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Halkbank'tan kadın girişimcilere faizsiz 200 bin TL esnaf kredisi

Türkiye’nin en önemli bankalarından olan Halkbank’tan kadın girişimcilere faizsiz esnaf kredisi müjdesi geldi. Banka tam 200 bin TL kredi veriyor. İşte detaylar…

21 Aralık 2021 Salı 02:09
Halkbank'tan kadın girişimcilere faizsiz 200 bin TL esnaf kredisi
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Ülkemizdeki kadın girişimcilere olan desteğini sürdüren Halkbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya göre gerekli şartları karşılayan kadın girişimciler faizsiz tam 200 bin TL’lik esnaf kredisini almaya hak kazanacaklar. Peki Halkbank’ın esnaf kredisini almak için gerekli şartlar nelerdir?

Halkbank’ın Esnaf Kredisini Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Halkbank’ın 200 bin TL’ye kadar vermiş olduğu faizsiz esnaf kredisi fırsatından yararlanmak isteyen kadın girişimcilerin bazı şartları karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- En az 1 senelik ustalık belgesine sahip olmak

- En az 1 yıllık işletme sahibi olanlar

- KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik kurslarını başarıyla tamamlayıp girişimcilik belgesi alanlar

- KOSGEB onaylı projeleri olanlar

- 30 yaşından büyük olmamak


Son Güncelleme: 21.12.2021 02:09
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankKadın GirişimciFaizsiz Esnaf Kredisi
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