Halkbank'tan emekliye 5 bin TL kredi!

Devlet bankaları emeklililere özel kredi kampanyası ile nakit ihtiyacı yaşayan emeklilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Halkbank'ta emekli olan kişiler için iki çeşit kredi kampanyası mevcut. Bun kampanyaların biri 100 bin TL limitli krediye sahipken diğeri ise 5 bin TL limitli mini kredi paketi şeklinde. Düşük limitli kredi ihtiyacı için Halkbank tarafından emeklilerin yararlanabileceği kredinin başvuru şartlarını ve özelliklerini araştırdık.

Halkbank mini emekli kredisi

Düşük limitli Halkbank özel kredisinden yararlanabilmek için emekli maaşınızı Halkbank bankasından almanız gerekiyor. Eğer farklı bir bankadan emekli maaşınızı alıyorsanız Halkbank' emekli maaşınızı taşımalısınız.

Halkbank mini emekli kredisi faiz oranı

Halkbank emekli müşterilerine uygun faiz oranları sunuyor. 5 bin TL mini kredi ile emeklilerin kredidden yararlanmasını sağlıyor. Daha yüksek düzeyde kredi almak isteyen emekli müşteriler de diğer kredi seçenekleri ile Halkbank'a başvuru yapabiliyor.

Emekli müüşteriler Halkbank mini ihtiyaç kredisini kullandıkları durumda yüzde 1.69 oranında faiz uygulaması ile karşılaşıyor. Kredi vade imkanıyla vade farkı olmadan 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade fırsatı sunuluyor.

Halkbank emekli mini kredi hesaplama yapıldığında ise şu şekilde bir tablo oluşuyor.

Ödeme seçeneklerinde ise banka 5 farklı seçenek sunuyor. Kredisini her ay eşit düzeyde taksitlerle ödemek isteyen emekliler aylık eşit taksitli, ilk aylaryüksek ödeme ve daha sonra azalan ödeme tutarı ile, ilk aylar az olup diğer aylar yüksek ödeme olacak şekilde ya da üç ayda bir taksit ödeme şeklinde ve serbest ödemeli şeklinde seçenekler sunuluyor.

Kredi tutarı : 5.000 TL

Vade : 36 ay

Aylık faiz oranı : 1.69

Kredi tahsis ücreti : 26.25 TL

Aylık taksit tutarı : 197,05 TL

Mini kredi kampyansından yararlanmak için Halkbank monil uygulama, Halkbank intenet sitesi www.halkbank.com.tr adresinden veya size en yakın Halkbank subesine giderek başvuru yapabilirsiniz.