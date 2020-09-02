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Halkbank yurt dışı para transferi işlemleri?

Gelişen teknoloji ile birlikte para transferi yapmak oldukça kolay bir hal aldı. Halkbank tarafından havale işlemleri yaptırmak isteyen kişiler için gerekli bilgiler paylaşılırken, yurt dışı havale işlemleri hakkında da detaylı açıklama yapıldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:01
Halkbank yurt dışı para transferi işlemleri?
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Bankalarda hesabı bulunan kişiler kolayca hesapları arasında para transferi gerçekleştirmektedir. Dijital ortamın gelişmesi ile birlikte daha hızlı bir hal alan havale işlemleri, artık her gün 24 saat içerisinde yapılabilmektedir. Halkbank’ta hesabı bulunan kişiler birçok yoldan bu havale işlemlerini gerçekleştirme şansına sahiptir.

Halkbank havale saatleri

Halkbank tarafından sunulan havale işlemleri günün her saatinde gerçekleştirilebilmektedir. Bankada hesabı bulunan kişiler havale işlemi ile bir gün içerisinde en fazla 150.000 TL havale yapabilir. Havale işlemlerinin dışında kişilere EFT işlemi de sunan banka bu hizmeti her saat verememektedir. Sistemin çalışma saatlerine göre yapılan EFT işlemleri, sistem kapandıktan sonra diğer gün gerçekleştirilir.

İşlem Türü                                                                                                   İşlem Saati

  • Havale işlemleri                                                                                         24 Saat
  • EFT işlemleri                                                                                                08:00 ile 16:30 içinde
  • İleri Tarihindeki EFT işlemleri                                                                 24 Saat
  • Repo işlemleri                                                                                            10:00 ile 15:30
  • Bono/Tahvil işlemleri                                                                               15:30 ile 18:00 saatleri haricinde
  • Fon 2 (müşteriden alış)                                                                            15:30 ile 18:00 saatleri haricinde
  • Fon 7 (müşteriden alış)                                                                            16:00 ile 16:15 saatleri haricinde
  • Fon 7 (müşteriden satış)                                                                         16:00 ile 18:00 saatleri haricinde
  • Değişken fon işlemleri                                                                              24 Saat
  • Halkbank vadeli hesaptan vadesiz hesaba havale                            08:45 ile 17:00 saatleri arası
  • Halkbank vadesiz hesaptan vadeli hesaba havale                            08:45 ile 18:10 arası

Halkbank IBAN ile havale nasıl yapılır?

Halkbank’ta bulunan hesapların arasında para transferi gerçekleştirmek isteyen kişiler, havale olacak banka hesabının IBAN numarasını bilmek zorundadır. Havale işlemleri için gerekli olan numara ile ATM’den para yatırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca kişiler intenet bankacılığı üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsa yine IBAN numarasına ihtiyaç duyacaktır.

Halkbank EFT ücretleri

Halkbank’ta yapılan EFT işlemlerinden komisyon alınmaktadır. Yapılan işlemin tutarı ve çekim türüne göre alınan komisyon tutarı değişmektedir. Eğer bir kişi nakit EFT işlemi gerçekleştirmek istiyorsa en az 40 TL olmak üzere 500 TL’ye kadar komisyon ödemek zorunda kalabilir. Hesap işlemlerinde EFT ücretlendirmesi ise 25 TL ile 400 TL arasındadır. Bir kişinin ismine yapılan EFT’ler 30 TL olarak ücretlendirilmektedir.

Halkbank swift kodu


Ülke içi para transferleri EFT ve havale olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak bir kişi yurt dışına para transferi gerçekleştirmek istiyorsa, bu işlemini farklı yollarla gerçekleştirebilmektedir. Swift adı verilen işlem ile yurt dışına para transferi yapılmaktadır. Swift sisteminde her bankaya ait bir kod bulunmaktadır. Bu kod ile birlikte kişiler para transferlerini karışıklık çıkmadan kolayca yapabiliyor.

Halkbank’ın swift kodu: TRHBTR2A olarak belirlenmiştir

Halkbank için belirlenen swift kodu TRHBTR2A’dır. Bu kod ile birlikte kişiler kolayca yurt dışına para transferi yapabilirler. Bu işlemler günün belirli saatlerinde gerçekleştirilir. Yurt dışına para yollayacak kişilerin en geç saat 17:00’a kadar işlemlerini yapmaları gerekir.

Yurt dışına nasıl para gönderebilirim?

Yurt dışına para transferi gerçekleştirecek kişiler, bu işlemlerini dijital sistem üzerinden kolayca gerçekleştirebilmektedir. Kişiler transfer için karşı tarafın bilgilerini bilmek zorundadır. Yurt dışı para transferinde en çok dikkat edilmesi gereken husus, kişinin yollayacağı ülkeye göre bir döviz hesabının olmasıdır. Ayrıca yollanan hesabında bu döviz türüne kabulü olmalıdır. Ancak bu şekilde para transferi doğru bir şekilde yapılmış olur. Transfer için gerekli olan bilgiler şu şekildedir:

  • Para geçirme işlemi yapacağınız hesap
  • Halkbank kodu
  • Para transferi yapacağınız ülke ve bankanın ilk harfi
  • Şubenin bulunmuş olduğu şehrin ilk 3 harfi

Halkbank swift ücretleri

Halkbank aracılığıyla yurt dışına para transferi yapacak olan kişilerden komisyon kesilmektedir. Bu komisyonlar lehtar ödemeli ise 25 TL olarak belirlenmiştir. Ödemelerin amire ait olması durumunda ödenmesi gereken tutar 75 TL olurken, transferde bir düzeltme yapılması için 5 Dolar istenmektedir.

Halkbank swift aktarma sözleşmesi

Halkbank tarafından yurt dışına para gönderen kişiler ile swift sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşme kişilerin para transferinin gerçekleştiği anlamına gelir. Kişiler bu sözleşmede tüm komisyon ve işlem ücretlerini detaylı bir şekilde görebilir.

Diğer bankalara ilişik swift kodları

  • Akbank: AKBKTRIS
  • Albaraka Türk: BTFHTRIS
  • Altenatif Bank: ALFBTRIS
  • Anadolubank: ANDLTRIS
  • Citibank: CITITRIX
  • DenizBank: DENITRIS
  • QNB Finansbank: FNNBTRIS
  • Fortis Bank: DISTRIS
  • Güvence Bankası: TGBATRIS
  • Halkbank: TRHBTR2A
  • HSBC Bank: MIDLTRIX
  • Türkiye İş Bankası: ISBKTRIS
  • ING Bank: OYAKTRIS
  • Kuveyt Türk: KTEFTRİS
  • Şekerbank: SEKETR2A
  • Türk Ekonomi Bankası:  TEBUTRIS
  • Türkiye Finans: TAFKBTRIS
  • VakıfBank: TVBATR2A
  • Yapı Kredi: YAPITRISFEX
  • T.C. Ziraat Bankası: TCZBTR2A
  • Burgan Bank:  TEKFTRIS
  • Fibabanka: BCOMTRIS
  • Turkish Bank: TUBATRIS
  • Halkbank: TRHBTR2A
  • Türkiye Finans: AFKBTRIS
  • Albaraka Türk: BTFHTRIS
  • QNB Finansbank Enpara: FNNBTRISXXX

Her bankanın kendine ait swift kodu bulunmaktadır. Bu kodların bankaya özel olmasının nedeni transfer yapılacak banka ile bilgi paylaşımında kolaylık sağlanması ve tanımlayıcı bir unsur olmasıdır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankSwift KoduHavale
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