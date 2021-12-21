Halkbank'tan kadın girişimcilere faizsiz 200 bin TL esnaf kredisi

Ülkemizdeki kadın girişimcilere olan desteğini sürdüren Halkbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanyaya göre gerekli şartları karşılayan kadın girişimciler faizsiz tam 200 bin TL’lik esnaf kredisini almaya hak kazanacaklar. Peki Halkbank’ın esnaf kredisini almak için gerekli şartlar nelerdir?

Halkbank’ın Esnaf Kredisini Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Halkbank’ın 200 bin TL’ye kadar vermiş olduğu faizsiz esnaf kredisi fırsatından yararlanmak isteyen kadın girişimcilerin bazı şartları karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- En az 1 senelik ustalık belgesine sahip olmak

- En az 1 yıllık işletme sahibi olanlar

- KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik kurslarını başarıyla tamamlayıp girişimcilik belgesi alanlar

- KOSGEB onaylı projeleri olanlar

- 30 yaşından büyük olmamak