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Halkbank'dan uygun faiz oranı ile konut kredisi kampanyası!

Pandemi sebebi ile ekonomide canlılığı sağlamayı amaçlayan kamu bankaları uygun faiz oranları ile kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Halkbank virüs sürecinde ev almayı düşünen vatandaşlara kredi sağlıyor.

27 Ekim 2020 Salı 19:56
Halkbank'dan uygun faiz oranı ile konut kredisi kampanyası!
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Halkbank, pandemi sürecinde ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşları rahatlatacak kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Pek çok farklı kredi alanı sağlayan Halbank, yalnızca ihtiyaç kredi değil, konut, taşıt kredisi imkanı da sunuyor.


Halkbank Konut Kredisi

1 Milyon TL’ye kadar sıfır ev almak isteyen vatandaşlara sağlanan konut kredisi uygun faiz oranları ve vadelerle vatandaşlara sunuluyor. 0.99 faiz oranı ile sunulan kredinin 120 ay vade imkanı bulunuyor. Kamu bankaları arasında en uygun konut kredisi Halkbank tarafından sunuluyor.

%0.99 faizli 120 ay vadeli konut kredisinin 200.000 TL olarak kullanılması halinde toplam geri ödemesi 342.667 TL şeklinde olurken aylık taksidi ise 2.855 TL olarak ödeniyor.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:56
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HalkBankKredi
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