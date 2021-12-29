Hangi illerde hayvancılık hibe veriliyor? Hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

TKDK ve GAP DOKAP GAP KOP tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 2021 yılında hangi illerde hayvancılık hibe desteğinin verildiğini ve başvuru şartları araştırmaya başladı. TKDK tarafından desteklenen 42 il bulunurken, IPARD kapsamında destekleyeceği illeri belirledi. TKDK’nın yanı sıra GAP DOKAP GAP KOP ve IPARD hayvancılık hibe desteği vermektedir. 2021 yılında hayvancılığa başlayacak olan vatandaşların hangi illerde hibe desteği alabileceği ve başvuru şartları merak edildi.

Hayvancılık hibe destekleri nelerdir?

TKDK, GAP, DOKAP, GAP ve KOP tarafından verilen hayvancılık hibe destekleri verilmektedir. TKDK bu desteği %50 hibe olarak 42 ile verirken GAP, DOKAP, GAP ve KOP hibe desteklerini 81 ile veriyor. Verilen hibe destekleri şunlardır:

Çadır Alımı

Yem hazırlama makinesi

Seyyar süt sağım makinesi

Gübre sıyırıcı sistemi

Süt soğutma tankı

Otomatik suluk

İnşaat

Makine, ekipman ve diğer aletler hepsi için %50 oranında destek verilir.

TKDK hayvancılık destekleri hangi illerde veriliyor?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemem Kurumu (TKDK) hayvancılık desteklerini 42 şehirde vermektedir. TKDK’nın hayvancılık desteği verdiği şehirler şunlardır:

Afyon

Ankara

Amasya

Aksaray

Aydın

Isparta

Balıkesir

Bursa

Burdur

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Erzincan

Elazığ

Hatay

Giresun

Konya

Kastamonu

Karaman

Kars

Ardahan

Kütahya

Malatya

Manisa

Nevşehir

Mersin

Muş

Mardin

Sivas

Samsun

Ordu

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Van

Yozgat

Uşak

TKDK hayvancılık hibe destekleri için nasıl başvuru yapılır?

TKDK hayvancılık desteği için başvuruda bulunacak olan kişilerin öncelikle 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin SGK borcunun olmaması gerekir. Başvuruda bulunacak kişilerin daha sonra http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri adresine il koordinatörlüklerinde yapacağı yatırım için hazırladığı proje ile başvurması gerekir. Sonrasında ise yapacağı yatırımı kendi öz kaynaklarıyla yapması istenir. Öz kaynağı yetersiz olan kişiler kurum tarafından anlaşmalı olan bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliğinden kredi çekebilmektedir. Projesi onaylanan çiftçilerle bir sözleşme imzalanır. Başvuran kişilerin yaşı, yatırım yaptığı proje ve yatırım yaptığı ile bakılarak uygun şartları taşıyan çiftçiye yatırımın belli oranında hibe verilir.

Başvuru paketi içerisinde iş planı, başvuru formu, gerekli belgeler ve teknik proje çizimi bulunmaktadır. TKDK 228 Projeye 195 Milyon TL hibe yapacağını açıklamıştır.

Hangi illerde hayvancılık hibesi verilir?

GAP DOKAP tarafından verilen hayvancılık hibeleri 81 ilde verilmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar '21 Mayıs 2021 tarihinde 31487 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvurular her yıl 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında yapılır.

Hayvancılık hibesi almak için şartlar nelerdir?

Hayvancılık hibesi alabilmek için Kırsal Kalkınma Destek programlarına başvurmak gerekmektedir. IPARD ve IPARD2’nin çağrı duyuruları TKDK sayfasında yayınlanmaktadır. Yayınlanan lisede yer alan destek programları için çiftçiler gerekli evraklar ve projeleriyle beraber il ya da ilçelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. Her sene 30 bin TL hayvan hibesi veren Tarım ve Orman Bakanlığı hibesinden yararlanmak için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar:

18 ve 41 yaş arasında bulunmak ve Türk Vatandaşı olmak,

Kendisinin ve eşinin başka bir işte çalışmıyor olması, bu hususta SGK’dan belge almak,

Esnaf veya sanatkâr olarak herhangi bir vergi kaydının bulunmaması,

Küçükbaş hayvancılık için 50 adet koyun veya keçisi olmamak,

Büyükbaş hayvancılık sektöründe 8 büyükbaş hayvanı olmamak,

Hayvan hibe projelerinden birini seçerek bu proje ile birlikte başvuru tarihleri içerisinde başvuru yapmaktır.

Bu şartları sağlayan ve hibe desteği almayı kazananların çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları, Tarım ve Kredi Kooperatiflerine üye olmaları ileri zamanda Ziraat Bankası’ndan verilecek olan hayvan kredisi için önemlidir.

Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir?

Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları şunlardır:

ÇKS belgesi olan tüzel ve gerçek kişiler olması,

Bununla beraber son 1 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor olmak gerekmektedir.

Proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.

TÜRKVET hayvan kayıt sisteminde kayıtlı olması,

Büyükbaşlar için en az 10,

En fazla 50 anaç sığır olması,

Küçükbaş hayvanlarda en az 100,

En fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasiteli olması,

Koyun keçi sistemine kayıtlı hayvanlarının olması,

Bu hayvanların 1 yıldır bakanlık bünyesinde kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Alım ve satışların eş, kardeş, anne ve baba arasında yapılmamış olması gereklidir.

Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibe desteklerinden yararlanmamış olmak gerekir.

Küçükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik ahır, ağıl yapımı, inşaat, kapasite artırımı, yem hazırlama makinesi ve ekipmanları, gübre sıyırıcı sistemi, süt sağım makinesi, hayvan barınağı, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk gibi makine gibi ekipmanlar için %50 hibe desteği verilir. Küçükbaş hayvancılık hibe desteği şartları şunlardır:

İşletmesi en az bir yıldır aktif olan,

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricisi olanlara,

Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli,

Küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl artırımı, hayvan barınağı, çadır alımı ile makine ve ekipman alımlarına yönelik yatırım yapmaları halinde %50 hibe desteği yapılmaktadır.

2021 yılında hibe destekleri nelerdir?

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

Buzağı destekleri

Atık destekleri

Düve alım desteği

Ditap destekleri

Malak desteklemesi

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi

Programlı aşı ve küpe uygulama destekleri

Besilik erkek sığır desteklemesi

Dişi manda desteklemesi

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklememeleri

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Arılı kovan desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Hastalıktan arı işletme desteklemeleri

Damızlık ana arı desteklemesi

İpek böceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği verilmektedir.

IPARD2 hibe verilen hayvancılık projeleri nelerdir?