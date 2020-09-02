Halkbank yurt dışı para transferi işlemleri?

Bankalarda hesabı bulunan kişiler kolayca hesapları arasında para transferi gerçekleştirmektedir. Dijital ortamın gelişmesi ile birlikte daha hızlı bir hal alan havale işlemleri, artık her gün 24 saat içerisinde yapılabilmektedir. Halkbank’ta hesabı bulunan kişiler birçok yoldan bu havale işlemlerini gerçekleştirme şansına sahiptir.

Halkbank havale saatleri

Halkbank tarafından sunulan havale işlemleri günün her saatinde gerçekleştirilebilmektedir. Bankada hesabı bulunan kişiler havale işlemi ile bir gün içerisinde en fazla 150.000 TL havale yapabilir. Havale işlemlerinin dışında kişilere EFT işlemi de sunan banka bu hizmeti her saat verememektedir. Sistemin çalışma saatlerine göre yapılan EFT işlemleri, sistem kapandıktan sonra diğer gün gerçekleştirilir.

İşlem Türü İşlem Saati

Havale işlemleri 24 Saat

EFT işlemleri 08:00 ile 16:30 içinde

İleri Tarihindeki EFT işlemleri 24 Saat

Repo işlemleri 10:00 ile 15:30

Bono/Tahvil işlemleri 15:30 ile 18:00 saatleri haricinde

Fon 2 (müşteriden alış) 15:30 ile 18:00 saatleri haricinde

Fon 7 (müşteriden alış) 16:00 ile 16:15 saatleri haricinde

Fon 7 (müşteriden satış) 16:00 ile 18:00 saatleri haricinde

Değişken fon işlemleri 24 Saat

Halkbank vadeli hesaptan vadesiz hesaba havale 08:45 ile 17:00 saatleri arası

Halkbank vadesiz hesaptan vadeli hesaba havale 08:45 ile 18:10 arası

Halkbank IBAN ile havale nasıl yapılır?

Halkbank’ta bulunan hesapların arasında para transferi gerçekleştirmek isteyen kişiler, havale olacak banka hesabının IBAN numarasını bilmek zorundadır. Havale işlemleri için gerekli olan numara ile ATM’den para yatırma işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca kişiler intenet bankacılığı üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsa yine IBAN numarasına ihtiyaç duyacaktır.

Halkbank EFT ücretleri

Halkbank’ta yapılan EFT işlemlerinden komisyon alınmaktadır. Yapılan işlemin tutarı ve çekim türüne göre alınan komisyon tutarı değişmektedir. Eğer bir kişi nakit EFT işlemi gerçekleştirmek istiyorsa en az 40 TL olmak üzere 500 TL’ye kadar komisyon ödemek zorunda kalabilir. Hesap işlemlerinde EFT ücretlendirmesi ise 25 TL ile 400 TL arasındadır. Bir kişinin ismine yapılan EFT’ler 30 TL olarak ücretlendirilmektedir.

Halkbank swift kodu

Halkbank’ın swift kodu: TRHBTR2A olarak belirlenmiştir

Ülke içi para transferleri EFT ve havale olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak bir kişi yurt dışına para transferi gerçekleştirmek istiyorsa, bu işlemini farklı yollarla gerçekleştirebilmektedir. Swift adı verilen işlem ile yurt dışına para transferi yapılmaktadır. Swift sisteminde her bankaya ait bir kod bulunmaktadır. Bu kod ile birlikte kişiler para transferlerini karışıklık çıkmadan kolayca yapabiliyor.

Halkbank için belirlenen swift kodu TRHBTR2A’dır. Bu kod ile birlikte kişiler kolayca yurt dışına para transferi yapabilirler. Bu işlemler günün belirli saatlerinde gerçekleştirilir. Yurt dışına para yollayacak kişilerin en geç saat 17:00’a kadar işlemlerini yapmaları gerekir.

Yurt dışına nasıl para gönderebilirim?

Yurt dışına para transferi gerçekleştirecek kişiler, bu işlemlerini dijital sistem üzerinden kolayca gerçekleştirebilmektedir. Kişiler transfer için karşı tarafın bilgilerini bilmek zorundadır. Yurt dışı para transferinde en çok dikkat edilmesi gereken husus, kişinin yollayacağı ülkeye göre bir döviz hesabının olmasıdır. Ayrıca yollanan hesabında bu döviz türüne kabulü olmalıdır. Ancak bu şekilde para transferi doğru bir şekilde yapılmış olur. Transfer için gerekli olan bilgiler şu şekildedir:

Para geçirme işlemi yapacağınız hesap

Halkbank kodu

Para transferi yapacağınız ülke ve bankanın ilk harfi

Şubenin bulunmuş olduğu şehrin ilk 3 harfi

Halkbank swift ücretleri

Halkbank aracılığıyla yurt dışına para transferi yapacak olan kişilerden komisyon kesilmektedir. Bu komisyonlar lehtar ödemeli ise 25 TL olarak belirlenmiştir. Ödemelerin amire ait olması durumunda ödenmesi gereken tutar 75 TL olurken, transferde bir düzeltme yapılması için 5 Dolar istenmektedir.

Halkbank swift aktarma sözleşmesi

Halkbank tarafından yurt dışına para gönderen kişiler ile swift sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşme kişilerin para transferinin gerçekleştiği anlamına gelir. Kişiler bu sözleşmede tüm komisyon ve işlem ücretlerini detaylı bir şekilde görebilir.

Diğer bankalara ilişik swift kodları

Akbank: AKBKTRIS

Albaraka Türk: BTFHTRIS

Altenatif Bank: ALFBTRIS

Anadolubank: ANDLTRIS

Citibank: CITITRIX

DenizBank: DENITRIS

QNB Finansbank: FNNBTRIS

Fortis Bank: DISTRIS

Güvence Bankası: TGBATRIS

Halkbank: TRHBTR2A

HSBC Bank: MIDLTRIX

Türkiye İş Bankası: ISBKTRIS

ING Bank: OYAKTRIS

Kuveyt Türk: KTEFTRİS

Şekerbank: SEKETR2A

Türk Ekonomi Bankası: TEBUTRIS

Türkiye Finans: TAFKBTRIS

VakıfBank: TVBATR2A

Yapı Kredi: YAPITRISFEX

T.C. Ziraat Bankası: TCZBTR2A

Burgan Bank: TEKFTRIS

Fibabanka: BCOMTRIS

Turkish Bank: TUBATRIS

Halkbank: TRHBTR2A

Türkiye Finans: AFKBTRIS

Albaraka Türk: BTFHTRIS

QNB Finansbank Enpara: FNNBTRISXXX

Her bankanın kendine ait swift kodu bulunmaktadır. Bu kodların bankaya özel olmasının nedeni transfer yapılacak banka ile bilgi paylaşımında kolaylık sağlanması ve tanımlayıcı bir unsur olmasıdır.