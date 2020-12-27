Hangi esnaflar hibe alacak? 1.000 TL Hibe ve kira desteği ödenecek esnaflar

Kovid-19 kapsamında olumsuz etkilenen kapatılan veya zor durumda olan esnafa devletten destek geldi. Hangi esnafın destekten yararlanacağı hakkında liste açıklandı! Çeşitli tedbirlerin alınmasıyla başta olarak kapatılan iş yeri ve esnaflar zor durumda bu süreçte hibe ve kira desteği sağlanacak.

Büyükşehirler için aylık 750 TL

Diğer şehirler için ise 500 TL aylık kira desteği sağlanacaktır.

Başvurular nasıl yapılmaktadır?

2021 Ocak

Alınan kararda salgından kaynaklı etkilenen kesime aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL gelir desteği ile 3 ay boyunca sürecek olan destek için;e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurudaayının ilk haftası ile ödemeler başlanacaktır.

Desteklenecek esnafların NACE kodları ile birlikte https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri sitesini ziyaret ederek bakabilirsiniz.