Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları

İş yeri açmak isteyen kişiler gibi işlerini büyütmek isteyenlere de yardımcı olan Halk Bankası, kobi ve esnaflara kredi fırsatı vermektedir. Aynı zamanda kişiler, kendilerine uygun olan krediyi seçme haklarına sahiplerdir. Halk Bankası, herkese farklı kredi imkanları sunmaktadır.

İşyeri açmak isteyen vatandaşlar, Halk Bankasına başvuruyor. Halk Bankasından kredi almak isteyenler ise belirli olan şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru şartları ise, kredilere ve sektöre göre değişmektedir. Bazı krediler için ise durum daha farklıdır. Sıfır faizli kredi isteyen vatandaşlar, bu krediye sahip olmak için bazı şartlara sahip olmalıdır. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir.

-En az bir yıl ustalık sertifikasına sahip olmak veya en az bir yıldır faaliyet göstermek.

-Esnaf odasına kayıt yapmak

-Farklı bir esnaf ve sanatkarlar kooperatif üyesi olmamak.

-Esnaf siciline sahip olmak.

-ESKK kooperatife kayıtlı olmak.

-ESKK kooperatiften verilen belgeleri kooperatiflere teslim etmek.

Esnaf ve sanatkar kooperatiflerine üye olanlar, 30 Bin TL sıfır faizli kredi alabilirler.

Vatandaşlar, daha fazla oranlarda kredi almak isterlerse, vatandaşlar, kefalet ile kredi başvurusu yapabilirler.

ESSK kefaletine sahip olanlar, 125, 150, 175 ve 225 bin limitli, 60 ay vadeli, aylık, üç aylık veya altı aylık ödeme planlarıyla kredi alabilirler. En yüksek kredi oranı ise %4,5 faiz oranıdır. Yani kefaleti olan vatandaşlar 30 bin TL ile 225 bin TL arasında bir kredi başvurusu yapabilirler.

Vatandaşlar, Kooperatif kefaleti ile kredi almak istiyorsa, aşağıdaki belgelere sahip olması gerekmektedir.

-İşletme sahibi nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartı ve fotokopisi.

-Esnaf odası kayıt belgesi.

Esnaflara ait son ayda ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

-Esnafa ait sicil tasdiknamesi.

-İşletme vergi levhası fotokopisi.

Vatandaşlar, işyeri açmak için Halk Bankasına kredi başvurusunda bulunmak isterse, aşağıda bulunan belgelere sahip olması gerekmektedir.

-TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

-Tasdikli vergi levhası fotokopisi.

-Esnaf sicil belgesi.

-2021 yılına ait dda kayıt belgesi.

-Verilecek teminat ile ilgili fotokopi.

-2021 gelir vergi beyannamesi ve tahahkuk fişi.

-2020 yılı gelir vergi beyannamesi ve taahhuk fişi.

-İki kefil.

-Teminat için ipotek gösterilen gayrimenkule ait tapu fotokopisi.

Halk Bankası, kara listede olan ve kredi puanı düşük olan vatandaşlara, işyeri açma kredisi vermemektedir. Bu kişilerin kredi başvurusu olumsuz olabilmektedir.

Sıfır faizle kredi alabilmek için bazı meslek grupları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

-El dokuma işleri

-Bakır işletmeciliği

-Sedef kakma ve ahşap oyma işleri

-Çini ve çömlek yapımı

-Kaşıkçılık

-Semercilik

-Oyacılık

-Yemenicilik

-Yazmacılık

-Yorgancılık

-Çarıkçılık

-Lüle ve oltu taşı işletmeciliği

-Yorgancılık

-Keçecilik

Yukarı dile getirilen mesleklere sahip olan kişiler, Halk Bankasından 30 Bin TL’lik sıfır faizli kredi alabileceklerdir. KOSGEB girişimci kredisi alan vatandaşlar, KOSGEB’den faizsiz kredi ve işyeri hibe desteği alıyorsa, Halbank ustalık belgesi olan kişiler için faizsiz işyeri açma kredisi alamamaktadır.

Krediye başvurmak istiyorsanız, esnaf ve sanatkarlar kooperatifine başvurmaları gerekmektedir.

