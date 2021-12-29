Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?

Halkbank,kamu bankası olarak insanlara desteklerini sunmaktadır. Esnaflara devlet destekli kredi imkanı sağlıyor. Halkbank’ın esnaf desteği nedir?

Halkbank’tan sıfır faizli destek kredisi

Kaybolmaya yüz tutmuş,sanatsal,geleneksel ve kültüre değeri olan meslek kollarına verilen destek olarak da bilinmektedir. Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi olan esnaflar bu krediye başvurabilmektedir. Bu şekilde 0 faizli kredi ve uygun vade oranlarından faydalanabilmektedirler.

Ustalık belgesi sahibi olanlara ve yeni iş yeri kuran kişilere sıfır faizli destek kredisi

Kendi alanında ustalık belgesine sahibi kişiler, kredi başvuru tarihinden itibaren en az bir yıllık bir belgeye sahibi olanlar ve son bir yıl içinde yeni bir işe başladıklarını kanıtlayabilenler bu krediden faydalanabilir. Girişimciler bu şartları sağlıyorsa %200 faiz indirimi uygulanmış krediyi kullanabilir. Kredi başvurusunda bulunmanın bir diğer şartı da aynı işi kurmak için başka bir hibenizin veya devlet desteğinizin olmamasıdır.

Genç girişimciler ve sanatkarlara verilen sıfır faizli destek kredisi

KOSGEB'in sağladığı destek ve finansmanın ve özellikle girişimcilere verilen hibelerin yanı sıra kullanamayanların da kullanabileceği bir kredidir. Kredi başvurusu yaparken ilk şart 30 yaşından küçük olmanızdır. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra projelerini KOSGEB'e onay için sunan tüm genç girişimciler 100.000 TL'ye kadar bu krediye başvurabilirler. Bu şartlara sahip olanlar kredi aboneliğinde faizsiz indirimden yararlanabilecek ve faiz ödemeden kullanabilecekler.

KOSGEB Halkbank ortaklığı ile sağlanan bu önemli destekten projesi olan ve bu projeyi hayata geçirmek için destek arayan tüm genç girişimciler faydalanabilmektedir. Bunun için projeyi KOSGEB'in belirlediği şartlara göre hazırlayıp kuruluş onayına sunmanız yeterlidir.