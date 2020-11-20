Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Kamu bankalarından biri olan Halkbank pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni kampanyalar hazırlıyor. Banka son olarak 30 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredilerinden vatandaşlara 36 aya kadar vade imkanı sağlıyor.

Normalleşme sürecine geçilen dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok banka destek paketleri hazırladı. Bu bankalardan biri de Halkbank’tır. Banka 30 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile %0,99 faiz oranı uygulayacak.

Sosyal hayatı destekleme projesi

Sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında bilinmesi gereken detaylar şu şekilde;

Sadece yüzde 1,29 faiz oranı ile beraber 36 aya varan imkanlar sunulur.

En az 3, en fazla 30 bine kadar ürün ve hizmet alımları sırasında tercih edilir.

Aylık eşit ödemeleri ya da esnek ödeme seçenekleri ile ödeme planı çıkarılır.

Bilgisayar, telefon gibi aletler kredi kapsamında yer almayacaktır.

Anlaşmalı olan firmaların dışından alınan ürünler kredi kapsamında bulunmayacaktır.

Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında verilen kredilerde 10 bin TL kredi alan bir kişi %1.29 faiz ve 36 ay vade ile ödeme yapacak. Aylık eşit taksitler şeklinde yapılacak ödemelerde aylık taksit tutarı ise 364,42 TL’dir.

30 bin TL kredi alan kişilere ise %0,99 faiz oranı uygulanırken yine 36 ay vade imkanı sağlanacak.

Başvurular nasıl olacak?

Bankanın sosyal hayatı destekleme kredisi kapsamında verdiği kredilere banka şubeleri üzerinden başvuru yapılıyor. Başvurularda kimlik belgesi ile üzerinize kayıtlı bir fatura olması yeterlidir.