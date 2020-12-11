İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 11 Aralık 2020 Cuma ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

Bankalar kredi faiz oranlarını yeniledi. Vatandaşlar, kredi faiz oranları için başvuracakları ihtiyaç, taşıt, konut kredisi gibi kredilerin güncellenen oranlarını merakla bekliyorlar. Halkbank, Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredi oranları kaç oldu?

11 Aralık 2020 Cuma 19:17
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 11 Aralık 2020 Cuma ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
Takip Et:

Kredi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte vatandaşların kendi bütçesine uygun kredi faiz oranı araştırmaları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bankalar, ihtiyaç başta olmak üzere taşıt ve konut kredilerinde faiz oranlarını güncelleme kararı aldı. Karar sonrası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi bankaların faiz oranları arttı.

 

Bankaların yeni kredi faiz oranları

 

2020 Halkbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.52

 

2020 Ziraat Bankası, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

 

2020 Vakıfbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

 

Taşıt kredisi: 1.48

İhtiyaç kredisi 1.62

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.49

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonukredisiIhtiyaçkredisiZiraatbankasıHalkBankFaizoranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği

Popüler Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 11 Aralık 2020 Cuma ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Meriç Aral biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak karakterini Perihan Ünlücan canlandırıyor
Kırmızı Oda yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir, nereli yaşı kaç?
Cep telefonum dinleniyor mu? Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır?
Aile hekimi saat kaçta açılır? Sağlık Ocağı kan alma saatleri
Arka Sokaklar Volkan ve Mesut ölüyor mu? Yeni sezonda Volkan ve Mesut diziye devam edecek mi?
E devlet öğrenci belgesi çıkarma nasıl yapılır? E-devlet öğrenci belgesi çıkarma işlemleri
A101 18-24 Ocak indirimli ürünler! A101 18-24 Ocak tarihinde hangi kategorideki ürünler indirimli olacak? A101 18-24 Ocak Aktüel ürünler kataloğu...
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve 10 yıl vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizi oyuncuları ve konusu
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
BİM, A101, Şok sabah saat kaçta açılıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.