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Halkbank'tan 110 bin TL'ye kadar kredi imkanı

Birçok banka müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankalardan biri olan Halkbank, müşterilerine 110 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Vatandaşlar, Halkbank'ın sunduğu kredi imkanından nasıl yararlanacağını araştırmaktadır. Halkbank'ın sunduğu 110 bin TL'ye kadar olan krediden nasıl yararlanılır? Bu haberimizde Halkbank'ın sunduğu kredi detaylarını sizler için derledik. İşte Halbank'ın 110 bin TL'ye kadar sunduğu kredi detayları...

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:02
Halkbank'tan 110 bin TL'ye kadar kredi imkanı
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1110.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak isteyen müşterilerin , belirli şartları sağladıkları sürece kredilerini hemen kullanabilirler. Krediler genellikle kefil ve koşullar olmaksızın kimlik belirleme yoluyla sağlanır. Krediyi kullanabilmek için bir bankada hesabınızın olması veya bankadan maaş almak isteyen bir müşteri olmanız gerekir. 110.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayan bu bankalar aracılığıyla işlem yapacak kişilerin TC kimlik numaralarına sorgulama sonrasında kredi onayı verilecek. Öte yandan emekliler bu bankadan emekli maaşı alırlarsa kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Halkbank 110 bin TL’ye kadar kredi imkanı

Halkbank üzerinden 110.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isterseniz kimliğinizi sadece en yakın banka şubesine gitmek için kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak için kimliğinizi kullandığınızda, emekli olsanız bile banka, Halkbank'tan emekli aylığı alıp almadığınızı kontrol edecektir. Sigortalı kişinin işyerinde çalışan bir müşteri kredi başvurusunda bulunurken aynı işyerinde en az 6 ay çalışmış ise kredi onayı alınabilir. 36 aylık krediyi ilk ödemeden itibaren 3 ay erteleyebilir, kredi onayını aldıktan sonra belirtilen limiti erteleyebilirsiniz.

Banka şubesine gitmeye vakti olmayan kişiler de  aşağıdaki web sitesinden kredi başvurusunda bulunabilirler.

https://www.halkbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/kredi-basvurulari/ihtiyac-kredisi.html

 

Ayrıca emekli vatandaşlar, Halkbank üzerinden kredi alabilir. Kredi notu düşük olan emekliler, maaş taşımalarını bu bankaya yaparak, kredi imkanından yararlanabilmektedir.


Son Güncelleme: 24.01.2022 00:02
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