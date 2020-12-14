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Hangi kredi kartlarının aidatı geri alınabilir? Kredi kartı aidatları geri veriliyor

Kredi kartlarından alınan aidatlar geri ödenecek. Kredi kartı kullanan vatandaşlar kredi kartı aidatını geri alma yöntemlerini araştırmaya başladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 02:12
Hangi kredi kartlarının aidatı geri alınabilir? Kredi kartı aidatları geri veriliyor
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Kredi kartı kullanımı giderek artıyor. Kredi kartlarının taksit yapma, kampanya ve puan kazandırma gibi avantajlarının yanı sıra pandemi sürecinde para alış verişinin önüne geçmesi ve temassız ödeme seçenekleri kredi kartı kullanımını arttırdı.

Kredi kartlarının dezavantajı ise aidat kesimleridir. Bu ücreti ödemek istemeyen vatandaşlar aidatsız kredi kartlarına başvuru yapıyor. Daha önceden ödenen aidatların ise geri alınması mümkündür.

Kredi kartı aidatı nedir?

Bankalar kredi kartı kullanan müşterilerinin kredi kartlarından belli dönemlerde kullanım ücreti olarak aidat alır. Bankanın kesim ücreti olarak aldığı ücret aidattır. Bu konuyla ilgili yapılan düzenlemeler sonucu bankaların kredi kartların aidat almaması istendi. Kredi kartlarından artık aidat alınmıyor. Ancak daha önce kredi kartından aidat alınan kişiler kesilen ücretlerini geri almasına ilişkin çalışmalar başladı.

Hangi kredi kartlarının aidatı geri alınabilir?

2014 yılı ve öncesinde kullanılan tüm kredi kartlarından kesilen aidatlar geri ödenecek. Bankalar Birliği kredi kartı aidatına ilişkin hazırladığı yeni düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Açıklanan düzenlemede şu ifadelere yer verildi;

“Kart borcu devam ederken müşteri kartını iptal ettirdiyse, kullanmıyorsa ve sadece borcunu ödüyorsa bu süreç içerisinde bankaca kredi kartı aidatı yansıtılamaz. Yansıtıldı ve müşteri tarafından ödendiyse iade edilmek zorundadır.

Bir yılda birden fazla kredi kartı aidatı talep edilemez. Kart yenilemeleri de buna dahildir. Ancak kart yenileme ücreti alınabilir. Aynı yıl eski ve yeni kredi kartlarından mükerrer kredi kartı aidatı tahsil edildiyse banka tarafından iade edilmek zorundadır.

Müşteriye ek kart için asıl kartın yarısından fazla aidat yansıtılamaz. Yansıtılırsa iade zorunludur.

Sanal kartlar için aidat alınamaz. Alınmışsa iade edilmelidir.

Aralıksız 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartından aidat alınamaz. Alındıysa müşteriye iadesi mecburidir.

Geçmiş yıla yönelik aidat yansıtılamaz. 12 ay içerisinde alınamayan kredi kartı aidatı tahsil edilemez. Geçmişe yönelik yapılan tahsilat varsa iadesi zorunludur.

Kredi kartı sözleşmesi imza altına alınmış olsa dahi; kredi kartı kullanılmadan bankaca aidat yansıtılamaz. Yansıtılırsa iadesi gerekir.”

Kredi kartı aidatı itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır?

Kredi kartı aidatını geri almak isteyen kişilerin bankalara dilekçe vermesi gerekmektedir. Yazılacak dilekçede müşteri numarası, kredi kartı numarası, isim soyisim ve T.C Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir.

İtiraz dilekçesi bankaya sunulduğu gibi, Tüketici Hakem Heyeti ve e-Devlet sistemi üzerinden gönderilebilir. Ancak ilk olarak bankaya başvuru yaparak sorunu burada çözmek en hızlı yoldur. Bankadan olumlu bir dönüş olmaması halinde diğer başvuru kanalları üzerinden başvuru yapılmalıdır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 02:12
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Anahtar Kelimeler:
KrediAidat
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