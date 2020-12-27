Hangi esnaflar hibe alacak? 1.000 TL Hibe ve kira desteği ödenecek esnaflar

Kovid-19 kapsamında olumsuz etkilenen kapatılan veya zor durumda olan esnafa devletten destek geldi. Hangi esnafın destekten yararlanacağı hakkında liste açıklandı! Çeşitli tedbirlerin alınmasıyla başta olarak kapatılan iş yeri ve esnaflar zor durumda bu süreçte hibe ve kira desteği sağlanacak.
Büyükşehirler için aylık 750 TL
Diğer şehirler için ise 500TL aylık kira desteği sağlanacaktır.
Başvurular nasıl yapılmaktadır?e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruda
2021 Ocakayının ilk haftası ile ödemeler başlanacaktır.
Desteklenecek esnafların NACE kodları ile birlikte https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri sitesini ziyaret ederek bakabilirsiniz.
Son Güncelleme: 27.12.2020 18:34