Halkbank ve Vakıfbank 32 Günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları

Merkez Bankası’nın açıkladığı parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankaların faiz oranı yükseldi. Kasım ayında açıklanan yeni faiz artışı sonrasında yükselen faizler, Aralık ayı toplantısı öncesinde de yükselişini sürdürüyor.
Halkbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yükselişe geçti
Kamu bankalarından biri olan Halkbank, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranını yükseltti. Bankanın yaptığı güncelleme ile yüzde 15.25 olan oran yüzde 15.75 seviyesine çıkarıldı. Bu güncellemeden sonra 32 günlük, 90 günlük ve 180 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 15,75 olarak uygulandı.
Buna göre bankada olan parasını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran kişiler aylık 130,93 TL kazanç sağlayacak.
Vakıfbank arı hesabı ile 32 günlük vadeli mevduat hesabı
10 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadardır?
Birikimini Halkbank ya da Vakıfbank’a vadeli mevduat hesabı açtırarak yatıran kişilerin 10 bin liralık birikimi için faiz getirisi şöyledir:
180 günlük vadeli mevduat hesabı için 776,45 TL,
90 günlük vadeli mevduat hesabı için 368,70 TL,
32 günlük vadeli mevduat hesabı için 130,93 TL olarak belirlenmiştir.