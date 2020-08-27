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Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?

Perşembe günü sitemizde yer verdiğimiz Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ağustos 27 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:28
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
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Konut satın alma planı yapan vatandaşların en fazla tercih ettiği kampanyalardan olan konut kredileri belirli bir tutara kadar veriliyor. Farklı bir deyişle ev bedelinin yüzde 80, 75 veya 50’sine kadar konut kredisi veriliyor. Kalan bölüm ise peşinat olarak verilmektedir.

Peşinatsız ev satın alınır mı?

Ev satın alabilmek için peşinatı olmayan bireyler gerekli şartları taşımaları halinde konut kredisi alabiliyor. Bu türden kredi çekilebilmesi için şartların sağlanması önemlidir. Genellikle bankalara konut kredisi başvurusu yapıldığında en çok kullanılabilecek kredi tutarı yüzde 80 olarak tespit edilmiştir. Bu süreçte 100 bin TL’lik konutlarda bu oranlardan bankanın vereceği en çok tutar 80 bin TL’dir. Kalan 20 bin TL’lik bölüm ise peşinat olarak bilinmektedir.

Bu süreçte özellikle de nakit parası olmayanlar için bazı problemler yaşanabiliyor. Bu süreçte bazı yöntemler deneniyor. Bu yöntemlerden ilki satıcıyla anlaşıp ekspertiz değerinin yüksek gösterilmesidir. 100 bin TL’lik bir konut için ev satış bedelini 120 bin TL olarak göstererek evin yüzde 80’ine konut kredisi aldığınızda aslında mevcut evinizin tamamına kredi çekmiş olabilirsiniz.

Peşinatsız kredi veren bankalar hangileridir?


Peşinatsız konut kredisi finanse eden bankalar konutun tamamına finansman sağlayabilmektedir. Bu süreçte bankaya başvuruda bulunmadan önce Emlak Konut GYO’nun sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden yararlanabilirsiniz. Yapılan projelere katılım gösterecek Emlak GYO kredi için değil, yeni ev projelerine dahil olarak ev satın alabilmek amacıyla kullanılıyor.

QNB Finansbank Peşinatsız Kredi; peşinatı olmayan bireylere ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. 180 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla bankaya başvuruda bulunduğunuzda kredi notunuz hakkında inceleme başlatılacaktır. Başvuru sahibinin çekmeye uygun olması durumunda banka en geç iki iş gücü içerisinde eksper görevlendirir ve satın alınacak konutun değerini tespit eder.

HSBC ise ek teminat gösterilmesi halinde 120 aya varan vadelerde peşinatsız konut kredisi kullandırmaktadır. Böylelikle peşinat olmadan konut sahibi olabilirsiniz.

TEB, 10 yıla varan vadelerle peşinatsız konut kredisi sunmaktadır. Ev değeri kadar konut kredisi çekebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:28
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Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
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