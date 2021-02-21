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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi alacak olan vatandaşlar 2021 yılında ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Ocak ayında güncellenen kredi faiz oranları ile Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın kredi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar detayları haberimizden öğrenebilirler.

21 Şubat 2021 Pazar 15:58
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları
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Ocak ayında güncellenen kredi faiz oranları ile vatandaşlar Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın kredi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Koronavirüs sebebi ile güncellenen banka faiz oranları yükseldi. 

2021 yılında Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

İhtiyaç Kredisi: 1.62 

Taşıt Kredisi: 1.62

Konut Kredisi: 1.42

2021 yılında Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

İhtiyaç Kredisi: 1.70 

Taşıt Kredisi: 1.52

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.42

2021 yılında Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Tüketici Kredisi: 1.64 

Taşıt Kredisi: 1.64

Konut Kredisi: 1.47



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Faiz OranlarıHalkBankVakıfBankZiraat Bankası
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