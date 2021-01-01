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Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Pandemi sürecinden sıkıntılı günler yaşayan esnafa Halkbank'tan müjdeli haber geldi. 225 bin TL ve 60 ay vadeye kadar kredi imkanını esnafa sunuyor.

01 Ocak 2021 Cuma 02:28
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
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Dünya da ve ülkemizde etkisini sürdüren covid-19 salgını sebebiyle sıkıntı yaşayan esnaflara Halkbank destek vermeye devam ediyor.

Halkbank esnaflara destek sağlamak için 225.000 TL’ye ve 60 ay taksite varan kredi imkanı sunmaya hazırlanıyor. Salgın sebebiyle zor günler geçiren esnafı rahatlatmak için bu kredi imkanını hazırladı. 60 aya varan taksit seçenekleri sunan Halkbank, isteyen vatandaşlara ertelemeli kredide veriyor. Yalnızca esnafa ve zanaatkara verilecek bu kredi paketinde 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL ve 225.000 TL seçenekleri bulunuyor.

Halkbank kredi başvuru koşulları nelerdir?

Yalnızca esnafa ve zanaatkara sunduğu 225 bin TL’lik kredi kampanyasında aranan koşullar şu şekilde;

-Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olmak.

-En az üç ay faaliyette bulunmuş olmak.

-İkametgahı ve işinin bulunduğu  ilçede faaliyet gösteren esnaf ve zanaatkarlara, kredi ve kefalet kooperatifine ortak olan medeni hakları kullanma ehliyeti  olmak.



Son Güncelleme: 01.01.2021 02:28
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankEsnaf225.000 TL
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