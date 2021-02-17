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Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Şubat 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 17 Şubat günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? konusunda yeni bilgileri edinin.

17 Şubat 2021 Çarşamba 22:57
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Şubat 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koronavirüs pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere pek çok yardım yapmaktadır. Bakanlığın yaptığı yardımlardan bir tanesi de kira desteğidir. Bu destek kirasını ödemekte zorlanan ve Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan kişilere verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen kira yardımı 960 TL olarak belirlenmiştir.

Kira yardımları pandemi sürecinin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında evleri olan kişilere de verilmektedir.

Hangi Kurumlar Kira Yardımı Yapmaktadır?

Bakanlık veya devlet kurumlarının yanında özel vakıf ve denekler tarafından ekonomik olarak zor durumda olan kişilere kira desteği verilmektedir. Kira yardımı veren kurumlar aşağıdaki gibidir:

- Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

- Belediyeler

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Sivil toplum kuruluşları

- Özel vakıf ve denekler

Nasıl Kira Yardımı Başvurusu Yapılır?

Kira yardımları için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Sisteme giriş yapan kişiler “Hak sahipleri ailelere kira yardımı yapılması” yazan bölümden başvurularını tamamlayabilir. Bu ekrandan kişiler hakkında gereken yerlerin doldurulması gerekmektedir. Ekrandaki formun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması çok önemlidir. Başvuruların ardından kurum tarafından inceleme yapılır ve onay verilen kişiler kira yardımı alabilir.

Kira Yardımı İçin Hangi Evraklar Gerekir?

- Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

- İkametgah adresi

- Gelir durumunu gösteren belge

- Fakirlik belgesi

 

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 22:57
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