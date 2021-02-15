Halkbank'tan kamuda çalışan memurlara özel 3 Ay ödemesiz 100 Bin TL kredi kampanyası

Halkbank, kamuda çalışanlara özel olarak yeni ihtiyaç kredisi düzenliyor. Yapılan yeni kampanya ile kamu çalışanı memurlar, yüksek tutarlı ve düşük faizli oranlar ile ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Düzenlenen yeni kampanyadan yararlanmak isteyen kamu çalışanları ilk taksitlerinin ödemesini 3 ay erteleyebilecekler. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen kamu çalışanı memurlar, krediye başvuru işlemlerini www.halkbank.com.tr adresinden yapabilirler.

Halkbank’tan kamuda çalışan memurlara özel kredi imkanı

Halkbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olan kamu çalışanlarına özel kredi paketiyle birlikte 100.000 TL’ye kadar limitler ile nakit para desteği sağlıyor. Kredi imkanından faydalanan müşterilerden isteyenler 3 ayda bir taksit ödeme imkanı veya da 3 ay erteleme ile kredi çekme imkanlarından yararlanabilecekler.

Sunulan bu yeni kredi imkanından sadece kamu kurumlarından çalışmakta olan banka müşterileri yararlanabiliyor. Kullanılacak kredi paketine göre kredinin faiz oranı tercihe göre belirleniyor.

Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama ve faiz oranları

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler dosya masraflarını ödediklerinde %1.75 faiz oranıyla kredilerini çekebiliyorlar. Dosya masrafını ödemek istemeyen müşteriler ise %1.80 faiz oranıyla kredilerini çekebiliyorlar.

Kredi kampanyası için önek bir kredi hesaplaması yapıldığında ödeme tutarı ile diğer özellikleri şu şekildedir:

Kredi tutarı: 100.000 TL

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık faiz oranı: 1.75

Tahsis ücreti: 525 TL

Aylık taksit tutarı: 3.986,57 TL