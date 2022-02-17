İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Hangi illerde evde bakım parası yattı? 17 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Hangi illerde evde bakım parası yattı? evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 17 Şubat 2022 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:01
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 17 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Takip Et:

Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir. Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2022 Şubat ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik. 

17 Şubat 2022 Perşembe ayında evde bakım aylığı yatan iller

17 Şubat 2022 Perşembe günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu.  Evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

17 Şubat 2022 Perşembe günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ————- 3- ————-
4- 5- 6-
7- 8- 9-
10- 11- 12-
13- 14- 15-
16- 17- 18-
19- 20- 21-
22- 23- 24-
25- 26- 27-
28- 29- 30-
31- 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

E-devlet Şubat 2022 ayında evde bakım parası sorgulamaE-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Şubat 2022 yılı evde bakım ücreti

Şubat 2022 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2022 Şubat ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2022 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 17.02.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?
Özel hastanelerde muayene ücretleri ne kadar? Sigortalı ve sigortasız vatandaşlardan ne kadar muayene ücreti talep ediliyor?

Popüler Haberler

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 17 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Şubat 2022 Perşembe
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?
Berk Güneşberk kimdir, kaç yaşındadır? Berk Güneşberk’in hayatı
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
Kusmak orucu bozar mı? Kusmak hakkında Kuran-ı Kerim de ne hüküm verilmiştir? Oruçken kusarsak kaza etmemiz gerekir mi?
Bim coğrafi işaretli ürünler kataloğu
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
Nur Erkul kimdir, nerede doğmuştur? Nur Erkul evli mi? Nur Erkul kaç yaşında?
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
İrem Sak kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Yaşıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.