Halkbank'tan esnaflara destek kredileri duyuruldu!

Halkbank esnaf, kobi ve sanatkarlara en fazla destek ve kredi ve banka olarak bilinmeye devam ederken yeni kampanyalarını da duyurmaya devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devam eden desteklere bir yenisi eklenirken Esnaf Destek Paketi, İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri duyuruldu.

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?

Esnaf kredisinden faydalanabilmek için esnaflık veya sanatkarlık kolunda çalışan vatandaşların öncelikle Ticaret Odasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. kredi notu 1300 olan esnaflar ve sanatkarlar kredi paketlerinden faydalanabilmektedir.

Kredi kredisi faiz oranları

En yüksek 25.000,00 TL. limit,

6 aya varan ödemesiz dönem,

36 ay vade imkanları ile,

%4,5 faiz oranları ile kullandırılmaktadır.

Paraf Esnaf Kart

Genel limiti 25.000,00 TL.

İlk 90 gün geri ödemesiz aylık %0,95 faiz oranı,

Düzenli nakit akışı,

Anlaşmalı tedarikçilerde özel limit,

Taksitli ve vadeli işlem avantajı ile,

İşletme kredisi kullanmak isteyen esnaflar ve sanatkarlar Halkbank tarafından uygun faizler ile kredi kullanabilirler. Salgın nedeni ile kapanan işletmelere destek olmak için aktif edilen paketlerde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde herhangi bir kredi bakiyesi bulunmayan vatandaşlar faydalanabilecektir. İşletme kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için;

Ayrıca 12 aya kadar Halkbank üyesi olan esnaflara taksitlendirme avantajı verilecektir.

Esnaf kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Kayıtları talep edilmeyecek ancak başvurular sonrasında Esnaf Oda kayıtları ve Sicil Kayıtları sorgulanacaktır. Buna göre bankalar talep edilen belgeler;

T.C kimlik belgeniz,

Vergi levhası,

Esnaf Destek Kampanyası şartları nelerdir?

Esnaf destek kampanyasından faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar için belirlenen şartlar;