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Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti

KYK tarafından öğrencilere bilindiği üzere her sene burs ve kredi verilmektedir. Öğrencilerin hesaplarına aylık belirli bir tutar yatırılmaktadır. Bazı zamanlar bu tutar bitmektedir. Böyle olduğu zamanlarda öğrencilerin yardımına Harçlık Avans koşar. Peki Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti ne kadar? İşte detaylar...

11 Nisan 2021 Pazar 19:00
Harçlık Avans nedir, nasıl kullanılır ? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti
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Ziraat Bankası’nın öğrencilere verdiği Bankkart Genç hesabı bulunan KYK burs ve öğrenim kredisi almakta olan üniversite çağındaki öğrencilere verilmekte olan Harçlık Avans uygulaması aracılığı ile alışverişlerinde daha rahat davranabiliyorlar. KYK’dan burs/öğrenim kredisi almakta olan Bankkart Genç sahiplerine verilen bu uygulama aracılığı ile öğrenciler harçlıkları bittiğinde ve nakit paraları bulunmadığında bile masrafı ve faizi bulunmayan limitlerden yararlanabiliyor. Böylece öğrencilerin alışveriş esnasında sıkışmaması ve alışverişlerini ertlememesi sağlanıyor. Peki nedir bu Harçlık Avans, nasıl kullanılır?

 

Harçlık avans nedir, nasıl kullanılır?

Harçlık avansın ne olduğuna bakıldığında; KYK tarafından bursa ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite çağındaki öğrenci bireylerin; Bankkart Genç kartlarına tanımlanmakta olan ve bireyin mevcut hesabında para bulunmuyorsa bile bir ayda sadece alışverişlerinde kullanabilmesi adına faizsiz ve masrafsız bir para çekme limitidir.

 

Harçlık Avans kullanımını nasıl yaparım?

Harçlık Avans limiti; Bankkart Genç kartınızın bağlı bulunduğu vadesiz mevduat hesabınızın içinde para kalmadığı taktirde devreye girer ve size 375 Türk lirasına kadar bir alışveriş imkanı sunar. Harçlık Avans aracılığı ile yapacağınız masraflar daha sonrasında KYK burs/ öğrenim kredisinden otomatik bir şekilde alınacaktır.

 

 

Harçlık Avans, yalnızca alışveriş esnasında kullanılabilmektedir. Harçlık Avans yalnızca Bankkart Genç kartlarında bulunmaktadır. KYK’dan kredi veya burs almakta olan öğrencilerin Bankkart Genç hesabı bulunmuyorsa en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek 0850 258 00 00 Müşteri İletişim Merkezi, Online Şube, Ziraat Mobil uygulaması ya da “GENC BANKKART” yazıp 4747 sayılı numaraya kısa mesaj atarak Bankkart Genç için başvuru yapabilirler.

 

Bankkart Genç kartını şubeden alan bireyler; kartları için Harçlık Avans tanımlamasını da burada yaptırabilmektedir.

 

Harçlık Avans; ne kadar limitim var?

Harçlık Avans adı altında kalan limitinizi ve harcayabileceğiniz tutarı öğrenmek için ATM’lere gidebilir, 0850 220 00 00 Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi’ni arayabilir, Online Şube’yi ziyaret edebilir, Ziraat Mobil uygulamasına giriş yapılabilir ya da “HARCLIK AVANS BAKIYE” yazılarak  4747 numarasına kısa mesaj gönderebilirsiniz. Yapacağınız bütün işlemler size kalan bakiyenizi ve ödeyebileceğiniz tutarı gösterecektir.

 

 

Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin ardından Harçlık Avans, burs ya da öğrenim kredileri bilindiği üzere kesilecektir. Bu kesilmelerin ardından Harçlık Avans’da artık kullanılamayacak bir özellik haline gelir. Bankkart Genç; Banka Kartı özelliği öğrenci mezun olsa dahil kullanıma açık olacaktır. Yani birey Banka Kartı özelliğini kullanarak alışverişlerini ve kredi kartı ile yapacağı öteki işlemleri de mezun olsa bile kullanabilmektedir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 19:00
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