Halkbank işyeri açma kredisine ise, ustalık belgesine sahip olanlar dışında farklı meslekte olan kişiler de başvurabiliyor. Bu nokta da ise vatandaşlar, sıfır faizli kredi alamazlar. İşyeri açmak isteyen vatandaşlar, şu meslekte çalışmalıdır.

-Restaurant, cafe ve lokanta işletmeciliği

-Dükkan açma

-Terzilik

-Butik işletmeciliği

-Bakkal, büfe, market, süpermarket

-Manav

-Kırtasiye ve kitapçı açma

-Erkek ya da bayan kuaförü açma

-Nakliyecilik

-Kamyonet ve kamyon sürücülüğü

-Mobilya, marangoz ve ağaç işletmeciliği

-Kıraathane

-Kahvehane vb.

Yukarıdaki mesleklere sahip olan vatandaşlardan, ESKK kefaleti talebinde bulunmaz. Bu meslekte çalışanlar, sıfır faizli kredi çekemezler. Ancak vatandaşlar, 60 ay vadeli, üç aylık veya altı aylık ödeme planlarıyla 225 Bin TL gibi fiyatlarla kredi çekebilirler.

Halk Bankası aynı zamanda girişimcilere özel destek paketi sunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

Cesur girişimci kredisi

Üniversiteden mezun olan öğrenciler için yapılan bu kredi, kendi işinde çalışıp deneyim kazanan ve kendi iş yerini açmak isteyenlere fırsat sunuyor.

Genç girişimci kredisi

Üniversite mezunu olduktan sonra deneyim sahibi olmayan ancak iş yeri açmak isteyen kişilere, verilen bir kredidir.

Usta girişimci kredisi

Meslek eğitim yerlerinden ustalık belgesine sahip olan kişiler, bu yerlerden eğitim görmüş kişilere verilen bir fırsat kredisidir.

Mucit girişimci kredisi

Teknokentlerde çalışanlara, TÜBİTAK, KOSGEB ya da TTGV gibi kurumlardan hibe almaya hak kazanan girişimcilere veya patent hakkı almış mucitlere verilen kredidir

Bu kredilerden herhangi birine başvurmak için, şirket açıp bu belgeyi bankaya iletmek gerekmektedir.

Halk Bankası, esnaf ve sanatlara farklı alanlarda fırsatlar sunuyor. Esnaflara iş yeri satın almada ve taşıt alma durumlarında kredi fırsatları tanıyor.

İş yerine sahip olmak isteyen vatandaşlara, 120 ay vadeli, aylık veya üç aylık ödemeli, 500 Bin TL’ye kadar kredi çekme hakkı tanımaktadır.

Taşıt alma durumunda olan vatandaşlara ise otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon gibi araçları ticari alanlarda kullanmak amacıyla satın almaktadır. Taşıt alma kredisi, aylık ve üç aylık vade ile ödemeli, 84 ay vadeli, 500 Bin TL kredi vermektedir.

Halk Bankası, esnaf ve sanatkarlara verilen ‘Esnaf Destekleme Paketi’ işletme kredisi ve Paraf Esnaf kartı içermektedir. Bu kredi, koronavirüs döneminde esnafların daha rahat hareket etmelerini sağlıyor

Vatandaşlar, 25 Bin TL oranlı destek paketini altı ay ödemesiz, 36 ay vadeli bir şekilde ödeyebilecektir. İlk üç ödemesiz olan bu destek paketinde bu üç ayda herhangi bir borç ödeme durumu yoktur.

Vatandaşlar, bu krediye nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartlarıyla başvurabilir. Esnaf destekleme paketine kolaylıkla intenetten başvurabilirsiniz. Başvuru için https://www.halkbankkobi.com.tr/EsnafKredisi.aspx linkini tıklayabilir, kişisel bilgilerinizi istenilen yere yazabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Halk Bankasının sunduğu İşyeri Kredisi, diğer kredilerden biraz farklı olarak ticari yerlere sahip olmayan kişilere verilebilmektedir. Vatandaşlar, bu krediyi, işyerini kiraya vermek için satın aldıkları yerlerin finansmanında kullanabilir.

Kredi, 120 ay vadeli olarak %1.03 faiz oranıyla ödeniyor.

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