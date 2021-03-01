İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları

Halk Bankası, kendi patronu olmak isteyen girişimcilere her zaman destek vermektedir. Market, bakkal, dükkan, butik, hediyelik eşya vb. çeşitli alanlarda iş yapmak isteyen kişilere sıfır faizli kurumsal kredi sağlayan banka, başvuru şartlarını dile getirdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 16:18
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Takip Et:

İş yeri açmak isteyen kişiler gibi işlerini büyütmek isteyenlere de yardımcı olan Halk Bankası, kobi ve esnaflara kredi fırsatı vermektedir. Aynı zamanda kişiler, kendilerine uygun olan krediyi seçme haklarına sahiplerdir. Halk Bankası, herkese farklı kredi imkanları sunmaktadır.

İşyeri açmak isteyen vatandaşlar, Halk Bankasına başvuruyor. Halk Bankasından kredi almak isteyenler ise belirli olan şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru şartları ise, kredilere ve sektöre göre değişmektedir. Bazı krediler için ise durum daha farklıdır. Sıfır faizli kredi isteyen vatandaşlar, bu krediye sahip olmak için bazı şartlara sahip olmalıdır. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir.

-En az bir yıl ustalık sertifikasına sahip olmak veya en az bir yıldır faaliyet göstermek.

-Esnaf odasına kayıt yapmak

-Farklı bir esnaf ve sanatkarlar kooperatif üyesi olmamak.

-Esnaf siciline sahip olmak.

-ESKK kooperatife kayıtlı olmak.

-ESKK kooperatiften verilen belgeleri kooperatiflere teslim etmek.

Esnaf ve sanatkar kooperatiflerine üye olanlar, 30 Bin TL sıfır faizli kredi alabilirler.

Vatandaşlar, daha fazla oranlarda kredi almak isterlerse, vatandaşlar, kefalet ile kredi başvurusu yapabilirler.

ESSK kefaletine sahip olanlar, 125, 150, 175 ve 225 bin limitli, 60 ay vadeli, aylık, üç aylık veya altı aylık ödeme planlarıyla kredi alabilirler. En yüksek kredi oranı ise %4,5 faiz oranıdır. Yani kefaleti olan vatandaşlar 30 bin TL ile 225 bin TL arasında bir kredi başvurusu yapabilirler.

                                             

 

Vatandaşlar, Kooperatif kefaleti ile kredi almak istiyorsa, aşağıdaki belgelere sahip olması gerekmektedir.

-İşletme sahibi nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartı ve fotokopisi.

-Esnaf odası kayıt belgesi.

Esnaflara ait son ayda ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

-Esnafa ait sicil tasdiknamesi.

-İşletme vergi levhası fotokopisi.

Vatandaşlar, işyeri açmak için Halk Bankasına kredi başvurusunda bulunmak isterse, aşağıda bulunan belgelere sahip olması gerekmektedir.

-TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

-Tasdikli vergi levhası fotokopisi.

-Esnaf sicil belgesi.

-2021 yılına ait dda kayıt belgesi.

-Verilecek teminat ile ilgili fotokopi.

-2021 gelir vergi beyannamesi ve tahahkuk fişi.

-2020 yılı gelir vergi beyannamesi ve taahhuk fişi.

-İki kefil.

-Teminat için ipotek gösterilen gayrimenkule ait tapu fotokopisi.

Halk Bankası, kara listede olan ve kredi puanı düşük olan vatandaşlara, işyeri açma kredisi vermemektedir. Bu kişilerin kredi başvurusu olumsuz olabilmektedir.

Sıfır faizle kredi alabilmek için bazı meslek grupları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

-El dokuma işleri

-Bakır işletmeciliği

-Sedef kakma ve ahşap oyma işleri

-Çini ve çömlek yapımı

-Kaşıkçılık

-Semercilik

-Oyacılık

-Yemenicilik

-Yazmacılık

-Yorgancılık

-Çarıkçılık

-Lüle ve oltu taşı işletmeciliği

-Yorgancılık

-Keçecilik

Yukarı dile getirilen mesleklere sahip olan kişiler, Halk Bankasından 30 Bin TL’lik sıfır faizli kredi alabileceklerdir. KOSGEB girişimci kredisi alan vatandaşlar, KOSGEB’den faizsiz kredi ve işyeri hibe desteği alıyorsa, Halbank ustalık belgesi olan kişiler için faizsiz işyeri açma kredisi alamamaktadır.

Krediye başvurmak istiyorsanız, esnaf ve sanatkarlar kooperatifine başvurmaları gerekmektedir.

Halkbank işyeri açma kredisine ise, ustalık belgesine sahip olanlar dışında farklı meslekte olan kişiler de başvurabiliyor. Bu nokta da ise vatandaşlar, sıfır faizli kredi alamazlar. İşyeri açmak isteyen vatandaşlar, şu meslekte çalışmalıdır.

