Halkbank yılın beklenen kredi fırsatını sundu! 225 bin Türk Lirasına kadar %0,37 faizli ve 60 aya kadar vadeli kredi imkanı!

Ekonomik sebeplerden dolayı maddi açıdan gerileyen vatandaşlar tekrar toparlanmak adına bir çok yöntem arayışına girmişlerdir. Genellikle düşük faiz oranları ile kredi arayan vatandaşlar için ise senenin en gözde kredisi Halkbank tarafından açıklandı. Halkbank tarafından açıklanan kampanyaya göre % 0,37 faiz oranları ile aylık kredi sağlanacak. Ayrıca kredilere 60 aylık kadar vade yapılabilecek. Vatandaşlar diğerki bankaları kontrol etmekte ve böyle bir kredi kampanyası aramaktaydılar.

Halkbank’ ın tasarladığı kredi kampanyası ile müşteriler için aylık %0, 37 oranı ile faiz uygulanan nakit desteği imkanı sunmakta. Covid-19 sürecinde vatandaşlar için düşük faiz imkanları ile destek vermekte olan kamu bankalarının uygun faizli kredilerinin arasında Halkbank’ın tasarladığı esnaf kredisi de yerini aldı. Açıklanan kredi imkanı kapsamında vatandaşlar 225 bin Türk Lirasına kadar kredi imkanından % 0, 37 faiz imkanı ile yararlanabilecek ve bu kredilere 60 ay vade uygulatabilecekler.

HALKBANK TARAFINDAN TASARLANAN %0,37 FAİZLİ KREDİSİ HESAPLAMA İŞLEMLERİ !

Halkban’ ın tasarladığı ve esnaflara özel olacak bu kredi kampanyasında, hesaplamaların neye göre yapılacağı da belli oldu. Bu kapsamda krediden yararlanacak olan bireyler 225 bin Türk Lirasına kadar kredi imkanından faydalanabilecek. Kredi limitleri ise; 125 bin Türk Lirası, 150 bin Türk Lirası, 175 bin Türk Lirası vee 225 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Belirlenen krediler için ise aylık olarak; 3 ay ve 6 ay taksitler ile geri ödeme seçeneği sunuluyor. Krediyi alan vatandaşlar için kampanya kapsamında aylık olarak %0, 37 oranında fai uygulanacak, yani faizin yıllık oranı %4, 5 şeklindedir.

HALKBANK %0,37 FAİZ ORANLI KREDİ KAMPANYASINDA İSTENİLEN KOŞULLAR !

Kampanyayı açıklayan Halkbank, istenilen koşulların detaylarını da verdi. Krediden yararlanmak isteyen vatandaşın yerine getirmesi gereken koşullar ise:

Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ nın bir üyesi olunması,

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ ne kayıtlı bir vatandaş olunması,

En az 3 ay bir süre zarfı boyunca iş faaliyet süresini tamamlamış bir vatandaş olmak,

İş yerinin ya da ikametgah adresinin bulunduğu ilçe kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi’ ne kayıtlı bir ortak olunması,

Medeni haklarını kullanması için herhangi bir sorunu bulunmaması.

HALKBANK TARAFINDAN TASARLANAN %0,37 FAİZ ORANI VE 60 AY VADESİ İLE ESNAF KREDİSİ NASIL ÖDENECEK !

Halkbank tarafından tasarlanan uygun faizli kredinin nasıl bir ödeme tablosuna sahip olacağı da krediden yararlacaklar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar 50 bin Türk Lirası değerinde kredi aldıklarında 3 ayda bir kez olarak ödeme yapmayı kabul ettikleri taktirde; kredinin ilk taksiti 3 bin 200 Türk Lirası, son olarak ödeyecekleri kredi taksiti ise 2 bin 553 Türk Lirası olacak. Krediden yararlanan bireylerin alacağı net miktar 47 bin 525 Türk Lirası olarak açıklandı. Kredi ödemelerini tamamlayan vatandaşlara ise 725 Türk Lirasın değerinde bir miktar geri ödenecek.