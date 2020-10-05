Halkbank' tan Mutlu Emeklilik İhtiyaç Kredisi nedir? 5 yıllık vade ile 100.000 TL kredi imkânı!

Halkbank’ ın emeklilere özel olarak tasarladığı 60 ay vade imkânı ile verilmekte olan 100.000 Türk Lirası değerinde kredi kampanyası yürürlüğe geçti! Başvurunuzu bankaya gitmeden yapabilmektesiniz. Halkbank’ ın tasarladığı kredi paketinde verilen 5 yıllık ödeme vadesinin yanında 5 tane birbirinden farklı ödeme planı bulunmakta. Uygulanan faiz oranı ise %1. 18 şeklinde olmaktadır, kredi almak isteyenlerden ise bazı koşulları yerine getirmesi bekleniyor. Halkbank tarafından emeklilere sunulmakta olan 100.000 Türk Lirası değerindeki kredi için ödenecek tutar ek ücret ödenirse %1, 18, ek ücret alınmadan kredi verildiği taktirde ise faiz oranı %1, 23’ den başlamaktadır. Krediden ise sadece Halkbank müşterileri veya maaşlarını Halkbank’ tan almakta olan/taşımış kişiler yararlanabilmektedir. Halkbank’ ın tasarladığı ve mutlu emeklilik ihtiyaç kredisi adı altında verilen faiz oranları eğer yapılacak olan ödemelerden ek ücret alınacak ise oran %1, 18 olacak eğer sadece aylık olarak verilecek ve herhangi bir ek ücrete tabi tutulmayacaksa %1. 23 oranı ile işlem görecektir. Birey öncelikle emeklilik kredisinden yararlanmak için Halkbank müşterisi olmalı veya emeklilik maaşını Halkbank’ a taşımalıdır. İşlemleri yaptıktan sonra ise “Emekliye ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, Gelir vergisi ve talep edilen tutar” aralarında boşluk bırakılarak yazılmalı ve 3452 numarasına kısa mesaj olarak gönderilmelidir. Ayrıyeten kişi banka şubesinden de işlemlerini halledebilir. Başvuruda bulunulduğu taktirde 60 ay vade ile kredinizi alabilirsiniz.