Halkbank'tan 110 bin TL'ye kadar kredi imkanı

1110.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak isteyen müşterilerin , belirli şartları sağladıkları sürece kredilerini hemen kullanabilirler. Krediler genellikle kefil ve koşullar olmaksızın kimlik belirleme yoluyla sağlanır. Krediyi kullanabilmek için bir bankada hesabınızın olması veya bankadan maaş almak isteyen bir müşteri olmanız gerekir. 110.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayan bu bankalar aracılığıyla işlem yapacak kişilerin TC kimlik numaralarına sorgulama sonrasında kredi onayı verilecek. Öte yandan emekliler bu bankadan emekli maaşı alırlarsa kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Halkbank 110 bin TL’ye kadar kredi imkanı

Halkbank üzerinden 110.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isterseniz kimliğinizi sadece en yakın banka şubesine gitmek için kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak için kimliğinizi kullandığınızda, emekli olsanız bile banka, Halkbank'tan emekli aylığı alıp almadığınızı kontrol edecektir. Sigortalı kişinin işyerinde çalışan bir müşteri kredi başvurusunda bulunurken aynı işyerinde en az 6 ay çalışmış ise kredi onayı alınabilir. 36 aylık krediyi ilk ödemeden itibaren 3 ay erteleyebilir, kredi onayını aldıktan sonra belirtilen limiti erteleyebilirsiniz.

Banka şubesine gitmeye vakti olmayan kişiler de aşağıdaki web sitesinden kredi başvurusunda bulunabilirler.

https://www.halkbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/kredi-basvurulari/ihtiyac-kredisi.html

Ayrıca emekli vatandaşlar, Halkbank üzerinden kredi alabilir. Kredi notu düşük olan emekliler, maaş taşımalarını bu bankaya yaparak, kredi imkanından yararlanabilmektedir.