Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım parası verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. 2021 Mayıs ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir. Devlet tarafından verilen bu destekten yararlanmak için gerekli şartların bulunması gerekmektedir.

29 Mayıs 2021 Cumartesi ayında evde bakım aylığı yatan iller

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22- Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Mayıs 2021 ayında evde bakım parası sorgulama

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Mayıs 2021

yılı evde bakım ücreti

Mayıs 2021 yılı zamlı maaşlar Ocak ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021 1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Mayıs ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.