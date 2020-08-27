Halkbank'tan yüzde 0,55 faiz oranları ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanları!

Halkbank tarafından verilen 30.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz krediler merak edilmeye devam ediyor. Mobilyadan elektroniğe, ev tekstilinden küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün için kullandırılabilen krediler %0,55 faiz oranları ile müşterilere veriliyor.

Halkbank Sosyal Destek Kredisi nedir?

Yaşanan pandemi sonrasında ülke ekonomisinin ve vatandaşların yaşam standartlarının düşmesi ile birlikte bankaların vatandaşların ekonomik durumlarını düzeltmek için verdikleri kredilerde artış yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Halkbank tarafından duyurulan 60 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar %0,55 faiz oranlı kredi merak ediliyor.

Halkbank Sosyal Destek Kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Halkbank Sosyal Destek Kredisi şubelerin ve bayilerin anlaşmalı olduğu yerlerde %0,55 faiz oranı avantajı sağlarken anlaşması olmayan şubelerden verilen kredilerin faiz oranı %0,82 olarak dikkat çekmektedir. Halkbank’ın şubeleri ve resmi intenet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir.