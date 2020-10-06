Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek

En çok tercih edilen kamu bankalarından biri olan Halkbank, sunduğu avantajlı kredi imkanları ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başarıyor. İhtiyaç sahibi insanların yardımına koşan Halkbank, yeni kampanyaları ile birlikte insanların borçlarından kurtulmalarını sağlıyor.

Halkbank’tan güncel kredi paketi

Yeni bir kredi kampanyası ile insanları dikkatini çeken Halkbank, 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisinden yararlanan kişilerin bu krediyisiz ödemelerini sağlayacak. Kredi kampanyasının başlangıcı için herhangi bir bilgi vermeyen bankada, bu kredi ile birlikte 4 milyon kişinin maddi anlamdan rahatlaması bekleniyor.

Devlet tarafından 0,49 faiz oranı ile kredi imkanı sağlayarak pandemi sürecinde vatandaşın yanında olan banka, yeni kredi imkanı ile birlikte bu sefer faizsiz olarak kişileri kredi ile buluşturacak.

Halkbank’tan faizsiz 50.000 TL kredi nasıl alınıyor?

Halkbank’ın resmi intenet sitesi üzerinden, Halkbank Dialog’tan veya mobil bankacılıktan krediye başvuru sağlanabilecek. Birçok yoldan krediye başvuru yapabilecek kişiler, kredilerini onay alması halinde banka şubelerinden temin edebilecek.

Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli ödeme planı

Aylık Ödeme Tutarı: 4.522.55 TL

Toplam Geri Ödeme Tutar: 54.270.60 TL

Faiz Oranı : %1.07

Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli ödeme planı

Aylık Ödeme Tutarı: 2.434,04 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 58.666,96 TL

Faiz Oranı : %1.07

Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli ödeme planı

Aylık Ödeme Tutarı: 1.743.27 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 62.757.72 TL

Faiz Oranı : %1.07

Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi 48 ay vadeli ödeme planı

Aylık Ödeme Tutarı: 1.401.90 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 67.291.20 TL

Faiz Oranı : %1.07

Halkbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi 60 ay vadeli ödeme planı