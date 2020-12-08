Halkbank’tan esnafa müjdeli haber geldi! %0,37 faiz oranlarıyla 6 ay geri ödemesiz olarak 25 bin TL kredi desteği geldi

Altı aylık geri ödemesiz kredi planı büyük ilgi gördü. Herkes sadece %0,37 faiz oranına sahip kredi detaylarını bilmek istiyor ayrıca binlerce vatandaş bu adımın atılmasından memnun.

Halkbank'ın kredi faiz oranı dikkat çekti ve 6 ay ertelemeli olan bu kredi yoğun bir ilgi gördü. Geri ödeme Mayısıs 2021'de başlayacak. Esnaf destek programı kapsamında faiz oranının bu kadar düşük olmasından ve 25.000 TL'ye varan fırsat sunmasından çok memnun. Kredi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için verilmektedir ve mali güçlükleri olan birçok kişi için kullanılacaktır.

Halkbank Kredi Başvurusu

Destek Kredisi Nedir?

Halkbank kredisine başvuran vatandaşlar, bu adımları şubeler ve intenet bankacılığı aracılığıyla tamamlayabilecek. İntenette form dolduran vatandaşlar, 6 aya kadar 25.000 lirayı geçmeyen kredi imkânı ile en kısa sürede olumlu ya da olumsuz dönüt alacak, geri ödemesiz, 0,37 faiz oranında büyük oranda indirim yapılacak. Vatandaşların esnaf olduklarını kanıtlayan belgeleri sunmaları veya vergi faturalarını bankaya ibraz etmeleri gerekirken, vatandaşların formları doldururken esnaf olmaları gerekiyor.

Corona virüsü salgını sırasında binlerce esnaf maddi sıkıntılarla karşılaştı. Bu zorlu günlerde vatandaşlara kendilerini rahat hissetmeleri ve fırsatlar sunmaları için sadece %0,37 faiz oranıyla kredi imkânı sunulacak. Altı ay için geri ödeme yapmak ve bu kadar düşük bir faiz oranı sunmak birçok yönden rahatlık getirecektir.