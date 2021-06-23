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Hangi illerde evde bakım parası yattı? 23 Haziran 2021 Çarşamba evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Hangi illerde evde bakım parası yattı? evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 23 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 23 Haziran 2021 Çarşamba evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
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Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız  için devlet tarafından bakım hizmetleri, destekleri bulunmaktadır. Her ay yardıma muhtaç vatandaşlarımıza maddi detsekler bulunmaktadır. Ülkemizde bu hizmetler ve destekler sayesinde birçok vatandaşımız yararlanmakta ve hayatlarına rahat bir şekilde devam etmektedirler.  Bizde siz değerli okurlarımız için; 2021 Haziran ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik.

23 Haziran 2021 Çarşamba ayında evde bakım aylığı yatan iller

23 Haziran 2021 Çarşamba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu. Haziran ayı evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- Bolu 3- Ordu
4- Aksaray 5- Afyonkarahisar 6- Diyarbakır
7- Antalya 8- Edine 9- Adıyaman
10- Sakarya 11- Samsun 12- Balıkesir
13- Düzce 14- Osmaniye 15- Mardin
16-Bilecik 17- Zonguldak 18- Uşak
19- Konya 20- İstanbul 21- Niğde
22- Kars 23- Giresun 24- Kocaeli
25- Mersin 26- Şanlıurfa 27- Ankara
28- Hatay 29- Isparta 30- Karabük
31- Manisa 32- Bursa 33- Erzincan
34- Adana 35- İzmir 36- Kayseri
37- Aydın 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-    
   

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet Haziran 2021 ayında evde bakım parası sorgulama

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Haziran 2021

yılı evde bakım ücreti

Haziran 2021 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Haziran ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.

 


Son Güncelleme: 23.06.2021 00:02
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8 EkimBakım Maaşı
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