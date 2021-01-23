Halkbank'tan esnaflara 6 ay geri ödemesiz 0 faizli kredi kampanyası

Kamu bankalarından biri olan Halkbank, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik açıdan güçlük çeken vatandaşlara kredi vermektedir. Halkbank. Bu süreçte işletmesini kapatmak zorunda kalan esnaflara destek olmak ve teşvik etmek için 25 bin lira kredi vereceğini açıkladı.

Halkbank’tan bireysel ihtiyaç desteği kredisi

Halkbank’tan temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanmak isteyen müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay vade seçeneği ile kredi verilmektedir. Kredi için önek ödeme planı şu şekildedir:

Kredi tutarı Toplam vade Geri ödemesiz dönem Taksit tutarı 10.000 TL 36 ay 6 ay 376 TL 7.500 TL 36 ay 6 ay 288 TL 5.000 TL 36 ay 6 ay 188 TL

Halk bankası esnaf kredisi

Halkbank, 2021 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi kefaletiyle esnaflara %50 faiz indirimli kredi verecek. Kredi için esnaf kefalet kooperatifine üyelik şartı aranırken, gerekli evrakları hazırlayan ve belirtilen şartları taşıyan esnaflara faizsiz kredi verilmektedir. Banka, önceki yıllarda kullanılmış olan kredilerde dahil bakiyesi 2021 yılına devreden kısmında faiz oranı %50 oranında indirimli olarak kredi kullandıracak.

Geçtiğimiz yıllarda da verilen bu destekler, 2021 yılında da kredi olarak kullandırılacak. Daha önce bu krediden yararlanmış ancak halen borcu bulunanlar 2021 yılında kredi başvuru yapamayacak. Kredi kullanmak isteyen kişiler kooperatif üyesi olmaları durumunda bağlı oldukları kooperatiflere, üye olmayanlar ise banka şubelerine giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilirler.

Halkbank esnaf kredisi kimlere verilecek?

Halkbank tarafından verilen esnaf kredilerinde 2 ayrı paket bulunmaktadır. Bu paketlerden biri faizsiz iken diğeri ise düşük faizlidir. Bu krediler için iki farklı şekilde başvuru yapılabilmektedir:

İşletme sermayesi vadesi en çok 5 sene,

Taşıt edindirme kredisi vadesi en çok 7 sene,

İşyeri edindirme kredisinin vadeleri ise en çok 10 yıla kadardır.

Vade süresi 1 yıla kadar ise yıllık yüzde 4,5; aylık yüzde 0,37

Vade 1 seneden uzunsa senelik yüzde 4,5; aylık 0,37 faiz alınmaktadır.

Esnaf kredisi için gerekli şartlar nelerdir?

Halkbank’ın esnaf kredisi paketinden yararlanmak isteyen esnafların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır:

Esnafın vergi levhasının olması,

Başvuru tarihleri arasında başvuruda bulunması,

Esnafın Halkbank ile çalışıyor olması ve hangi sektörde iş yapıyorsa evraklarını hazırlayıp Halkbank kobi bankacılığına katılması şartı,

Esnafın kendine uygun kredi paketlerinden birini seçerek başvuruda bulunması gerekmektedir.

2021 faizsiz esnaf kredisi şartları nelerdir?

Halkbank’ın sunmuş olduğu kredi paketlerinden faizsiz kredi paketini seçen esnafların aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır:

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarından biri ile uğraşması,

3 yıllık ustalık belgesi olması ve en fazla son 1 yıl içerisinde kendi adına işyeri açmış olması,

KOSGEB’e yaptığı başvurunun onaylanmış olması gerekir.

Bu kredi programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği 22 milyar liralık kredi programları içerisinde yer almaktadır. Başvuru sahibi esnafın başvurusunun onaylanması durumunda 5 yıl vadeli sıfır faizli esnaf kredisinden yararlanabilmektedir.

Kaybolmaya yüz tutan meslek kolları nelerdir?

Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, Keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı’nca kabul edilen faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlar %100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, 2016 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği protokolü ile 2017 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği protokolü kapsamında KOSGEB destekli krediler hariç; diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerini alan esnaf ve sanatkarlar bu krediden faydalanmayacaktır.

3 yıllık ustalık belgesine Halkbank faizsiz kredi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında;

Başvuru tarihinde en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan esnaflar,

En fazla 1 yıl içerisinde ustalık belgesinde yazılı olan sanatı ile ilgili bir iş kuranlar yararlanabilecek.

Ancak;

Daha önce Halkbank’tan bu kapsamda kredi çeken esnaflar,

KOSGEB’den hibe almasına rağmen son 1 yıl içerisinde dükkanını kapatan esnaflar bu krediden faydalanamayacaklar.

Genç girişimci esnaflara faizsiz kredi

2020 yılında Halkbank tarafından sıfır faiz imkanından yararlanmak isteyenlerin KOSGEBGrişimcilik Destek Programı kapsamında verilen eğitimleri tamamlamaları ve başvuru tarihi sırasında 30 yaşından küçük olmaları, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda genç girişimci esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilmektedir. Bu krediden faydalanmak isteyen esnaf ve girişimcilerin kredi borcunun bulunmaması ve kredi notunun yüksek olması gerekmektedir.