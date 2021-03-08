Halkbank'tan kadın girişimcilere dev yatırımcı desteği!

Halkbank bünyesinde hazırlanan 'Üreten Kadınlar Zirvesi' programına katılan Genel Müdür Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin TL'ye kadar yeni bir finansal destek sağlayacaklarını duyurdu.

Üretimde öncü, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri hayata geçirmek isteyen tüm kadınların yanında olmaya devam eden Halkbankası'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle toplumsal gelişmenin yanı sıra ekonomik gelişmeye de katkı sunan öncü kadınları bir araya getirerek bir panel düzenledi. İstanbul Raffles Otel'de düzenlenen panelde bir konuşma yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise zirvede olmaları için ilham veren kadınları ağırlarken, onlara kendi işini kurmak isteyen tüm girişimci kadınları cesaretlendirmek adına moral aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

2020 yılında 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarlara, bir kısmı sıfır faizli olarak toplam 8 Milyar TL kredi kullandırdıklarını belirten Arslan, KOSGEB eğitimini alan ve 30 yaşını geçmemiş tüm genç kadınlar için de 100.000 TL'ye kadar kredi temin edeceklerini kaydetti. Arslan konuşmasında, söz konusu kredi desteğinden faydalanmak için en az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olunması gerektiğini ifade etti. Arslan ayrıca, ilgili meslekte son bir yıl içerisinde işletme kurmuş kadın girişimciler için de 225.000 TL limit olmak üzere sıfır faiz oranlı kredi kullanma imkanı sunacaklarını söyledi.