İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi...

Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?

Halkbank,esnaflara sağladığı desteklerle ön plana çıkan kamu bankası olarak bilinmektedir.Halkbank ve KOSGEB'in iş birliğinde sıfır faizli destek kredisi sunulmaktadır. Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir? Bu haberimizde Halkbank ve KOSGEB'in iş birliğinde sunulan sıfır faizli destek kredisi detaylarını sizler için derledik. İşte Halkbank'ın sıfır faizli destek kredisi detayları...

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:07
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Takip Et:

Halkbank,kamu bankası olarak insanlara desteklerini sunmaktadır. Esnaflara devlet destekli kredi imkanı sağlıyor. Halkbank’ın esnaf desteği nedir?

Halkbank’tan sıfır faizli destek kredisi

Kaybolmaya yüz tutmuş,sanatsal,geleneksel ve kültüre değeri olan meslek kollarına verilen destek olarak da bilinmektedir. Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi olan esnaflar bu krediye başvurabilmektedir. Bu şekilde 0 faizli kredi ve uygun vade oranlarından faydalanabilmektedirler.

Ustalık belgesi sahibi olanlara ve yeni iş yeri kuran kişilere sıfır faizli destek kredisi

Kendi alanında ustalık  belgesine sahibi kişiler, kredi başvuru tarihinden itibaren en az bir yıllık bir belgeye sahibi olanlar  ve son bir yıl içinde yeni bir işe başladıklarını kanıtlayabilenler bu krediden faydalanabilir.  Girişimciler bu şartları sağlıyorsa %200 faiz indirimi uygulanmış krediyi kullanabilir. Kredi başvurusunda bulunmanın bir diğer şartı da aynı işi kurmak için başka bir hibenizin veya devlet desteğinizin olmamasıdır.

Genç girişimciler ve sanatkarlara verilen sıfır faizli destek kredisi

KOSGEB'in sağladığı destek ve finansmanın ve özellikle girişimcilere verilen hibelerin yanı sıra kullanamayanların da kullanabileceği bir kredidir. Kredi başvurusu yaparken ilk şart 30 yaşından küçük olmanızdır. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra projelerini KOSGEB'e onay için sunan tüm genç girişimciler 100.000 TL'ye kadar bu krediye başvurabilirler. Bu şartlara sahip olanlar kredi aboneliğinde faizsiz indirimden yararlanabilecek ve faiz ödemeden kullanabilecekler.

 KOSGEB Halkbank ortaklığı ile sağlanan bu önemli destekten projesi olan ve bu projeyi hayata geçirmek için destek arayan tüm genç girişimciler faydalanabilmektedir. Bunun için projeyi KOSGEB'in belirlediği şartlara göre hazırlayıp kuruluş onayına sunmanız yeterlidir.


Son Güncelleme: 29.12.2021 00:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halkbank Sıfır Faizli Esnaf KredisiHalkbank Ve KOSGEBSıfır Faizli Esnaf Kredisi Veren BankalarHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?
Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?
TİGEM Büyükbaş Hayvan Fiyatlarını Güncelledi
TİGEM Büyükbaş Hayvan Fiyatlarını Güncelledi
GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır?
GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır?
Besilik Erkek Sığır Destek Ödemeleri Ne Kadar?
Besilik Erkek Sığır Destek Ödemeleri Ne Kadar?
KOSGEB hızlı destek programına nasıl başvurulur?
KOSGEB hızlı destek programına nasıl başvurulur?
Bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar hangileri?
Bayilik almak isteyen kişilere kredi veren bankalar hangileri?

Popüler Haberler

Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 29 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 29 Aralık 2021 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 29 Aralık 2021 Çarşamba
Bankalara borcunu ödeyemeyen kişiler ne yapmalıdır?
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Reytingleri düşen Ada Masalı dizisi final mi yapıyor?
Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu
BAĞ-KUR sanal terk ne demek?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura uygulamasına nasıl başvurulur?
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
Vardiya Amiri ne kadar maaş alıyor? Vardiya amiri görevleri nelerdir?
SGK tüp bebek şartları ve yaş sınırı 2021
İşe İade Davası nedir?İşe İade Davası açma koşulları nelerdir ?
Kolajen nedir? En iyi Kolajen markaları nelerdir?
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?
GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır?
Dropshipping nedir ve nasıl yapılır?
Mobil uygulama geliştirerek nasıl para kazanılır? Mobil uygulama geliştirme nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.