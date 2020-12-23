İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...

Halkbank'tan esnaflara destek kredileri duyuruldu!

Salgın nedeni ile işletmelerin kapatılması sonrasında bankalar esnaflara yönelik paketlerini duyururken en merak edilen banka Halkbank oldu. Halkbank'ın esnaflar, kobiler ve küçük işletmeler için duyurduğu kampanya ve paketler araştırılıyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 08:14
Halkbank'tan esnaflara destek kredileri duyuruldu!
Takip Et:

Halkbank esnaf, kobi ve sanatkarlara en fazla destek ve kredi ve banka olarak bilinmeye devam ederken yeni kampanyalarını da duyurmaya devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devam eden desteklere bir yenisi eklenirken Esnaf Destek Paketi, İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri duyuruldu.

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

Esnaf kredisinden faydalanabilmek için esnaflık veya sanatkarlık kolunda çalışan vatandaşların öncelikle Ticaret Odasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. kredi notu 1300 olan esnaflar ve sanatkarlar kredi paketlerinden faydalanabilmektedir.

Kredi kredisi faiz oranları

İşletme kredisi kullanmak isteyen esnaflar ve sanatkarlar Halkbank tarafından uygun faizler ile kredi kullanabilirler. Salgın nedeni ile kapanan işletmelere destek olmak için aktif edilen paketlerde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde herhangi bir kredi bakiyesi bulunmayan vatandaşlar faydalanabilecektir. İşletme kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için;

  • En yüksek 25.000,00 TL. limit,
  • 6 aya varan ödemesiz dönem,
  • 36 ay vade imkanları ile,
  • %4,5 faiz oranları ile kullandırılmaktadır.

Paraf Esnaf Kart

  • Genel limiti 25.000,00 TL.
  • İlk 90 gün geri ödemesiz aylık %0,95 faiz oranı,
  • Düzenli nakit akışı,
  • Anlaşmalı tedarikçilerde özel limit,
  • Taksitli ve vadeli işlem avantajı ile,

Ayrıca 12 aya kadar Halkbank üyesi olan esnaflara taksitlendirme avantajı verilecektir.

Esnaf kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Kayıtları talep edilmeyecek ancak başvurular sonrasında Esnaf Oda kayıtları ve Sicil Kayıtları sorgulanacaktır. Buna göre bankalar talep edilen belgeler;

  • T.C kimlik belgeniz,
  • Vergi levhası,

Esnaf Destek Kampanyası şartları nelerdir?

Esnaf destek kampanyasından faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar için belirlenen şartlar;

  • Kartın aktif olduğu ilk 3 ekstre dönemi için, aylık %0.95 faiz oranı ile 90 gün erteleme yapılacaktır.
  • Ekstreye yansıyan ve erteleme dahil olan borç miktarı 3 eşit taksitte geri ödeme kolaylığı sağlanacaktır.
  • Kampanya ekstreye yansıyan nakit avans, satış işlemi, vergi ve faizler için geçerlidir.
  • Paraf Esnaf Destek kart ile yapılan işlemler otomatik olarak kampanya kapsamında ertelenerek, ayrıca katılım gerekmemektedir.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 08:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalkBankEsnaf Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!

Popüler Haberler

Halkbank'tan esnaflara destek kredileri duyuruldu!
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Şeref Bey karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 23 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Emanet dizisinde Neslihan karakterini Zeynep Naz Eyüboğlu canlandırıyor
Yemin dizisindeki Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul nereli, yaşı kaç?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu programdan ayrılacak mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
2021 Yılbaşında tv kanallarda neler olacak, hangi kanalda hangi yapımları izleyeceğiz?
Akıncı 1. bölüm fragmanı - Akıncı oyuncu kadrosu ve konusu
ATV Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı yayın tarihi belli oldu!
14.Hafta hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?
Netflix La Casa de Papel 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Diziler sezon finallerini erken yapabilir mi? Dizi araları ne kadar sürecek?
Android 10 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte güncellemeyi alacak olan android cihazlar
2020 araç satışı noter masrafları ne kadardır? Noter araba alış ve satış masrafları
Emekli maaşlarına Ocak zammı geliyor! Emekliler ne kadar zam alacak?
Maden mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Malullük aylığı nedir? Malullük maaşı için gereken şartlar nelerdir, kimler alabilir?
2021 yılı Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er alımı başvuruları başladı!
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.