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Hangi bankalar işsizlere kredi kartı verir? İşsizlere kredi kartı veren bankalar

İşsiz olan vatandaşın en merak ettiği bir diğer soru ise ihtiyaçlarını gidermek amaçlı kredi kartı almak istemesi. İşsiz vatandaşa kredi veren bankalar var mı?

23 Şubat 2021 Salı 02:01
Hangi bankalar işsizlere kredi kartı verir? İşsizlere kredi kartı veren bankalar
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Ülkemizde sıkça rastlanan bir diğer rahatsız edici durum ise bireylerin herhangi sebepten olursa olsun işsiz kalması. Bu süreçte maddi ve manevi sıkıntı yaşayan kişilerin kredi alması mümkün mü?  Dönem dönem işsiz kalan vatandaşların nakit ihtiyaçlarını gidermek amaçlı kredi kartı başvuru sonuçları nasıl yanıtlanır? İşsizlere yani çalışmayanlara kredi kartı verilir mi? Bankalar arası araştırma söz konusu olduğunda sektördeki bankaların işsizler için kredi kartı verdiği görülmektedir. İşsiz bireyin kredi kartı alması için aynı banka kredilerinde uygulanan şartları yerine getirmesi lazım. Belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar sınırlı limitler ile kredi kartı alabilmektedir.

Bankalar işsizlere kredi kartı verirken dikkat ettikleri şeyler nelerdir?

Kapsamlı bankaların kredi veya kredi kartı verirken birçok dikkat ettiği hususlar bulunmaktadır. İşsiz bireye kredi verirken kredi notu puanlama sistemi kontrol edilmektedir.

Ödeme alışkanlarına dikkat eden banka son 5 yıl verilerine dikkat ederek borçların nasıl ödendiği ve kullanımı önemli husustur. Vatandaş işsiz olsa dahi geçmişte diğer bankalara ödeme şekli istenilen gibi ise kredi veya kredi kartı vermek mümkündür.

Bankalara olan güncel borçların olması durumunda bana işsiz bireye kredi veremez. Kredi verilse dahi limiti düşük olacaktır.

Vadeli mevduat hesabının bulunması ve teminat durumuna dikkat eden bankalar bu iki maddeyi özellikle dikkatlice araştırmaktadır.

İşsizlere kredi kartı veren bankalar!

  1. Anadolu Bank
  2. Odeabank
  3. Şekerbank
  4. İşbankası
  5. Garanti Bankası
  6. Türkiye Ekonomi Bankası
  7. Ziraat Bankası
  8. Vakıflar Bankası

 



Son Güncelleme: 23.02.2021 02:01
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Anahtar Kelimeler:
İşsizKrediBankaKredi Kartı
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