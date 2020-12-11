Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 11 Aralık 2020 Cuma ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte vatandaşların kendi bütçesine uygun kredi faiz oranı araştırmaları başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bankalar, ihtiyaç başta olmak üzere taşıt ve konut kredilerinde faiz oranlarını güncelleme kararı aldı. Karar sonrası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi bankaların faiz oranları arttı.

Bankaların yeni kredi faiz oranları

2020 Halkbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.80

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.52

2020 Ziraat Bankası, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

2020 Vakıfbank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

Taşıt kredisi: 1.48

İhtiyaç kredisi 1.62

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.49