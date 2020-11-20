İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Halkbank’tan müjde! 10 bin TL ihtiyaç kredi başvurusu rekor kırdı. Sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında verilen kredinin internet başvuruları devam ediyor.

20 Kasım 2020 Cuma 14:02
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Takip Et:

Kamu bankalarından biri olan Halkbank pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni kampanyalar hazırlıyor. Banka son olarak 30 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredilerinden vatandaşlara 36 aya kadar vade imkanı sağlıyor.

Normalleşme sürecine geçilen dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok banka destek paketleri hazırladı. Bu bankalardan biri de Halkbank’tır. Banka 30 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile %0,99 faiz oranı uygulayacak.

Sosyal hayatı destekleme projesi

Sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında bilinmesi gereken detaylar şu şekilde;

  • Sadece yüzde 1,29 faiz oranı ile beraber 36 aya varan imkanlar sunulur.
  • En az 3, en fazla 30 bine kadar ürün ve hizmet alımları sırasında tercih edilir.
  • Aylık eşit ödemeleri ya da esnek ödeme seçenekleri ile ödeme planı çıkarılır.
  • Bilgisayar, telefon gibi aletler kredi kapsamında yer almayacaktır.
  • Anlaşmalı olan firmaların dışından alınan ürünler kredi kapsamında bulunmayacaktır.


Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında verilen kredilerde 10 bin TL kredi alan bir kişi %1.29 faiz ve 36 ay vade ile ödeme yapacak. Aylık eşit taksitler şeklinde yapılacak ödemelerde aylık taksit tutarı ise 364,42 TL’dir.

30 bin TL kredi alan kişilere ise %0,99 faiz oranı uygulanırken yine 36 ay vade imkanı sağlanacak.

Başvurular nasıl olacak?

Bankanın sosyal hayatı destekleme kredisi kapsamında verdiği kredilere banka şubeleri üzerinden başvuru yapılıyor. Başvurularda kimlik belgesi ile üzerinize kayıtlı bir fatura olması yeterlidir.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalkBankKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı müjdeli haberi verdi! Vatandaşlara 6000 TL ödeme yapılacak! Kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları nelerdir?
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Bankaların çalışma saatleri değişiyor!
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç hakkında bilgiler
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom operatörlerinde mobil ödeme kapatma işlemleri
Netflix Türkiye'de devam edecek mi, Netflix Türkiye’den çekiliyor haberleri gerçek mi?
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2020
Hindistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Menemen Belediyesi'ne soruşturma! CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yönetimine soruşturma ve gözaltı
Twitter hikayeler nedir, nasıl kullanılır? Twitter Fleet ne demek, anlamı nedir? Twitter yeni özelliğini duyurdu!
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Meryem Can videoyu kaldırdı!
Hayvancılık tarım elektrik projesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu? Mehmet Yalçınkaya neden eli hep cebinde?
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2020 Askerlik işlemleri
Terence Crawford, İngiliz Kell Brook maçı saat kaçta? DMAX Terence Crawford, İngiliz Kell Brook canlı yayın bilgileri
Bilgisayardaki görüntü kablolu ve kablosuz olarak televizyona nasıl aktarılır?
PTT Tüketici Kredisi tüm müşterileri için hizmete sunuldu
Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz nasıl çözülür?
Çalışmadığı halde kendini sigortalı gösterme cezası
Numaranın hangi operatöre ait olduğunu sorguluma ve öğrenme işlemi
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler
Günlük burç yorumları: 21 Kasım 2020 Cumartesi Günlük koç, boğa, ikizler ve diğer burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorumlar
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.