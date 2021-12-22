Hangi hayvancılık sektörü daha karlı? Kar maliyeti hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanlarında görevini sürdüren yüzbinlerce çiftçi bulunuyor. Bu çiftçilerin birçoğu en karlı sektörün hangisi olduğunu merak ediyor. Özellikle büyükbaş hayvancılık ile küçükbaş hayvancılığın sağladığı karlar bu konuda ön plana çıkıyor. Peki hangi hayvancılık sektörü daha karlı?

Hangi Hayvancılık Sektörü Daha Karlı?

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörlerinin kendilerine göre avantajlı ve dezavantajlı yanları bulunuyor. Küçükbaş hayvancılık büyükbaş hayvancılığa göre daha fazla emek isteyen bir sektör iken büyükbaş hayvancılık ise küçükbaş hayvancılığa göre daha fazla karı olan bir sektördür. Türkiye’de de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık tercih edilmektedir.

Kar Maliyeti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Büyükbaş hayvancılıkta da küçükbaş hayvancılıkta da kar maliyeti hesaplaması yapılırken öncelikli olarak hayvan sayısına ve yem miktarına bakılır. Hayvanların ve yemin kaliteli olması kar oranının da yükselmesini sağlayacaktır. Fakat hayvan türlerinin çeşitli olması sebebiyle hayvanlara verilen yemlerin de dikkatli seçilmesi gerekmektedir.