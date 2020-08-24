Hangi bankalar borç kapatma kredisi verir? Borç kapatma kredisi veren bankalar

Bankaya borçlu olan kişilere kredi borcunu kapatabilmek için borç kapatma kredisi olanaklarından yararlanabilirsiniz. Farklı bankalardaki borçları tek bir bankaya aktarabilmek ve daha düşük faiz oranlarıyla borcunuzu kapatabilmek için bankaları tercih edebilirsiniz.

60 aya varan vade fırsatı

Borç kapatma kredilerinde 60 aya varan vade fırsatı sağlanmaktadır. Böylelikle farklı bankalardaki borçlarınızı tek bir bankada birleştirerek kapatabilirsiniz. Borç kapatma kredilerinde bilmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de işlemin yapıldığı andaki faiz oranlarının geçerli olması olmaktadır. Vade ve faiz oranlarında değişiklik yaşanabilmesine karşın değişmeyen en önemli nokta kredi notunuzdur.

Borç kapatma kredisinde başvuru sahibinin aylık geliri ve kredi notu dikkate alınarak hesaplamalar yapılır. Borç kapatma kredisi başvurularında başvurular yalnızca şubelerden işleme alınıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kişiye nakit ödeme yapılmaması olmaktadır. Kredinin olumlu sonuçlanmasıyla kredi çektiğiniz banka borçlu olduğunuz bankaya EFT yaparak borcunuzu kapatır.

Hangi bankalar borç kapatma kredisi verir?

Akbank; 12 aya kadar vade ile farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı ödemenizi sağlıyor. 200 TL ile 20.000 TL arasındaki borçlarınızı kapatabilmenizi sağlayan Akbank minimum vadeyi ise 8 ay olarak tanımladı. Güncel faiz oranlarından hesaplama yapacağınızda 10.000 TL’lik borcunuzu kapatabilmek için Akbank aylık taksit ödemesi 930 TL olmakla birlikte vade süresi boyunca ödeyeceğiniz toplam tutar 11.166 TL’dir.

Ziraat Bankası kamu veya özel bankalarda kredi kartı ve diğer kredilerinizi kapatabilme olanağı sağlamaktadır. 60 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla yapılandırma olanağı tanınırken, borçların ödenmesi Ziraat tüketici kredisiyle sağlanmaktadır. KOBİ’lere bankanın sunduğu çözümlerden faydalanılması gerekir. Başvuruda bulunabilmek içinse kredi notunun riskli olmaması, çekilecek kredi borcunun tamamını kapatabilecek düzeyde olmanız, gelir belgesi, kimlik belgesi ve ödenen fatura ile başvuru yapılması gerekir. Güncel faiz oranlarıyla 20.000 TL hesaplama yaptığınızda aylık ödeme 466 TL ve toplam geri ödeme ise 27.991 TL olmaktadır.

QNB Finansbank, 60 ay vadeyle 30 bin TL’ye kadar ödemeleri yapılandırıyor. Yüzde 0.79’dan başlayan faizlerle borç kapatma kredisi sağlanıyor. Kredi notu ve vade süresine bağlı olarak değişiklik gösteren tutarlar kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmayı da mümkün hale getiriyor.

Borç kapatma kredisinde nelere dikkat edilir?

Borç kapatma kredisi çekerken bankaların sunduğu şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Farklı bankalardaki borçların kapatılmasında üst sınır bulunur. Bankalara bağlı olarak değişiklik gösteren üst limitler 50.000 TL’ye kadar artış gösterebiliyor. Borç kredisi çekmeden önce geçmiş dönemde kredinin çekildiği bankalarla temas kurularak yapılandırma talebinin bankalara iletilmesi gerekir. kredi kartı borçlarının kapatılabilmesinde yapılandırma yapılması durumunda borcun olduğu bankayla iletişime geçmeniz gerekmeyecektir. İhtiyaç kredilerinin tamamı kapatılırken, kredi kartı borçlarının yüzde 75’ine kadar olan bölüm yapılandırılır.