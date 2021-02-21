Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları

Ocak ayında güncellenen kredi faiz oranları ile vatandaşlar Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın kredi faiz oranlarını merak etmeye başladı. Koronavirüs sebebi ile güncellenen banka faiz oranları yükseldi.
2021 yılında Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
İhtiyaç Kredisi: 1.62
Taşıt Kredisi: 1.62
Konut Kredisi: 1.42
2021 yılında Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Taşıt Kredisi: 1.52
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.42
2021 yılında Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
Tüketici Kredisi: 1.64
Taşıt Kredisi: 1.64
Konut Kredisi: 1.47
Son Güncelleme: 21.02.2021 15:58