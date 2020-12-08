Halkbank’tan esnafa müjdeli haber geldi! %0,37 faiz oranlarıyla 6 ay geri ödemesiz olarak 25 bin TL kredi desteği geldi

Altı aylık geri ödemesiz kredi planı büyük ilgi gördü. Herkes sadece %0,37 faiz oranına sahip kredi detaylarını bilmek istiyor ayrıca binlerce vatandaş bu adımın atılmasından memnun.
Halkbank'ın kredi faiz oranı dikkat çekti ve 6 ay ertelemeli olan bu kredi yoğun bir ilgi gördü. Geri ödeme Mayısıs 2021'de başlayacak. Esnaf destek programı kapsamında faiz oranının bu kadar düşük olmasından ve 25.000 TL'ye varan fırsat sunmasından çok memnun. Kredi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için verilmektedir ve mali güçlükleri olan birçok kişi için kullanılacaktır.
Halkbank Kredi Başvurusu
Destek Kredisi Nedir?
Corona virüsü salgını sırasında binlerce esnaf maddi sıkıntılarla karşılaştı. Bu zorlu günlerde vatandaşlara kendilerini rahat hissetmeleri ve fırsatlar sunmaları için sadece %0,37 faiz oranıyla kredi imkânı sunulacak. Altı ay için geri ödeme yapmak ve bu kadar düşük bir faiz oranı sunmak birçok yönden rahatlık getirecektir.