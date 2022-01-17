Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?

Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği koşulları neler?

Esnafa müjdeli haber geldi. Gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurdu. Erdoğan hibe desteği hakkında şu sözlere yer verdi;

“Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.”

Hibe desteği yardımı ile ilgili konuşan Bakan Muş da şu sözlere yer verdi;

”1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, intenet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.”

5 Bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ardından vatandaşlar 5 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağını araştırmaya başladı. 5 bin TL hibe desteğine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını merak ediyor. Hibe desteği başvuruları e-devlet sayfası üzerinden yapılmaktadır.

5 bin TL hibe desteği başvurusu için tıklayın

Öncelikle, 3 bin TL hibe desteğine başvurmak için e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız..