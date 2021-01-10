İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021

10 Ocak 2021 Pazar gününün önemli manşetlerinden Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

10 Ocak 2021 Pazar 22:48
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Takip Et:

Halkbank tarafından çitçilere tarımsal işletmeler için finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kredi verilmektedir. Bu süreçte Ziraat Bankası Destek paketi kapsamında 9 farklı kredi kampanyası sunulmaktadır. Halkbank’ın sunduğu krediler ile çiftçiler ve tarımsal işletme sahiplerinin maddi anlamda refah elde etmesi amaçlanmaktadır.

Zirai faaliyetler için alınan kredilerin geri ödemelerinin yapılabilmesi için bankalar çok sayıda avantaj sağlıyor. Kredilerin vadeleri hasat dönemine göre tespit edilmektedir. İşletmelere nakit girişlerinin yapıldığı ve çiftçilerin gelir elde ettiği dönemlerde ödeme yapılması sağlanarak çiftçilerin maddi durumlarının sarsılmayıp borç yükünün hafifletilebilmesi için ödeme kolaylıkları temin edilmektedir.

Ziraat Destek Paketi kredi türleri nelerdir?

Ziraat Destek Paketi çerçevesinde;

Ziraat destek kredisi

Traktör ve ziraat makineleri ile ekipman kredisi

Sera kredisi ve sera yapım kredisi

Topraksız ziraat kredisi

Tarımsal sulama sistemleri kredisi

Çeltik kredisi

IPARD- Kırsal Kalkınma Destek Programı

Tarımsal arazi alım kredisi

TMO alıntı senedi karşılığı kredi

Ziraat Destek kredisi

Ziraat Destek kredilerinde gerekli finansmanı sağlamanız mümkündür. Dikim, tohum ve sulama işlemlerinde ihtiyaçların karşılanabilmesi için krediler verilmektedir. Ödeme dönemini hasat zamanına denk getirebilirsiniz ve vadeler 48 ay olarak belirlenmiştir.

Traktör ve Ziraat makine kredisi

Çiftçiler için traktör alımlarında da kredi sağlanıyor. Halkbank, çiftçilere sıfır veya ikinci el traktör alımları için kredi verir. Kredi yalnızca traktör alımlarında değil, biçerdöver benzer halde tarımsal aletlerin alınabilmesi amacıyla kullanılabilecek.

Kredi özellikleri ise;

60 aya varan vadelerle verilecek kredilerde limitler traktörün yaşına göre değişiyor.

Sıfır kilometre traktör alımlarında KDV dahil tutarın yüzde 70’i, ikinci el traktör alımlarındaysa kasko bedeli baz alınmak suretiyle bedelin yüzde 50’si karşılanmaktadır.

Sera işletme ve yapım kredisi

Halkbank’ın verdiği kredi türleri arasında sera kredileri de bulunmaktadır. Yeni sera yapımlarında kredi kullanabileceğiniz benzer hallerde mevcut seraların modenize edilmesi, zirai ilaç ve tohum alımlarına kredi veriliyor. İşletme kredisi 24 ay vadeyle verilmekteyken, sera yapım kredisi 48 ay vadeli oluyor. 3, 6 ve 9 aylık ödeme dönemleri belirleyeceğiniz benzer halde kredi hasat vadeli olarak kullanılabilmektedir.

Sera kredisinde çiftçilerin zor şartlar altında kalmasının önlenebilmesi için ödemesiz dönemler belirleniyor. İşletme kredileri kapsamında 6 ay, sera kredilerindeyse 1 yıla kadar erteleme olanağı sağlanıyor.

Topraksız Ziraat kredisi

Topraksız zirai faaliyetlerde bulunacak olan vatandaşlara; arazi,  sera örtüsü, sera iskeleti, gübreleme gibi işlemler için krediden yararlanma olanağı sağlanıyor. İşletme kredisi 24 ay vadeli olabilirken, yatırım kredileri 24 aydan 60 aya kadar vadelendirilebiliyor.

TMO alıntı karşılığı kredi kampanyası

Halkbank, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden almış olduğunuz senetleri nakite çevirebilmektedir. Ürününü TMO’ya teslim edenlere makbuz karşılığında kredi verilir. Kredi çerçevesinde ürünler belirlenir ve TRLIBOR faiz oranları baz alınıyor. TMO’ya senet karşılığında satabilir ve bankadan senetleriniz tutarında kredi alabilirsiniz. Çeltik

Arpa

Mısır

Yulaf

Tritikale

Buğday

Tarımsal sulama sistem kredi kampanyası

Çiftçiler için verilen krediler yalnızca ekipman alımları için sınırlı değildir. Ziraat Kayıt Sistemi belgesi bulunanlara, çiftçilik çalışmalarından gelir elde edenlere kredi veriliyor.

Tarımsal sulama sistemi kapsamında damlama, sulama, hareketli yağmur ve yağmurlama sistemlerinin kurulabilmesi için verilmekte olan krediler çerçevesinde sulama sistemine bakıldığında vadeler değişiklik gösterebiliyor. Yağmurlama ve damlama sulama kredilerinde 5 yıl, hareketli yağmurlama sistemlerindeyse 36 ay vade olanağı sağlanıyor. Kredilerin geri ödenmesindeyse sulama sistemleri için yapılacak yatırımın tamamına kredi verilemez. Sistemler kapsamında projenin yüzde 75’ine, hareketli yağmurlama sulamadaysa fatura bedelinin yüzde 70’ine kredi verilmektedir.

Çeltik kredisi

Banka, çeltik üretim destekleri de veriyor. Üretimin gerçekleşebilmesi için gerekli sulama, tohum, gübreleme ve dikim gibi konularda gerekli finansmanın temin edilebilmesi için 12 ay vadeyle kredi verilmektedir.

Kırsal Kalkınma Affetme program kredisi

Halkbank Kırsal Kalkınma Programında geri ödemesiz destek almaya hak kazananlara yatırım yaptıkları tutarın yüzde 75’ine kadar kredi sağlıyor. Kredi vadesi 7 yıl belirlenmekle birlikte ilk 2 yıl geri ödemesiz dönem bulunuyor.

Tarımsal arazi alım kredisi

Tarımsal arazi alımlarının sağlanabilmesi için de kredi verilir. Yeni arazi alınıp mevcut arazilerin genişletilebilmesi için de kredi kullanabilirsiniz. Tarla, bahçe ile sera alımlarında da krediden yararlanabilmeniz mümkündür. Kredinin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş ve kredi başvuruları banka şubeleri üzerinden alınıyor.

Halkbank Ziraatçi kredisi müracaat şartları

Halkbank’ın verdiği ziraatçi kredilerinden faydalanabilmek için aşağıdaki şartları taşımanız gerekir. Buna göre;

Ziraatçi kayıt sistemine kayıt olmanız,

Sera kredisi için Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmanız,

İşletme faaliyet belgesini teslim etmeniz,

Kredi kullanımına engel olabilecek herhangi bir durum olmaması,

Kredi oranları dışında çiftçilere belirli bir peşinata haiz olması gerekir.

Ziraatçi kredisi gereken evraklar nelerdir?

Kredi başvurusunda bulunacak kişiler banka şubelerine;

T.C. kimlik belgesi,

İkametgah belgesi,

İşletme belgesi,

Gelir belgesi ile başvuruda bulunmalıdır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziraatçi KredisiHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?

Popüler Haberler

SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2021 Aşure günü bugün mü, yarın mı? Aşure günü anlamı nedir?
Once said ne nedir, ne demek? One said akımı nasıl başladı?
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Telefon ile güzel fotoğrafı nasıl çekilir? Telefonla net fotoğraf çekmek için ipuçları
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2021 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Gebelikte bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin kan grubu öğrenme zamanı
KPSS önlisans 2 yıllık hemşirelik taban puanları boş kontenjanlar
Yemin Leyla neden yok? Munise Özlem Yemin dizisinden neden ayrıldı?
Müge Anlı İzmir’e yardım kampanyası sms numarası Müge yaz 2868 gönder!
2020 Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti
Garanti BBVA kredi kartları nelerdir? Başvuru işlemleri nasıl yapılır?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
SGK silinen prim borçları daha sonra ödenir mi? Silinen prim borçları nasıl geri alınır?
Kapıcı asgari ücret 2021
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2021 Diyabette malulen emeklilik şartları
Rüyada at görmek anlamı ve yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.