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Halkbank’tan 13 ayrı seçenek ile ihtiyaç kredisi!

Diğer bankalar gibi Halkbank da 2021 yılında kredi paketlerini güncelledi. Halkbankası’nın memur, emekli, işçi, eczacı ve özel sektör çalışanı olanlara özel olarak sunduğu kredi imkanlarıyla ilgili bütün detaylar haberimizde yer alıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 15:03
Halkbank’tan 13 ayrı seçenek ile ihtiyaç kredisi!
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Kamu bankası olan Halkbank, müşterilerine özel olarak hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyalarının yanında acil nakde ihtiyaç duyan emekli ve çalışmakta olan müşterilerine de pek çok avantaj sunuyor. Kamuda çalışanlara özel kredi paketi, emekli, memur ve kamuda çalışanlara da özel ihtiyaç kredisiyle beraber birçok kredi altenatifi bulunuyor. Halkbank’ın müşterilerine sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları ile faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Maaşını Halkbank’tan alanlar için “Maaş Müşterisi İhtiyaç Kredisi Kampanyası”

Maaşını Halkbank’tan alan müşterilere yönelik olan ihtiyaç kredisi doğrultusunda maksimum 100.000 TL kredi kullanma imkanı sağlanırken, bu kredi paketine uygulanacak faizin oranı da %1,71 oranında olacaktır. Kredilerini çekerken, kredi dosya masrafıyla uğraşmak istemeyenler faiz oranında ufak bir artış ile %1,76’lık oran ile uygulanacak faizle kredilerini çekebilecekler. Söz konusu kredi paketinde kredi sahipleri 3 ay erteleme fırsatından da yararlanabilecekler.

Halkbank’ın memurlara özel “Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası”

Kadrolu kamu çalışanı ve Halkbanka’sı müşterisi olanların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen kampanyada, ayda %1,77 oranında faiz ile başlayan kredilerin geri ödeme seçenekleri de oldukça uygun. Söz konusu kampanya kapsamına giren banka müşterileri,  maksimum 100.000 TL kredi kullanma imkanına sahipler. Çekilen krediyi geri ödemek için ise vadeler maksimum 36 aya kadar sınınlanabiliyor.

Halkbank’ın özel sektör çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi kampanyası

Özel sektörde çalışan müşteriler için de %1,77 oranında faiz ile ihtiyaç kredisi veriliyor. Kredi çekerken dosya masrafı ile uğraşmak istemeyenler için kredilerine %1,82 oranında faiz uygulanıyor. Diğer kredi imkanlarında olduğu gibi bu kredi için de maksimum kullanılabilecek tutar 100,000 TL iken vade de 36 aya kadar yapılıyor.

Halkbank’ın “Hızlı Kredi Kampanyası” ile anında 50,000 TL ihtiyaç kredisi

Halkbanka’sı, acil krediye ihtiyaç duyan müşterilerine özel anında kredi imkanı sunuyor. Bu imkan doğrultusunda, hızlıca kredi çekmek isteyen müşteriler bankanın anında onaylayacağı 50,000 TL’lik krediyi kullanabiliyorlar. Bu paketten faydalanmak isteyen banka müşterileri minimum 1000 TL ile maksimum 50,000 TL olmak şartıyla kredi başvurusu yapabiliyorken, bu kredi seçeneğinde de diğerlerinde olduğu gibi 36 ay sınırlı vade uygulaması yapılıyor.

Söz konusu kampanyanın en önemli özelliği, anında ihtiyaç kredisine başvuruda bulunduğunuz aynı günde kredinizi kullanabilmeniz. Çektiğiniz kredi miktarı aynı günde banka hesabınızı yatırılıyor ve istediğiniz zaman dilediğiniz gibi kredinizi kullanıyorsunuz.

Yukarıdaki paketler dışında Halkbank’ın sunduğu başka kredi paketleri ve faizleri aşağıda ki gibidir.

Mini kredi ismi ile hazırlanan ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,71

Eczacılar için hazırlanan ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,71

Enerji destek ismi ile hazırlanan ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,71

Eğitim kredisi ismi ile hazırlanan ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,71

Vefa ismi ile sunulan ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,70

Mortgage Dışı ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,70

Bireysel destek ismi ile sunulan ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,80

Normal ihtiyaç kredisinin faiz oranı: %1,80



Son Güncelleme: 10.01.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankKredi
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