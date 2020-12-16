Hasta kabul sekreteri olmak için aranan şartlar nelerdir, ne kadar maaş alırlar?

Hasta Kabul Sekreteri Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?

Hasta kabul sekreteri olmak için gereken şartlar nelerdir, maaşı ne kadar, hasta kabul sekreterleri ne iş yapar gibi sorular oldukça merak edilmektedir. Günümüz koşullarında devlet bünyesinde çalışmak çoğu insan için önem arz eden bir meseledir. Bu sebeple insanlar da farklı mesleki seçenekleri değerlendirip devlet bünyesinde çalışmak için çaba sarf ediyor. Günümüzde devlet hastanelerinin dışarıdan istihdam edebildiği mesleki alanlardan birisi olan hasta kabul sekreterliği ile ilgili pek çok bilgi bulunmaktadır.

Hasta Kabul Sekreteri Nedir?

Hasta kabul sekreteri, devlet hastaneleri veya özel hastanelerde ilk aşamada hasta girişini yapan, muayene sonrası ilaçları onaylayan bilgisayar kullanımında gelişmiş bireylerdir.

Türkiye genelinde bilhassa devlet hastanesi kadrosunda hatırı sayılır anlamda istihdam edilen mesleklerden birisi olarak ön plana çıkmaktadır.

Hasta Kabul Sekreteri Nasıl Olunur?

En az lise mezunu olmanız şartı aranmaktadır.

Bilgisayara hakim olmanız ve ileri seviyede kullanabilmeniz gerekmektedir.

Hasta Kabul Sekreterliği Sertifikası kesinlikle almış olmalısınız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Yönetmeliği’ne uygun şartlarda olmanız gerekmektedir.

Herhangi bir soruşturma geçirmemiş ya da ceza almamış olmanız önemlidir.

Hasta kabul sekreterliği daha çok kadınların ilgilendiği mesleklerden birisi olarak yer almaktadır. Hasta kabul sekreterliği için aranan şartları şu şekilde listelemek mümkündür;

Bu koşulları karşılayarak hasta kabul sekreteri alım ilanlarını takip edin. Şartlar, bakanlık kapsamında değerlendirmeye alınır ve dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir.

Hasta Kabul Sekreteri Maaşları Ne Kadar?

Türkiye genelinde gün geçtikçe bu ihtiyaç hızlı bir şekilde artıyor. Şehir hastanelerinin faaliyet geçmesi ile birlikte ciddi bir şekilde somut adımlar atılıyor.

Devlet hastanelerinde görev yapan personellerin maaşları 2.300 TL ve 2.600 TL arasında değişim göstermektedir. Elbette ek ödemeler ile 3.000 TL’ye ulaşabiliyor. Özel kuruluşlarda görev alan insanlar 2.400 TL ile 2.800 TL arasında maaş alabilmektedir. Yine aynı şekilde ek ödemeler ile maaşları artış gösterebilmektedir.