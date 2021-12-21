Hangi kurum ve kuruluşlar kadın girişimcilere destek sağlamaktadır?

Kadın girişimci sayısı son dönemde önemli bir düzeye ulaştığı için ekonomiye büyük katkı sağladıkları için kadın girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar oldukça fazladır. KOBİ'lerin çoğu devletin girişimciler üzerindeki etkisini araştırıyor. Kadın girişimcilere hibe veren kurumlar hangileridir?

Kadın girişimcilere destek veren kurum ve kuruluşlar

Kadın girişimcilere hem devlet hem de özel kurumlar destek sağlamaktadır. Desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar şu şekildedir;

KOSGEB,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı,

KGF (Kredi Garanti Fonu)

TOBB, (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

KAGİDER (Kadın Girişimcileri Deneği)

Coca Cola Kız Kardeşim projesi,

Beko 100 kadın bayi projesi

Kadın girişimcilere devlet desteği

Yeni girişimciler projeler karşılığında hibe alırlar. Hibeden yararlanabilmeniz için ilk olarak sunulabilecek bir projenizin olması gerekir. İşletmenizin ödenek analizini yapmalısınız. İşletmenizin hangi kurumdan ne kadar hibe alabileceğini mali tablolarınızı ve işletme oranlarınızı hibe analizine dayalı olarak incelemelisiniz. Bunları içermeyen çalışmalarda destek olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Kadın girişimcilere KOSGEB desteği

Kosgeb'in kadın girişimcilere yönelik desteğinden yararlanmak için öncelikle faaliyet göstereceğiniz departmanın nace koduna sahip olup olmadığını kontrol etmelisiniz. KOSGEB, nace koduna dahil olmayan departmanları desteklememektedir.

KAGİDER kadın girişimcilere destek

İş kurmak isteyen kadın girişimciler, iki tür bağımsız destek sağlayan KOSGEB Girişimci Geliştirme Programı'na başvuracak.Biri 65.000 TL'ye kadar geleneksel girişimcilik desteği, diğeri ise 365.000 TL'ye kadar ileri girişimcilik desteği olarak geçmektedir. Geleneksel girişimcilik desteğinden yararlanmak için onların eğitimlerinden faydalanmalısınız. Gelişmiş girişimcilik desteği alabilmek için sektörünüzün nace koduna sahip olmanız gerekmektedir.

Kagider, girişimcilik yolunda kadınları güçlendirmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak bilinir. Kadınları sadece ekonomik olarak değil, toplumda da güçlendirmeyi amaçlar. Kadın girişimciliğini desteklemeye devam etmektedir.çünkü bu, kadınların toplumdaki statülerini eşit faaliyetlerle değiştirmelerini sağlayacak, böylece kadınları ekonomik olarak güçlendirecektir. Kadın girişimcilerin faydaları, kadınların güçlenmesine ve toplumda eşitliklerine katkıda bulunur.

Türkiye Grameen Mikrofinans kadın girişimci desteği

Türkiye'deki Grameen Mikrofinans Programı'ndaki kadın girişimcilerin desteğiyle, düşük gelirli kadınların kendi kendilerine gelir elde etmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları için teminat veya ipotek gerektirmeyen cüzi bir para olarak bilinmektedir. Projenin koşulu, 5 kişilik bir ekibin 3 günlük bir eğitime katılmasıdır. İhtiyacınız olan desteği almak için katılarak işinizi kurabilirsiniz.

TOBB kadın girişimci desteği

TOBB Kadın Girişimci Komitesi, kadın girişimcilerin girişimcilik fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak için eğitimler veriyor. TOBB ayrıca kadınlara gelişim yöntemlerini öğreterek kariyer geliştirme fırsatları da sunuyor. TOBB KGK (Kamu Denetleme Kurumu) bu süreçte girişimci olacak kadınlar;

Temel bilgi ve rehberlik sağlamak amacıyla seminer ve grup tartışmaları gibi eğitim faaliyetleri düzenler.

Girişimcileri ön büroya getirerek ülke genelinde girişimcilerin farkındalığını arttırır.

Tecrübeli kişilerle staj eğitimi imkanı sağlar.

Bir koçluk sistemi geliştirilerek yeni iş kuran girişimciler için belirli zaman aralıklarında deneyimli girişimciler tarafından desteklenmektedir.

Üniversitelerin ve bölümlerin inisiyatif almasına yardımcı olacak politikaları belirlemek ve kadın girişimcileri bu bölümlere girmeye teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

Kadın girişimcilere vakıf desteği

KEDV , düşük gelirli kadınların yaşam ve ekonomik kouşşlarını daha iyi hale getirmek ve yerel kalkınma içerisinde kalkınmalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğu için eğitim, kredi, danışmanlık ve pazarlama desteği vermektedir.

KGF kadın girişimci desteği

Kredi Garanti Fonu, KOBİ'lere ve KOBİ olmayan şirketlere kredi kanalları sağlayan bir kuruluş olarak bilinir. Kadın girişimci veya kadın girişimci adayı iseniz, bu size bankadan istediğiniz kredi için teminat sağlayacaktır. KGF'nin hedefi, kaynağı yetersiz olan KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kredi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu varlıklara sahip olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelere kefil olarak teminat vererek bankaların fon yetersizliği durumunda finansal destek başvurusunda bulunmalarının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Trendyol kadın girişimci desteği

Trendyol, ticaretle uğraşan kadın KOBİ'lere, kendi adlarına iş kurmaları ve işin %50 veya daha fazlasına sahip olmaları koşuluyla destek vermektedir.Sağlanan destekler ise şu şekilde;

İndirim komisyon desteği %80

Son kullanma avantajı 14 gün desteklenir,

Hisse senedi ve fiyat ticaretinden kullanılabilecek entegre destek,

Ürünün daha fazla kitleye ulaşabilmesi için pazarlama desteği.

e-Danışman desteği ile özel eğitim desteğinden yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz bankacılık, çek defteri, havale/elektronik transfer, çalışan maaş ödemesi ve ticari kredi başvuru ücreti muafiyeti desteği sağlanır.

Halbank kadın girişimci kredisi

Halkbank Kadın Destek Kredisi, kadın girişimcilere girişimci kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla ilk adım kredisi sağlamaktadır. Kredi, KGF ile işbirliği içinde, başvuru tarihinden itibaren bir yıldan daha kısa bir süre boyunca ilk kez iş kurmuş veya ticari faaliyetlerde bulunan kadın girişimcilere verilmektedir. Kredinin şartları şu şekildedir;

Kredi süresi boyunca tüzel kişiliğe sahip şirketlerde kadın girişimcilerin payının %51'den az olmaması gerekmektedir.

Krediyi kullanacak kişilerin 50 yaşını aşmamış olması gerekir.

Kredi vadesinde yaş dikkate alınmaz.

Kredi başvurusunda bulunan kadınların 1 yıl süreyle işyeri olmaması veya mevcut işyerlerinin kurulmaması gerekmektedir.

Kredi alabilmek için bir işletme kurulmalıdır.

İkametgahını işyeri olarak kullanmak isteyenlerin vergi dairesine kayıt yaptırmaları ve mükellef olduklarını kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Girişimciler en az ilkokul mezunu olmalıdır.