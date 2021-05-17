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Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra esnafa destek ve hibe müjdesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 2 ayrı grupta esnafa destek verileceğini söyledi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnafa destek müjdesiyle ilgili ayrıntılar…

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:43
Hangi esnaflara karşılıksız hibe desteği verilecek? 3 bin liralık ve 5 bin liralık hibe ödemesi kimlere yapılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ''Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnafımıza iki grup destek oluyoruz. Birinci grup kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, hamamlar, kırtasiyeler, intenet kafeler, lunaparklar gibi yerler yer almaktadır. Sayıları toplam 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5000 liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabı, konfeksiyon, zücaciye, tuhafiye ve kurs işletmeleri yer alacaktır. Lokantalar, pastaneler, dondurma, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcılar da bu gruba dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3000 lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup bir milyon 384 binde fazla esnafa karşılıksız olarak veriyoruz. Tüccar, sanayici, büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' İfadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:43
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