Hangi bankalar bedelli askerlik kredisi veriyor? 2021 Bedelli Askerlik ve kredi şartları

Bedelli askerlik kredisi

Her Türk vatandaşlarının yapması gereken askerlik bir görevdir. Bu görevi tamamlamak isteyenlerde var bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızda var. Peki bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Askerlik görevini yapmak zorunda olan ve askerlik yaşı gelmiş olan vatandaşların bedelli askerlik için peşin ödememek halinde bankalardan kredi alabilirler. Her banka vatandaşlara bu imkanları sunmaktadır. Ancak bankalara göre değişiklik görülebilmektedir. Bedelli askerlik kredisi için gerekli şartlar şunlardır;

*Başvuru formu

*Gelir belgesi

*Kimlik belgesi

*Yüksek kredi notu

Askerlik bütçesi 2020 yılında 35.000 TL iken ikinci dönemde 37.070 TL olarak görülmüştür.

Krediden yararlanmak için kredi notu çok önemlidir. Bedelli askerlik kredisine başvuru yapan vatandaşların hesabına değil, ödemeler MSB’nın hesabına yatırılır.

Hangi bankalar bedelli askerlik kredisi veriyor?

Denizbank

48 ay vadeli %1,46 faiz ile bedelli askerlik kredisi vermektedir. Başvuru için gerekli belgeleri bankaya vermeniz gerekir. Düzenli işiniz, maaşınız var ise krediden yararlanmak zor olmayacaktır.

İş bankası

60 ay vadeli %0,96 faiz ile bedelli askerlik kredisi vermektedir. Krediye başvuru yapmak için başvuru kanallarının kullanılması gerekmektedir.

-İntenet bankacılığı

-Mobil başvuru

-Şube

Kredi ödemesi MSB’nın hesabına aktarılır.

Türkiye Ekonomi Bankası

60 ay vadeli imkân sunulmaktadır. Gerekli belgelere ve şartlara sahip iseniz başvuru yapabilirsiniz.

-Askerlik başvurusu yapılması lazım

-Bankalarla olumlu ilişkiler

-Düzenli gelir

-Gelir belgesi

-Kimlik fotokopisi

-Kredi notunun iyi olması

Garanti Bankası

48 ay vadeli %1,41 faiz ile bedelli askerlik kredisi verilmektedir. Kredi notunuz olumlu ise bankaya başvuru yapabilirsiniz. Kredi ödemesi MSB’NIN hesabına aktarılır.

Türkiye Finans Bankası

60 ay vadeli 0,99 faiz ile bedelli askerlik kredisi verilmektedir. Başvurular şubeden yapılmalıdır. Borçluluk durumunuzda bu amaçta dikkate alınır. Başvuru yapmadan önce tüm ödemelerinizi düzenli yaptığınızdan emin olmalısınız.

Bedelli askerlik kredisi için nelere dikkat edilmeli?

Bankalara bedelli askerlik kredisi için başvuru yaparken ihtiyaç kredisi de size sunulmaktadır. Gelir düzeyine göre bedelli askerlik miktarı MSB hesabına aktarılır ve ihtiyaç kredisinin de önü açılmış olur. 48 ay veya 60 ay vadeler ile vatandaşlar askerlik görevlerinde aksatmamış olur.

-Bankalarla düzenli ödemenizin olması gerekir.

-Kredi notunuzun yüksek olması

-Kredi, kredi kartı ve borçlarınızı düzenli ödenmeniz gerekir.

-Gelir belgenizi iş yerinden almış olmanız ve belgenin ibraz ediyor olması

Bedelli askerlik ücretleri

Resmî gazetede bedelli askerlik yayımlanmıştır. Düzenlemeye göre 15.000 TL krediye karşı 21 gün temel eğitim belirlenmiştir. Buna göre 48 ay vadeli 15.000 TL kredi için aylık borç ödemeler, faiz, vade gibi hesaplamalar bedelli askerlik başvurusu için gerekli oluyor.

Başvuru nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığına giriş yaparak asal askerlik hizmet tercihleri modülüne ulaşmanız gerekiyor. Bedelli askerlik yapma isteğine giriş yapmalısınız. Bedelli askerlikten yararlanamıyor olan vatandaşların para iadesini nereden almaları gerektiğine dikkat etmeleri gerekir. Bedelli askerlik çıkmayan vatandaşlar askerlik şubesini seçmelidirler. Döviz ile ödeme yapacak olan vatandaşlar 2020 yılında düzenlenen haziran ayına dek olan 35.000 TL fiyat 5.261 Euro olacaktır. Döviz ödemesi yapanlar uzaktan eğitim alarak programları tamamlamaları gerekir.

Vatandaşlar ödemelerini; /images/haberler/2021/02/z.jpgiraat Katılım, PTT defterdarlığı, /images/haberler/2021/02/z.jpgiraat bankası, Halk bankası, Vakıfbank, Defterdarlık bünyesine bağlı Mal Müdürlüğüne yapılabilecektir. Vatandaşlar bedelli askerlik kredisi için bankalardan daha ayrıntılı bilgi alabilirler.