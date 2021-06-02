İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 02.06.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:45
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Takip Et:

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koronavirüs pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere pek çok yardım yapmaktadır. Bakanlığın yaptığı yardımlardan bir tanesi de kira desteğidir. Bu destek kirasını ödemekte zorlanan ve Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan kişilere verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen kira yardımı 960 TL olarak belirlenmiştir.

Kira yardımları pandemi sürecinin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında evleri olan kişilere de verilmektedir.

Hangi Kurumlar Kira Yardımı Yapmaktadır?

Bakanlık veya devlet kurumlarının yanında özel vakıf ve denekler tarafından ekonomik olarak zor durumda olan kişilere kira desteği verilmektedir. Kira yardımı veren kurumlar aşağıdaki gibidir:

- Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

- Belediyeler

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Sivil toplum kuruluşları

- Özel vakıf ve denekler

Nasıl Kira Yardımı Başvurusu Yapılır?

Kira yardımları için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Sisteme giriş yapan kişiler “Hak sahipleri ailelere kira yardımı yapılması” yazan bölümden başvurularını tamamlayabilir. Bu ekrandan kişiler hakkında gereken yerlerin doldurulması gerekmektedir. Ekrandaki formun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması çok önemlidir. Başvuruların ardından kurum tarafından inceleme yapılır ve onay verilen kişiler kira yardımı alabilir.

Kira Yardımı İçin Hangi Evraklar Gerekir?

- Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

- İkametgah adresi

- Gelir durumunu gösteren belge

- Fakirlik belgesi

 

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 23:45
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs kredi borç erteleme işlemleri
Niifi coin nedir? Niifi Token açıklaması
Niifi coin nedir? Niifi Token açıklaması
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?

Popüler Haberler

Faizsiz hayvan kredisi veren banka var mı? Hayvan kredisi nasıl alınır? 2021 yılında var mı?
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 3 Haziran 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Burç tarihleri değişecek mi? NASA'dan tartışılacak açıklama!
Saç nasıl satılır? Saç satma kriterleri neler?
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Haziran 2021
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 2 Haziran 2021 Çarşamba
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
Rüyada kabak ne demektir? Doğum veya kabak rüyasının tabiri ve anlamı
Sadakatsiz 32.bölüm fragmanı ve 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Survivor Sms ücreti ne kadar? Survivor 1 oy SMS ücreti
İŞKUR işbaşı eğitim projeleri için verilen aylıklar ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
Sadakatsiz 31. bölüm full izle! Sadakatsiz son bölüm tek parça Kanal D 2 Haziran 2021
YÖK Üniversite Diploma sorgulama sistemi işlem adımları
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir?
Resmi Gazete'de 3 Haziran Perşembe bugün hangi haberler var? 3 Haziran Perşembe Resmi Gazete atama kararları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.