri kendiniz yapmak istiyorsanız veya devletten fon desteği almak istiyorsanız;

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl 30.000 lira hibe desteği sağlıyor. Başvurular geçen yıl nisan ayından mayıs ayına kadar açıktı. 30.000 TL geri ödemesiz destek alabilir ve tüm masrafları ödeyebilirsiniz.

GAP, DOP ve DOKAP bölgelerinde bulunan illerimizde ikamet ediyorsanız, ahır ve ahır yapımı için ülke hibe desteğinin %50'sini alabilirsiniz.

Büyük ölçekli et ve süt üretim tesisleri kurmak isteyen yatırımcılar, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ajansı'nın (TKDK) Ipard ve IPARD2 projelerine başvurabilirler.

Ziraat Bankası'nın çiftçilere ve üreticilere sağladığı tarım ve hayvancılık kredisi desteğinden yararlanabilirsiniz.

Geri ödemesiz hibe desteği alınan alanlar

Hayvan çiftliklerinin kurulmasında devlet destekli yatırım konusunu üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Hibe alanı yatırım, çadır alımı ve makine, araç-gereç alımı olarak belirlendi.

Yeni bir ahır veya ahır yapımı için hayvan çiftliği kurulması için %50 hibe verilmektedir.

Desteğin %50'si hayvan barınaklarında çadır satın almak için kullanılıyor.

Yem hazırlama, sağım makinesi ve gübre sıyırma sistemi makine ve ekipmanlarının alımı için verilen sübvansiyon %50'dir ve iadesizdir.

Düşük maliyetli çiftlik kurulumu

Hem ekonomik hem de hayvan refahına uygun süt ve besi çiftlikleri kurma projenizden bahsedebiliriz. Bu durumda inşaat ve mekanik ekipman desteğini kabul ederek kurulum yapabilirsiniz.Bu IPARD, TKDK, KKYDP %50 hibeleri için de geçerlidir. 81 il için başvuru yapabilir. En önemlisi, uygun maliyetli ve bölgede kurulabilen moden ahır modelleri var. Uygun maliyetle çiftlik kurmak için çiftlikleri gezerek fikir edinebilirsiniz.