-Restaurant, cafe ve lokanta işletmeciliği

-Dükkan açma

-Terzilik

-Butik işletmeciliği

-Bakkal, büfe, market, süpermarket

-Manav

-Kırtasiye ve kitapçı açma

-Erkek ya da bayan kuaförü açma

-Nakliyecilik

-Kamyonet ve kamyon sürücülüğü

-Mobilya, marangoz ve ağaç işletmeciliği

-Kıraathane

-Kahvehane vb.

Yukarıdaki mesleklere sahip olan vatandaşlardan, ESKK kefaleti talebinde bulunmaz. Bu meslekte çalışanlar, sıfır faizli kredi çekemezler. Ancak vatandaşlar, 60 ay vadeli, üç aylık veya altı aylık ödeme planlarıyla 225 Bin TL gibi fiyatlarla kredi çekebilirler.

Halk Bankası aynı zamanda girişimcilere özel destek paketi sunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

Cesur girişimci kredisi

Üniversiteden mezun olan öğrenciler için yapılan bu kredi, kendi işinde çalışıp deneyim kazanan ve kendi iş yerini açmak isteyenlere fırsat sunuyor.

Genç girişimci kredisi

Üniversite mezunu olduktan sonra deneyim sahibi olmayan ancak iş yeri açmak isteyen kişilere, verilen bir kredidir.

Usta girişimci kredisi

Meslek eğitim yerlerinden ustalık belgesine sahip olan kişiler, bu yerlerden eğitim görmüş kişilere verilen bir fırsat kredisidir.

Mucit girişimci kredisi

Teknokentlerde çalışanlara, TÜBİTAK, KOSGEB ya da TTGV gibi kurumlardan hibe almaya hak kazanan girişimcilere veya patent hakkı almış mucitlere verilen kredidir

Bu kredilerden herhangi birine başvurmak için, şirket açıp bu belgeyi bankaya iletmek gerekmektedir.

Halk Bankası, esnaf ve sanatlara farklı alanlarda fırsatlar sunuyor. Esnaflara iş yeri satın almada ve taşıt alma durumlarında kredi fırsatları tanıyor.

İş yerine sahip olmak isteyen vatandaşlara, 120 ay vadeli, aylık veya üç aylık ödemeli, 500 Bin TL’ye kadar kredi çekme hakkı tanımaktadır.

Taşıt alma durumunda olan vatandaşlara ise otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon gibi araçları ticari alanlarda kullanmak amacıyla satın almaktadır. Taşıt alma kredisi, aylık ve üç aylık vade ile ödemeli, 84 ay vadeli, 500 Bin TL kredi vermektedir.  

Halk Bankası, esnaf ve sanatkarlara verilen ‘Esnaf Destekleme Paketi’ işletme kredisi ve Paraf Esnaf kartı içermektedir. Bu kredi, koronavirüs döneminde esnafların daha rahat hareket etmelerini sağlıyor

Vatandaşlar, 25 Bin TL oranlı destek paketini altı ay ödemesiz, 36 ay vadeli bir şekilde ödeyebilecektir. İlk üç ödemesiz olan bu destek paketinde bu üç ayda herhangi bir borç ödeme durumu yoktur.

Vatandaşlar, bu krediye nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartlarıyla başvurabilir. Esnaf destekleme paketine kolaylıkla intenetten başvurabilirsiniz. Başvuru için https://www.halkbankkobi.com.tr/EsnafKredisi.aspx linkini tıklayabilir, kişisel bilgilerinizi istenilen yere yazabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Halk Bankasının sunduğu İşyeri Kredisi, diğer kredilerden biraz farklı olarak ticari yerlere sahip olmayan kişilere verilebilmektedir. Vatandaşlar, bu krediyi, işyerini kiraya vermek için satın aldıkları yerlerin finansmanında kullanabilir.

Kredi, 120 ay vadeli olarak %1.03 faiz oranıyla ödeniyor.

.

 

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 16:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu
28 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu
Dul aylığı için istenenen belgeler nelerdir, evlenince dul aylığı kesilir mi? 2021 dul aylığı sorgulama
Dul aylığı için istenenen belgeler nelerdir, evlenince dul aylığı kesilir mi? 2021 dul aylığı sorgulama
Kredi faizi ev fiyatını geçti! Konut satışına dev faiz!
Kredi faizi ev fiyatını geçti! Konut satışına dev faiz!
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama

Popüler Haberler

Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
4A - 4B - 4C SGK emeklilik tarihi sorgulama, prim gün sayısı kaç? SGK emekli sandığından nasıl emekli olunur?
BİM ürünlerinden Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek hakkında bilgiler
Saç satmak için gerekenler ve kriterler nelerdir?
EXXEN Şeref Bey'in konusu ve oyuncu kadrosu
FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Kahve Falında A harfi görmek ne anlama gelir?
Sol Yanım dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlıyor?
Savaşçı dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Sağlık Bakanlığı farklı pozisyonlarda 81 il genelinde sınavsız personel alımı yapılacak!
ING Bank'tan 3 ay ertelemeli ayda 74 TL taksitle kredi!
Kırmızı Oda dizisinde bu hafta kimler var? Konuk oyuncular kimler?
Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.