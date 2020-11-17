Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları güncellendi

2020 senesinin sona ermesine az bir zaman kala bankalar konut kampanyalarını güncellemeye devam ediyorlar. 0,79’a kadar düşen konut kredisi faiz oranlarının son dönem içinde hareketlendiği görülüyor. Diğer yandan daha önce konut kredisi çeken vatandaşlar yüzde 0,49 ile yüzde 0,79 faiz oranlarında yapılandırma fırsatından faydalanmak istiyorlar. Ancak bankalar tarafından atılan adımlara bakıldığında böyle bir borç yapılandırmaya yönelik adım atılmadığı ve kısa vadede atılmayacağı görülmektedir.

Halkbank 0,79 Faizli Konut Kredisi Yapılandırması Var mı?

Kamu bankaları arasında en çok konut kredisi kampanyası ortaya koyan banka olan Halkbank kapsamında oldukça uygun faiz oranları ile konut kredileri sunuluyor. Hesaplı Evim Konut Kredisi bünyesinde müşterilere yüzde 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı veriliyor. Aynı zamanda anlaşmalı projelerden konut satın alacak vatandaşlar için ise yüzde 0,79 oranında faiz oranı sunuluyor. Aşağıdaki kısımda Halkbank’ın anlaşmalı olduğu firmaların görüntülenebileceği intenet adresi yer alıyor.

Anlaşmalı firmalardan alınacak olan konutlar için çekilecek kredilerde 120 ay vadeli yüzde 0,79 faiz oranı ile 150.000 TL krediler, aylık 1.939 TL taksit ve toplam 232.718 TL olarak ödenecektir.

Yüzde 0,99 faiz oranı ile 120 ay vade altında çekilen 150.000 TL kredilerin geri ödemeleri ise aylık 2.141 TL ve toplam 257.000 TL olarak geri ödenecektir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma

Ziraat Bankası kapsamında da Halkbank bünyesinde verilen koşullarda kredi imkanı sağlanmaktadır. Diğer yandan Ziraat Bankası yüzde 0,49 faiz oranı ile TOKİ tarafından ortaya konan 100 bin sosyal konut projesi bünyesindeki konutlar için kredi çekilebilmektedir. Bunun dışında Ziraat Bankası bünyesinde kredi yapılandırması imkanı sunulmamaktadır.

0,99 Faiz Oranlı Halkbank Konut Kredisi

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

2/B Peşinat Kredisi

Vefa Konut Kredisi

KKTC Konut Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kredisi

2/B Kredi Paketi

Konut Tamamlama Kredisi

İşyeri Kredisi

Canım Evim Konut Kredisi

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Hesaplı Evim Konut Kredisi

Aşağıdaki kısımda Halkbank tarafından 2020 senesinde sunulan tüm kredi paketleri yer almaktadır.

Kampanya bünyesinde 100 bin lira olarak çekilen krediler 120 ay vade ve 0,99 faiz oranı ile aylık 1.427 TL olarak geri ödenebilmektedir. Kredi verilirken 500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.105 TL ise dosya masrafları tutmaktadır.

Yine kampanya bünyesinde çekilen 100 bin TL kredilerin 120 ay ve 1,05 faiz oranı ile aylık 1.469 TL olarak geri ödenmesi mümkün olmaktadır. 500 TL kredi tahsis ücreti ve 1.105 TL ise dosya masrafları tutmaktadır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası kapsamında aşağıdaki kısımda yer alan kredi paketleri yer almaktadır.

Çalışanın Artısı Konut Kredisi

Emeklinin Artısı Konut Kredisi

Konut Ürün Paketi

TOKİ Sosyal Konut Kredisi

Konut Kredisi

Banka kapsamında konut kredileri, satın alınacak konutun en fazla yüzde 80 değerine kadar çekilebilmektedir. 500.000 TL’nin altında değer biçilen konutlar için bu oran yüzde 90 olarak uygulanmaktadır. Banka kapsamında 100 bin TL krediler 180 ay vade ve yüzde 1,09 faiz oranı ile aylık 1.270 TL, 150 bin TL krediler aynı şartlar altında 1.905 TL, 200 bin TL krediler 2.541 TL ve 250 bin TL krediler ise 3.176 TL olarak geri ödenebilmektedir.

Ziraat Bankası’na yapılan kredi başvuruları sırasında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan belgeler talep edilmektedir.