Hangi bankalar tapu senedi ile kredi vermektedir?

Bankalar müşterilerine ipotek karşılığında çeşitli finansman destekleri vermektedir. Bunun için tapu senedi veya hisseli tapular kullanılabilmektedir. Pek çok banka ev, arsa, tarla gibi taşınmazların tapu senediyle kredi almak isteyen kişilere kredi fırsatı tanımaktadır. Bankalar kredi başvurusunda ilk olarak ipotek olarak gösterilecek tapunun üzerindeki hisseleri kontrol etmektedir. Tapu üzerinde sadece kredi başvurusu yapan kişinin hakkı varsa kredi desteği verilmektedir.

Kat Mülkiyeti Tapu Senedi Nedir?

Kat mülkiyeti tapu senedinin bilinen adı kırmızı tapu senedidir. Tapu senetleri iki farklı şekildedir. Bunlardan ilki kırmızı tapu ve diğeri ise mavi renkteki tapu senedi türüdür. Kırmızı tapuda mülk için bağımsız bölümlerin olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kullanım alanları ve hisselerin tespit edildiğini de belirtmektedir. Mavi renkli tapular ise taşınmazın başka bir arsaya ait olduğunu gösterir. Ayrıca mavi renkli tapular arsanın hiçbir şekilde kat mülkiyetine geçmediğini göstermektedir.

Hisseli Tapu İle Kredi Alınabilir Mi?

Hisseli tapular ile kredi almak isteyen kişilere genellikle bankalar tarafından olumsuz yanıt verilmektedir. Ancak bazı bankalar ise belli şartların sağlanması halinde hisseli tapu üzerinden kredi vermektedir.

Bankalar hisseli tapuya kredi vermek için öncelikle diğer hak sahiplerinin kefaletini talep etmektedir. Hisse kefaleti kredinin ödenmemesi halinde arsaya el konulmasını kolaylaştırmak içindir. Kredi almak isteyen kişi hisseli tapuyu tek tapu haline getirebilir. Bunun için diğer hak sahipleri ile anlaşma sağlamak gerekmektedir.

Tapu Senedi İle Kredi Veren Bankalar

Tapu senedi karşılığında kredi veren bankalar şunlardır:

- Ziraat Bankası

- Halk Bankası

- Yapı ve Kredi Bankası

- Denizbank

- ING

- Vakıfbank

- Akbank

- Türkiye Ekonomi Bankası

- QNB Finansbank

- Garanti Bankası

Bu bankaların tapu senedi karşılığında vermiş olduğu kredilerin vadesi, faiz oranı ve diğer masrafları değişiklik göstermektedir.

Ziraat Bankası İpotek Karşılığında Kredi

Ziraat Bankası 36 ay vadeli gayrimenkuller için ipotek uygulayarak kredi vermektedir. Banka ipotekli krediler için en asgari düzeyleri belirlemiştir. Bu kredilerde konut ekspertiz değerinin yüzde 80’i, işyeri için ekspertiz değerinin yüzde 75’i ve imarlı arsa için yüzde 50’si miktarında kredi verilmektedir.

Vakıfbank Hisseli Tapuya Kredi

Vakıfbank kişilerin kendileri veya toplam 3 kişiye ait arsaların ipotek gösterilmesiyle taksitli ihtiyaç kredileri vermektedir. Kredi limiti ipotek gösterilecek gayrimenkulün ekspertiz miktarının yüzde 75’i olarak belirlenmiştir. Ayrıca bankanın teminat alacağı arsanın bazı hususları karşılıyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda arsaların belediye sınırlarında yer alması, hisseli ve üzerinde takyidat olmaması ve satış kabiliyeti niteliklerinin bulunması gerekmektedir.

Vakıfbank hisseli tapu senedine kredi verirken müşterilerinin bazı belgelerini hazırlamasını istemektedir. Kredi başvurusu yapan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisini, ikametgah belgesini, herhangi bir fatura öneği, arazinin ekspertiz raporu ve arsaya ait tapu banka tarafından talep edilmektedir.

Tapu Harçları ve Döner Sermaye Ne Kadardır?

Tapu harçları ve döner sermaye fiyatlarında değişiklik uygulanacağı konuşuluyor. Ancak şu ana kadar tapu harçlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tapu müdürlüklerine aktarılan satış işlemi harç oranları yüzde 2 satıcı ve yüzde 2 alıcı olacak şekilde yüzde 4 olarak belirlendi. Tapu müdürlüklerine ödenmesi gereken döner sermaye ücretleri 2015’te 82,50 TL olarak belirlendi. Bu ücret 2016 yılında ise 87,25 TL oldu.

Döner sermaye miktarı tapu müdürlüklerinin belirlediği kat sayı ve hizmet ücretinin çarpımıyla hesaplanmaktadır. Müdürlüklerin kat sayıları ise 0,5 – 1, 1 – 1,5, 1,5 – 2 olarak belirlenmiştir.

Altın İpotekli Kredi Nasıl Alınır?

Türkiye Ekonomi Bankası müşterilerinin altınlarını ipotek göstermesi ile kredi imkanı sağlamaktadır. TEB altın ipotekli kredileri altın birikimine herhangi bir işlem uygulamadan banka ile anlaşmalı kuyumcular üzerinden sağlamaktadır. Bu kapsamda taksitli ticari nakit TL kredi çekilmesine izin verilmektedir.

TEB altın ipotekli kredilerde 24 aya kadar vade, 3 ay ödemesiz ve 30 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlamaktadır.