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Halkbank ve Vakıfbank 32 Günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları

Merkez Bankası'nın sıkılaşma politasını açıklamasından sonra Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselişe geçti.

11 Aralık 2020 Cuma 00:04
Halkbank ve Vakıfbank 32 Günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları
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Merkez Bankası’nın açıkladığı parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankaların faiz oranı yükseldi. Kasım ayında açıklanan yeni faiz artışı sonrasında yükselen faizler, Aralık ayı toplantısı öncesinde de yükselişini sürdürüyor.

Halkbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yükselişe geçti

Kamu bankalarından biri olan Halkbank, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranını yükseltti. Bankanın yaptığı güncelleme ile yüzde 15.25 olan oran yüzde 15.75 seviyesine çıkarıldı. Bu güncellemeden sonra 32 günlük, 90 günlük ve 180 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 15,75 olarak uygulandı.

Buna göre bankada olan parasını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran kişiler aylık 130,93 TL kazanç sağlayacak.

Vakıfbank arı hesabı ile 32 günlük vadeli mevduat hesabı

Kamu bankalarından bir diğeri olan Vakıfbank, tanışma faizi kapsamında sunduğu ARI hesabı ile müşterilerine yüzde 15.75 oranında faiz imkanı sundu. Faizden ilk kez ARI hesabı açtıracak vatandaşların yararlanabileceği gibi, her döviz cinsi için de bir kez yararlanılıyor. Ayrıca tanışma faizinin süresi 100 gün olarak belirlenmiş ve hesap açıldığı anda süre başlamaktadır.

10 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadardır?

Birikimini Halkbank ya da Vakıfbank’a vadeli mevduat hesabı açtırarak yatıran kişilerin 10 bin liralık birikimi için faiz getirisi şöyledir:

180 günlük vadeli mevduat hesabı için 776,45 TL,

90 günlük vadeli mevduat hesabı için 368,70 TL,

32 günlük vadeli mevduat hesabı için 130,93 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:04
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankVakıfBankARIMevduatFaiz
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