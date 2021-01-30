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Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi

Halkbank’tan esnaf ve sanatkarlara P indirimli kredi imkanı sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında verilecek olan kredi desteğine ilişkin konuştu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:19
Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi
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Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik zorluk nedeniyle bankalar birçok alanda destek kredileri hazırladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında Esnaf ve Sanatkarlara Kredi desteği verilmesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Halkbank ile anlaşma sağlandığı yapılan anlaşma kapsamında 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını gidermeleri için finansman desteği verileceği duyuruldu. Alınan karar kapsamında Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2021’e devreden krediler ile 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.

Ne kadar faiz indirimi uygulanacak?

Finansman desteği kapsamında geleneksel, kültürel ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarında hizmet veren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan iş yeri sahiplerine 2021 yılında kullandırılacak krediler önceki yıllarda kullanılan kredi bakiyelerini devredilecek ve %100 faiz indirimi uygulanacak.

Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde kredi başvurusu yapmak isteyenler en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olmak zorunda olurken, söz konusu belge kapsamında son 1 yıl içerisinde aktif faaliyet halinde olmalıdır. Son 1 yıl içerisinde hizmet vermeyen kurumlara söz konusu kredi desteği verilmeyecek.

Genç esnafa ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar %100 faiz indirimli kredi verilecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu kişilere hibe ve faizsiz kredi desteği vereceklerini açıkladı. KOSGEB tarafından yapılan uygulamalı girişimcilik derslerine katılan ve girişimcilik belgesi alan kişilere 100 bin liraya kadar %100 faiz indirimli kredi desteği verilecek.

Söz konusu indirimli krediden bakiyelerini 2021 yılına devreden ve kredi borcu olan kişiler faydalanamayacak.

Ayrıca makine, ekipman ve demirbaş alımı yapan iş yerlerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 30 bin liraya kadar kredi desteği verilecek. Bu kredilerde de %100 faiz indirimi uygulanacak. Yayınlanan karara göre istisnai durumlar ve kredi şartlarına uygun genel hükümler de belirlendi.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
KrediDestekEsnaf
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