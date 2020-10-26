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Halkbank'tan emeklilere uygun faizli uzun vadeli kredi imkanı

Koronavirüs pandemisinden dolayı ekonomi alt üst oldu. Bundan dolayı birçok vatandaşımız nakit ihtiyacı duymaktadır. Emekli vatandaşlarımız Halkbank’ın verdiği 100 bin TL 60 ay vadeli mutlu emekli kredisini merak etmektedir.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:26
Halkbank'tan emeklilere uygun faizli uzun vadeli kredi imkanı
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Halkbank, pandemi döneminde vatandaşlarımıza nakit ihtiyacı imkanı sunmaya devam etmektedir. Pandemi süreci ekonomiyi büyük sekteye uğrattı. Bundan dolayı birçok vatandaşımız nakit ihtiyacı duymaktadır. Emekli vatandaşlarımız Halkbank’ın verdiği 100 bin TL 60 ay vadeli mutlu emekli kredisini merak etmektedir. Bu kredinin faiz oranı %1,28 olarak açıklandı.

Mutlu Emekli Kredisi


Mutlu emekli kredisi çerçevesinde emekli vatandaşlarımıza 100 bin TL 60 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Maaşını Halkbank’a taşıyan emeklilere faiz oranlarında da indirim sağlanmaktadır. Bu müşterilere özel %1,18 faiz oranı verilmektedir.

Mutlu Emekli Kredisi Faiz Oranları

Mutlu emekli kredisinde faiz oranları müşteriye göre %1,18’den başlamaktadır. Bu faizin seviyesi müşteriye göre %1,23’e çıkabilmektedir.

Mutlu Emekli Kredisi Başvurusu

Bu kredide öncelik maaş müşterilerinindir. Bir emekli maaşını Halkbank’a taşımayı taahhüt ederse bu krediden yararlanır. Krediye başvurmak istiyorsanız Halkbank şubelerine gidebilirsiniz. Ayrıca mobil üzerinden EMEKLI, yazın bir boşluk bırakın, TC Kimlik Numaranızı, yazın bir boşluk bırakın, Gelir Bilginizi Yazın, bir boşluk bırakın, Kredi Miktarını yazın ve 3452’ye gönderin.



Son Güncelleme: 26.10.2020 00:26
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankMutlu Emekli KredisiEmekli
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