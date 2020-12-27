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Hangi esnaflar hibe alacak? 1.000 TL Hibe ve kira desteği ödenecek esnaflar

Kovid-19 kapsamında olumsuz etkilenen kapatılan veya zor durumda olan esnafa devletten destek geldi. Hangi esnafın destekten yararlanacağı hakkında liste açıklandı! Çeşitli tedbirlerin alınmasıyla başta olarak kapatılan iş yeri ve esnaflar zor durumda bu süreçte hibe ve kira desteği sağlanacak.

27 Aralık 2020 Pazar 18:34
Hangi esnaflar hibe alacak? 1.000 TL Hibe ve kira desteği ödenecek esnaflar
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Kovid-19 kapsamında olumsuz etkilenen kapatılan veya zor durumda olan esnafa devletten destek geldi. Hangi esnafın destekten yararlanacağı hakkında liste açıklandı! Çeşitli tedbirlerin alınmasıyla başta olarak kapatılan iş yeri ve esnaflar zor durumda bu süreçte hibe ve kira desteği sağlanacak.

Alınan kararda salgından kaynaklı etkilenen kesime aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL gelir desteği ile 3 ay boyunca sürecek olan destek için;

  •  Büyükşehirler için aylık 750 TL

  •  Diğer şehirler için ise 500

    TL aylık kira desteği sağlanacaktır.

Başvurular nasıl yapılmaktadır?

 e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruda

2021 Ocak

ayının ilk haftası ile ödemeler başlanacaktır.

Desteklenecek esnafların NACE kodları ile birlikte https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri  sitesini ziyaret ederek bakabilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:34
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Anahtar Kelimeler:
Hibe Ve DestekTicaret BakanlığıEsnaf
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