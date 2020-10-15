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Hangi bankalar öğrencilere kredi kartı vermektedir?

Günümüzde birçok banka öğrencilere kredi kartı imkanı sunmaktadır. Öğrenciye özel şartlar altında verilen kartlar, uygun seçenekler barındırmaktadır. Öğrenciye kredi kartı veren bankalar açıklanmıştır.

15 Ekim 2020 Perşembe 08:01
Hangi bankalar öğrencilere kredi kartı vermektedir?
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18 yaş ve üzerinde bulunan üniversite öğrencileri kredi kartı almak için birçok banka ile iletişime geçer. Bazı bankalar öğrencilere kredi kartı hizmeti sunmadıklarını söylerken, bazıları ise öğrencilere özel kredi kartı imkanı sunduklarından bahseder. Günümüzde öğrencilere kredi kartı imkanı sunan banka sayısı giderek artmaktadır. Bankalar öğrencilere uygun şartlarda kredi kartı imkanı sunarken, bazıları kredi imkanı da vermektedir.

İş Bankası öğrenci kredi kartı

Öğrencilere özel kredi kartı veren İş Bankası, İş’te Üniversiteli adlı kartı kredi kartı kullanmak isteyen öğrencilere vermektedir. Kart aidatı alınmayan karttan alışveriş yapıldıktan sonra borcun ödenmemesi halinde %2.62’lik faiz uygulaması borca yansımaktadır. Öğrenciler için 400 TL limit veren banka, ödeme düzenine göre öğrencilerin limitini arttırmaktadır. Ayrıca verilen kredi kartları Müzekart olarak da kullanılabilmektedir.

TEB öğrenci kartı


ÜniversiTEB adı altında öğrencilere kredi kartı veren TEB, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bankalardan biridir. Gecikme faiz oranını %2,60 olarak belirleyen banka, öğrencilere 300 TL limitli kredi kartı vermektedir. Kişiden kişiye değişen kredi kartı limitlerinde 400 TL’yi bulan limitli öğrenci kartları verilmektedir.

Ziraat Bankası öğrenci kredi kartı

Genç Bankkart adı altında öğrencilere kredi kartı imkanı sunan Ziraat Bankası, bu kart için öğrencilerden eğitim hayatları boyunca kart aidatı almıyor. 500 TL’den 950 TL’ye kadar limitler sunan banka, bu limitleri lisans, yüksek lisans ve doktor öğrenim durumuna göre vermektedir.

Akbank öğrenci kredi kartı

Akbank öğrencilere kredi kartı veren bir diğer bankadır. Banka Axess Exi26 adı altında çıkardığı kartı öğrencilere özel vermektedir. 1 yıl boyunca kart aidatı almayan banka, öğrencilere özel gecikme faizini %2,80 olarak belirlemiştir.



Son Güncelleme: 15.10.2020 08:01
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Anahtar Kelimeler:
Öğrenciöğrenci Kredi Kartı
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