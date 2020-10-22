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Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?

Kredi çekip borç bitmeden hayatını kaybeden kişilerin borçları da aile fertlerine kalmaktadır. Bu süreçte hayat sigortasının ölen kişinin kredisini karşılayıp karşılamadığı ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik.

22 Ekim 2020 Perşembe 22:59
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
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Kredi çekerek borç bitmeden yaşamını yitiren kişilerin bu durumda borcunun kime kalacağı merak edilmeye başlandı. İlk etapta vefat eden kişinin krediyi kullandığı sırada hayat sigortası yaptırıp yaptırmadığı öğrenilmelidir. Uzun vade ve yüksek meblağlar ödenen kredilerde hayat sigortası büyük bir önem taşıyor. Bu durumda krediyi çeken kişinin vefat etmesi halinde kredi sigorta tarafından kapatılır ve mirasçıya borç kalmaz.

Kredi çekerken hayat sigortası yaptırmak zorunlu mudur?


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile hayat sigortası yaptırma zorunluluğu kalktı. Hayat sigortası, ölüm halinde geride kalan aile bireylerine önemli faydalar sağlamaktadır. Sigorta sayesinde borçlu kişi hayatını kaybederse, varislerin borç ödeme zorunluluğu olmaz. Sigortanız sizin yerinize kalan taksitleri ödemekle mükelleftir.

Hayat sigortası hangi durumlarda ölen kişinin kredi borcunu ödemez?

Kredi çeken kişinin hastalığı varsa söz konusu hastalığın poliçede belirtilmesi gerekmektedir. Kişinin hastalığını belirtmemesi halinde hastalığın ortaya çıkmasında ödeme yapılmaz. Ölen kişinin intihar etmesi halinde de sigorta firmaları ödeme yapmayı kabul etmez. Bu konuya ilişkin kesin bir hüküm bulunmamasına karşın borç, kişinin mirasçısına kalır.

Reddi miras

Miras bırakacak kişinin bütün varlığının sorumluluğunun yasal mirasçıya geçmesi anlamını taşımaktadır. Murisin bırakabileceği mal varlığı gibi borçları olabiliyor. Mirasçılar bu süreçte alacaklardan ve borçlardan sorumlu olur. Mirasın reddi bütün alacak ve borçlardan vazgeçmek anlamını taşımaktadır. Reddi miras, borcu yüksek tutarlarda olan kişilerde borcu ödememek için kullanılır. Reddi miras yapılması halinde ölen kişiden hiçbir maddi kaynak talep edilemez.



Son Güncelleme: 22.10.2020 22:59
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